Ереван наступает на европейские грабли. Сближение с Западом уничтожает Армению - 11.03.2024 Украина.ру
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Ереван наступает на европейские грабли. Сближение с Западом уничтожает Армению
Ереван наступает на европейские грабли. Сближение с Западом уничтожает Армению - 11.03.2024 Украина.ру
Ереван наступает на европейские грабли. Сближение с Западом уничтожает Армению
Пока премьер-министр Армении Никол Пашинян готовит заявку на вступление страны в ЕС и рассуждает о "переговорном процессе" при посредничестве Запада, Баку предъявляет Еревану новые территориальные претензии
2024-03-11T19:38
2024-03-11T19:38
эксклюзив
армения
баку
азербайджан
никол пашинян
ес
россия
ильхам алиев
владимир путин
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В рамках процесса делимитации азербайджанско-армянской границы Баку требует от Еревана передать под контроль азербайджанской стороны четыре неэксклавных села в Тавушской области Армении.Баку считает, что их принадлежность Азербайджану бесспорна, и что они "подлежат немедленному освобождению". Об этом говорится в сообщении пресс-службы заместителя главы азербайджанского кабинета министров Шахина Мустафаева, распространенном по итогам седьмой встречи комиссии по вопросам делимитации границы и пограничной безопасности двух стран, прошедшей 7 марта.В сообщении также отмечается, что в рамках процесса делимитации границы в том числе будет решаться вопрос перехода под контроль Баку четырех эксклавных сел в этой же области.Тем временем Ереван обвиняет Баку в оккупации 31 армянского села. Азербайджанская сторона эти обвинения отвергает, называет спорные населенные пункты захваченными и требует их возвращения.В армянских оппозиционных кругах запросы Баку вызвали бурю негодования. По словам депутата парламента от блока "Армения" Кристине Варданян, сдача четырех сел Тавушской области создаст большие риски для системы безопасности страны. Если контроль над этими населенными пунктами получит Баку, азербайджанские войска будут размещены в пяти местах на межгосударственной дороге Ереван-Тбилиси, и армянская сторона этой дорогой пользоваться уже не сможет."Таким образом, фактически под видом разблокировки коммуникаций в регионе Армения оказывается в полной блокаде. Получается, что на дорогах, соединяющих Армению с Ираном и Грузией, будут азербайджанцы. И мы становимся уникальным анклавом", - заявила Варданян в интервью изданию NEWS.am.Армянский депутат также подчеркнула, что один из населенных пунктов, возвращение которого требует Баку, не имеет сухопутной связи с Азербайджаном. Речь идет о селе Варин Воскепар. По ее словам, следующим требованием станет обеспечение сухопутной связи между этим населенным пунктом и оставшейся частью азербайджанской территории. Это фактически означает, что сдача четырех сел не остановит территориальные претензии Баку, а только откроет новые, отметила депутат. При этом она подчеркнула, что конкретно Верин Воскепар стратегически важен для Армении из-за газопровода, который через него проходит.Напомним, что Азербайджан уже неоднократно заявлял о необходимости скорейшего открытия так называемого Зангезурского коридора. Это автомобильная и железная дорога из Баку в Нахичевань и далее в Турцию через Сюникскую область Армении. Против этого транспортного проекта, который с 2020 года Азербайджан и Турция считают главным в регионе, резко выступает Ереван. В Армении подчеркивают, что самое понятие "коридор" предполагает передачу и будущей дороги, и земли под ней под контроль Азербайджана.В октябре 2023 года Азербайджан и Иран подписали протокол о намерениях по строительству железной дороги, которая пройдет через иранскую территорию и соединит автономную область Нахичевань с основной частью страны. После этого помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев заявил, что проект создания Зангезурского коридора потерял привлекательность для Баку.Однако в открытии этой транспортной артерии заинтересованы не только Турция и Азербайджан, но и другие региональные и международные игроки. Зангезурский коридор рассматривается как часть Срединного коридора, по которому азиатские, в первую очередь, китайские товары будут транспортироваться в Европу.В этом маршруте заинтересован и Китай, несмотря на то, что путь в Европу через территорию России для него намного дешевле. С тех пор как Евросоюз ввел санкции против России, этот маршрут усложняют административные преграды, которых Китаю хотелось бы избежать. Евросоюзу с другой стороны важно создать альтернативный маршрут в обход России, поэтому для Брюсселя Зангезурский коридор привлекательности не потерял.