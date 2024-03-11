В Белоруссии начали проверку боевой готовности армии - 11.03.2024 Украина.ру
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В Белоруссии начали проверку боевой готовности армии
В Белоруссии начали проверку боевой готовности армии - 11.03.2024 Украина.ру
В Белоруссии начали проверку боевой готовности армии
В Вооруженных Силах Белоруссии начата проверка боевой готовности соединений и воинских частей, заявил начальник Генштаба Вооруженных Сил, первый заместитель Министра обороны Белоруссии генерал-майор Виктор Гулевич
2024-03-11T15:07
2024-03-11T15:07
новости
белоруссия
генштаб
минобороны
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учения
военные учения
проверка
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Проверка носит комплексный характер, сообщили в пресс-службе Минобороны страны. Личному составу предстоит выдвинуться в назначенные районы, провести ряд учений и тренировок, в том числе с боевой стрельбой.В ходе проверки запланировано передвижение военной техники, возможно временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности.Это характерно особенно для настоящего времени, подчеркнул глава Генштаба, когда вблизи белорусских границ проводят крупномасштабные учения многонациональных сил НАТО, как на территории всей Европы, так и вблизи границ.В Польше власти планируют провести учения "Драгун" с силами специальных операций, а также учение "Стойкий защитник", которое объединяет в себе целый ряд учений и по масштабам привлекаемых сил и средств (до 90 тысяч человек) и является одним из самых крупномасштабных.
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новости, белоруссия, генштаб, минобороны, нато, беларусь, учения, военные учения, проверка
Новости, Белоруссия, Генштаб, Минобороны, НАТО, Беларусь, Учения, военные учения, проверка

В Белоруссии начали проверку боевой готовности армии

15:07 11.03.2024
 
© Министерство обороны Республики Беларусь Ян Горбанюк, "Ваяр"
© Министерство обороны Республики Беларусь Ян Горбанюк, "Ваяр"
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В Вооруженных Силах Белоруссии начата проверка боевой готовности соединений и воинских частей, заявил начальник Генштаба Вооруженных Сил, первый заместитель Министра обороны Белоруссии генерал-майор Виктор Гулевич
Проверка носит комплексный характер, сообщили в пресс-службе Минобороны страны. Личному составу предстоит выдвинуться в назначенные районы, провести ряд учений и тренировок, в том числе с боевой стрельбой.

В ходе проверки запланировано передвижение военной техники, возможно временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности.
"В сложившихся обостренных условиях военно-политической обстановки, в Вооруженных Силах уделяется большое внимание поддержанию высокого уровня боевой и мобилизационной готовности", - заявил Гулевич.
Это характерно особенно для настоящего времени, подчеркнул глава Генштаба, когда вблизи белорусских границ проводят крупномасштабные учения многонациональных сил НАТО, как на территории всей Европы, так и вблизи границ.

В Польше власти планируют провести учения "Драгун" с силами специальных операций, а также учение "Стойкий защитник", которое объединяет в себе целый ряд учений и по масштабам привлекаемых сил и средств (до 90 тысяч человек) и является одним из самых крупномасштабных.
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