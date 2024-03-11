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Британский наемник, воевавший за ВСУ, повесился

Британский наемник, воевавший за ВСУ, повесился - 11.03.2024 Украина.ру

Британский наемник, воевавший за ВСУ, повесился

Британский наёмник, воевавший на стороне ВСУ, Гарри Грегг покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщила газета The Telegraph

2024-03-11T17:37

2024-03-11T17:37

2024-03-11T17:37

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Молодой британец не имел специальной военной подготовки, а воевать на стороне ВСУ он отправился после того, как услышал речь на тот момент главы МИД Британии Лиз Трасс, рассказали родственники наемника. Трасс заявила тогда, что каждый примкнувший к украинским войскам присоединится к "битве за демократию".На фронте он стал свидетелем гибели сослуживцев. После возвращения в Великобританию у него диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство.В своё 25-й день рождения он должен был отправиться на празднование с друзьями, однако не вышел на связь. На следующий день Гарри Грекк был найден повешенным в своём доме в Тетфорде на востоке Англии.В заключении полиции указано, что Грегг повесился, но "его мотивы неизвестны".Военный корреспондент Евгений Поддубный ранее сообщил об уничтожении иностранного наемника из Бразилии Макса Панаво. По словам Поддубного, наемник вступил в ряды Интернационального легиона Вооруженных сил Украины в марте 2022 года.В декабря прошлого года под Авдеевкой был ликвидирован 21-летний американский наемник Итан Хантер Хертвек. Он воевал на стороне ВСУ и нередко в своих соцсетях высмеивал российских бойцов.В Следственном комитете РФ ранее сообщили, что порядка 700 иностранных наемников, воюющих на стороне Украины, объявлены в розыск.

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новости, британия, великобритания, англия, вооруженные силы украины, всу, иностранные наемники, суицид, трасс (лиз трасс)