На днях Никол Пашинян заявил о том, что Армения не позднее осени этого года планирует подать заявку на вступление в ЕС. Возникает вопрос, сможет ли Ереван в рамках политического партнерства с Брюсселем защищать свои национальные интересы, если они прямо противоречат политическим и экономическим интересам Евросоюза.Существует вероятность того, что Армения, следуя за своими "европейскими устремлениями", останется в проигрыше. Вернемся к тому же Зангезурскому коридору. Дело в том, что в соответствии с договорённостью, которую Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев заключили в 2020 году, контролировать транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и Нахичеванской автономией должна Пограничная служба ФСБ РФ.Для Еревана сотрудничество с Россией в данной области могло бы быть полезным. Но армянская сторона уже неоднократно заявляла, что она никому не отдаст контроль над своими транспортными коммуникациями. Однако если события будут развиваться так, как они развиваются сейчас, контроль над этими коммуникациями уже в самом недалёком будущем перейдет к Турции и Азербайджану. Армения заявляет о том, что действует, исходя из необходимости сохранения собственного суверенитета, но на деле этот суверенитет тает на глазах.И хотя власти страны утверждают, что не предпринимают никаких действий против России, а всего лишь развивают отношения со всеми партнерами, можно ожидать, что Ереван будет все больше отдаляться от Москвы во имя "европейского будущего", которое с высокой долей вероятности приведёт к дальнейшему ослаблению Армении, а в перспективе и к её исчезновению.
https://ukraina.ru/20231214/1052091762.html
https://ukraina.ru/20240124/1052865727.html
https://ukraina.ru/20240228/1053580848.html
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Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, армения, баку, азербайджан, никол пашинян, ес, россия, ильхам алиев, владимир путин
Эксклюзив, Армения, Баку, Азербайджан, Никол Пашинян, ЕС, Россия, Ильхам Алиев, Владимир Путин

Ереван наступает на европейские грабли. Сближение с Западом уничтожает Армению

19:38 11.03.2024
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкБлокпост российских миротворцев на въезде в город Шуша
Блокпост российских миротворцев на въезде в город Шуша - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
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Пока премьер-министр Армении Никол Пашинян готовит заявку на вступление страны в ЕС и рассуждает о "переговорном процессе" при посредничестве Запада, Баку предъявляет Еревану новые территориальные претензии
В рамках процесса делимитации азербайджанско-армянской границы Баку требует от Еревана передать под контроль азербайджанской стороны четыре неэксклавных села в Тавушской области Армении.
Баку считает, что их принадлежность Азербайджану бесспорна, и что они "подлежат немедленному освобождению". Об этом говорится в сообщении пресс-службы заместителя главы азербайджанского кабинета министров Шахина Мустафаева, распространенном по итогам седьмой встречи комиссии по вопросам делимитации границы и пограничной безопасности двух стран, прошедшей 7 марта.
В сообщении также отмечается, что в рамках процесса делимитации границы в том числе будет решаться вопрос перехода под контроль Баку четырех эксклавных сел в этой же области.
Тем временем Ереван обвиняет Баку в оккупации 31 армянского села. Азербайджанская сторона эти обвинения отвергает, называет спорные населенные пункты захваченными и требует их возвращения.
В армянских оппозиционных кругах запросы Баку вызвали бурю негодования. По словам депутата парламента от блока "Армения" Кристине Варданян, сдача четырех сел Тавушской области создаст большие риски для системы безопасности страны. Если контроль над этими населенными пунктами получит Баку, азербайджанские войска будут размещены в пяти местах на межгосударственной дороге Ереван-Тбилиси, и армянская сторона этой дорогой пользоваться уже не сможет.
"Таким образом, фактически под видом разблокировки коммуникаций в регионе Армения оказывается в полной блокаде. Получается, что на дорогах, соединяющих Армению с Ираном и Грузией, будут азербайджанцы. И мы становимся уникальным анклавом", - заявила Варданян в интервью изданию NEWS.am.
Армянский депутат также подчеркнула, что один из населенных пунктов, возвращение которого требует Баку, не имеет сухопутной связи с Азербайджаном. Речь идет о селе Варин Воскепар. По ее словам, следующим требованием станет обеспечение сухопутной связи между этим населенным пунктом и оставшейся частью азербайджанской территории. Это фактически означает, что сдача четырех сел не остановит территориальные претензии Баку, а только откроет новые, отметила депутат. При этом она подчеркнула, что конкретно Верин Воскепар стратегически важен для Армении из-за газопровода, который через него проходит.
