В Белоруссии начали проверку боевой готовности армии
© Министерство обороны Республики Беларусь Ян Горбанюк, "Ваяр"
© Министерство обороны Республики Беларусь Ян Горбанюк, "Ваяр"
В Вооруженных Силах Белоруссии начата проверка боевой готовности соединений и воинских частей, заявил начальник Генштаба Вооруженных Сил, первый заместитель Министра обороны Белоруссии генерал-майор Виктор Гулевич
Проверка носит комплексный характер, сообщили в пресс-службе Минобороны страны. Личному составу предстоит выдвинуться в назначенные районы, провести ряд учений и тренировок, в том числе с боевой стрельбой.
В ходе проверки запланировано передвижение военной техники, возможно временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности.
В ходе проверки запланировано передвижение военной техники, возможно временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности.
"В сложившихся обостренных условиях военно-политической обстановки, в Вооруженных Силах уделяется большое внимание поддержанию высокого уровня боевой и мобилизационной готовности", - заявил Гулевич.
Это характерно особенно для настоящего времени, подчеркнул глава Генштаба, когда вблизи белорусских границ проводят крупномасштабные учения многонациональных сил НАТО, как на территории всей Европы, так и вблизи границ.
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