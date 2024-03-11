https://ukraina.ru/20240311/1053816278.html

В Белоруссии начали проверку боевой готовности армии

В Белоруссии начали проверку боевой готовности армии - 11.03.2024 Украина.ру

В Белоруссии начали проверку боевой готовности армии

В Вооруженных Силах Белоруссии начата проверка боевой готовности соединений и воинских частей, заявил начальник Генштаба Вооруженных Сил, первый заместитель Министра обороны Белоруссии генерал-майор Виктор Гулевич

2024-03-11T15:07

2024-03-11T15:07

2024-03-11T15:07

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Проверка носит комплексный характер, сообщили в пресс-службе Минобороны страны. Личному составу предстоит выдвинуться в назначенные районы, провести ряд учений и тренировок, в том числе с боевой стрельбой.В ходе проверки запланировано передвижение военной техники, возможно временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности.Это характерно особенно для настоящего времени, подчеркнул глава Генштаба, когда вблизи белорусских границ проводят крупномасштабные учения многонациональных сил НАТО, как на территории всей Европы, так и вблизи границ.В Польше власти планируют провести учения "Драгун" с силами специальных операций, а также учение "Стойкий защитник", которое объединяет в себе целый ряд учений и по масштабам привлекаемых сил и средств (до 90 тысяч человек) и является одним из самых крупномасштабных.

https://ukraina.ru/20240220/1053417791.html

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новости, белоруссия, генштаб, минобороны, нато, беларусь, учения, военные учения, проверка