14 декабря 2023, 09:34
Армения теряет, Азербайджан приобретает. С чем Закавказье входит в новый годГлава МИД Армении Арарат Мирзоян сообщил, что Ереван приветствует начало переговоров Украины и Молдавии с Евросоюзом. Соответствующее заявление Мирзоян сделал в Брюсселе в ходе саммита "Восточного партнёрства"
Напомним, что Азербайджан уже неоднократно заявлял о необходимости скорейшего открытия так называемого Зангезурского коридора. Это автомобильная и железная дорога из Баку в Нахичевань и далее в Турцию через Сюникскую область Армении.
Против этого транспортного проекта, который с 2020 года Азербайджан и Турция считают главным в регионе, резко выступает Ереван. В Армении подчеркивают, что самое понятие "коридор" предполагает передачу и будущей дороги, и земли под ней под контроль Азербайджана.
В октябре 2023 года Азербайджан и Иран подписали протокол о намерениях по строительству железной дороги, которая пройдет через иранскую территорию и соединит автономную область Нахичевань с основной частью страны. После этого помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев заявил, что проект создания Зангезурского коридора потерял привлекательность для Баку.
Однако в открытии этой транспортной артерии заинтересованы не только Турция и Азербайджан, но и другие региональные и международные игроки. Зангезурский коридор рассматривается как часть Срединного коридора, по которому азиатские, в первую очередь, китайские товары будут транспортироваться в Европу.
В этом маршруте заинтересован и Китай, несмотря на то, что путь в Европу через территорию России для него намного дешевле. С тех пор как Евросоюз ввел санкции против России, этот маршрут усложняют административные преграды, которых Китаю хотелось бы избежать. Евросоюзу с другой стороны важно создать альтернативный маршрут в обход России, поэтому для Брюсселя Зангезурский коридор привлекательности не потерял.
Работа российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
24 января, 12:54
Россия пытается стабилизировать Закавказье. Но угроза новой войны остаётсяПремьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что стране нужна новая конституция. По его словам, она может сделать армянское государство более жизнеспособным в нынешних внешнеполитических условиях
На днях Никол Пашинян заявил о том, что Армения не позднее осени этого года планирует подать заявку на вступление в ЕС. Возникает вопрос, сможет ли Ереван в рамках политического партнерства с Брюсселем защищать свои национальные интересы, если они прямо противоречат политическим и экономическим интересам Евросоюза.
Существует вероятность того, что Армения, следуя за своими "европейскими устремлениями", останется в проигрыше. Вернемся к тому же Зангезурскому коридору. Дело в том, что в соответствии с договорённостью, которую Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев заключили в 2020 году, контролировать транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и Нахичеванской автономией должна Пограничная служба ФСБ РФ.
Для Еревана сотрудничество с Россией в данной области могло бы быть полезным. Но армянская сторона уже неоднократно заявляла, что она никому не отдаст контроль над своими транспортными коммуникациями. Однако если события будут развиваться так, как они развиваются сейчас, контроль над этими коммуникациями уже в самом недалёком будущем перейдет к Турции и Азербайджану. Армения заявляет о том, что действует, исходя из необходимости сохранения собственного суверенитета, но на деле этот суверенитет тает на глазах.
И хотя власти страны утверждают, что не предпринимают никаких действий против России, а всего лишь развивают отношения со всеми партнерами, можно ожидать, что Ереван будет все больше отдаляться от Москвы во имя "европейского будущего", которое с высокой долей вероятности приведёт к дальнейшему ослаблению Армении, а в перспективе и к её исчезновению.
Учения ОДКБ Нерушимое братство - 2015 в Армении - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
28 февраля, 13:41
В первую очередь экономика. Что происходит в отношениях России и АрменииПосле того как премьер-министр Армении Никол Пашинян 23 февраля в интервью телеканалу France 24 заявил о заморозке участия Армении в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в стране зазвучали и другие мнения о возможном пересмотре российско-армянского сотрудничества в области безопасности
 
ЭксклюзивАрменияБакуАзербайджанНикол ПашинянЕСРоссияИльхам АлиевВладимир Путин
 
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