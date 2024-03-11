Путин распространил выплату ₽5 млн на гражданский персонал в случае гибели на СВО - 11.03.2024 Украина.ру
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Путин распространил выплату ₽5 млн на гражданский персонал в случае гибели на СВО
Путин распространил выплату ₽5 млн на гражданский персонал в случае гибели на СВО - 11.03.2024 Украина.ру
Путин распространил выплату ₽5 млн на гражданский персонал в случае гибели на СВО
В понедельник, 11 марта, президент России Владимир Путин расширил выплаты в случае гибели в зоне проведения спецоперации на семьи гражданского персонала министерства обороны и представителей силовых структур РФ. Соответствующий указ появился на сайте официального опубликования правовых актов
2024-03-11T18:20
2024-03-11T18:20
новости
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Согласно документу, в случае гибели на СВО предусмотрена единоразовая выплата в размере пяти миллионов рублей. Уточняется, что кроме гражданского персонала ВС РФ, выплата положена при гибели федеральных государственных гражданских служащих и работников, а именно: федеральных органов исполнительной власти (федеральных государственных органов), в которых федеральным законом предусмотрена военная служба; органов внутренних дел; учреждений и органов уголовно-исполнительной системы; органов принудительного исполнения; органов федеральной фельдъегерской связи; таможенных органов и организаций федеральной таможенной службы. Указ касается не только работников, обеспечивавших выполнение задач СВО в новых регионах РФ и&nbsp;Украины, но и тех, кто работал на территориях субъектов России, прилегающих к районам проведения спецоперации. Кроме того, указом президента предусмотрена выплата в трёх миллионов рублей в случае ранения вышеуказанных лиц. Правительству поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с выполнением указа. Документ уже вступил в законную силу.
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новости, владимир путин, россия, сво, выплаты
Новости, Владимир Путин, Россия, СВО, выплаты

Путин распространил выплату ₽5 млн на гражданский персонал в случае гибели на СВО

18:20 11.03.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПослание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
Послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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В понедельник, 11 марта, президент России Владимир Путин расширил выплаты в случае гибели в зоне проведения спецоперации на семьи гражданского персонала министерства обороны и представителей силовых структур РФ. Соответствующий указ появился на сайте официального опубликования правовых актов
Согласно документу, в случае гибели на СВО предусмотрена единоразовая выплата в размере пяти миллионов рублей.
Уточняется, что кроме гражданского персонала ВС РФ, выплата положена при гибели федеральных государственных гражданских служащих и работников, а именно: федеральных органов исполнительной власти (федеральных государственных органов), в которых федеральным законом предусмотрена военная служба; органов внутренних дел; учреждений и органов уголовно-исполнительной системы; органов принудительного исполнения; органов федеральной фельдъегерской связи; таможенных органов и организаций федеральной таможенной службы.
Указ касается не только работников, обеспечивавших выполнение задач СВО в новых регионах РФ и Украины, но и тех, кто работал на территориях субъектов России, прилегающих к районам проведения спецоперации.
Кроме того, указом президента предусмотрена выплата в трёх миллионов рублей в случае ранения вышеуказанных лиц.
Правительству поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с выполнением указа. Документ уже вступил в законную силу.
Новогоднее обращение президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
19 февраля, 21:21
Путин поручил расширить действие проекта по выплатам 1 млн руб. за третьего ребёнка в ДФОПрезидент России Владимир Путин поручил распространить пилотный проект по выплате одного миллиона рублей при рождении третьего и последующих детей на Чукотку и другие субъекты ДФО, где этот показатель ниже среднего, следует из поручений, опубликованных на сайте Кремля 19 февраля
 
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