https://ukraina.ru/20240311/1053823947.html
Путин распространил выплату ₽5 млн на гражданский персонал в случае гибели на СВО
Путин распространил выплату ₽5 млн на гражданский персонал в случае гибели на СВО - 11.03.2024 Украина.ру
Путин распространил выплату ₽5 млн на гражданский персонал в случае гибели на СВО
В понедельник, 11 марта, президент России Владимир Путин расширил выплаты в случае гибели в зоне проведения спецоперации на семьи гражданского персонала министерства обороны и представителей силовых структур РФ. Соответствующий указ появился на сайте официального опубликования правовых актов
2024-03-11T18:20
2024-03-11T18:20
2024-03-11T18:20
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Согласно документу, в случае гибели на СВО предусмотрена единоразовая выплата в размере пяти миллионов рублей. Уточняется, что кроме гражданского персонала ВС РФ, выплата положена при гибели федеральных государственных гражданских служащих и работников, а именно: федеральных органов исполнительной власти (федеральных государственных органов), в которых федеральным законом предусмотрена военная служба; органов внутренних дел; учреждений и органов уголовно-исполнительной системы; органов принудительного исполнения; органов федеральной фельдъегерской связи; таможенных органов и организаций федеральной таможенной службы. Указ касается не только работников, обеспечивавших выполнение задач СВО в новых регионах РФ и Украины, но и тех, кто работал на территориях субъектов России, прилегающих к районам проведения спецоперации. Кроме того, указом президента предусмотрена выплата в трёх миллионов рублей в случае ранения вышеуказанных лиц. Правительству поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с выполнением указа. Документ уже вступил в законную силу.
https://ukraina.ru/20240219/1053406431.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, россия, сво, выплаты
Путин распространил выплату ₽5 млн на гражданский персонал в случае гибели на СВО
В понедельник, 11 марта, президент России Владимир Путин расширил выплаты в случае гибели в зоне проведения спецоперации на семьи гражданского персонала министерства обороны и представителей силовых структур РФ. Соответствующий указ появился на сайте официального опубликования правовых актов
Согласно документу, в случае гибели на СВО предусмотрена единоразовая выплата в размере пяти миллионов рублей.
Уточняется, что кроме гражданского персонала ВС РФ, выплата положена при гибели федеральных государственных гражданских служащих и работников, а именно: федеральных органов исполнительной власти (федеральных государственных органов), в которых федеральным законом предусмотрена военная служба; органов внутренних дел; учреждений и органов уголовно-исполнительной системы; органов принудительного исполнения; органов федеральной фельдъегерской связи; таможенных органов и организаций федеральной таможенной службы.
Указ касается не только работников, обеспечивавших выполнение задач СВО в новых регионах РФ и Украины, но и тех, кто работал на территориях субъектов России, прилегающих к районам проведения спецоперации.
Кроме того, указом президента предусмотрена выплата в трёх миллионов рублей в случае ранения вышеуказанных лиц.
Правительству поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с выполнением указа. Документ уже вступил в законную силу.