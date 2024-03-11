https://ukraina.ru/20240311/1053815417.html

Российские войска бьются за Работино и используют опыт Авдеевки под Донецком

Российские войска бьются за Работино и используют опыт Авдеевки под Донецком - 11.03.2024 Украина.ру

Российские войска бьются за Работино и используют опыт Авдеевки под Донецком

Российская армия продолжает наступление по всей линии новороссийского фронта от Орехова в Запорожской области до Купянска в Харьковской. ВСУ ожесточенно сопротивляется, время от времени переходя в контратаки

2024-03-11T15:12

2024-03-11T15:12

2024-03-11T15:12

работино

авдеевка

эксклюзив

сво

спецоперация

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александр "варяг" матюшин

владимир зеленский

вооруженные силы украины

украина.ру

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О ситуации на фронте изданию Украина.ру рассказал донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин:"Идет планомерное истребление укропов на ореховском направлении. Прежде всего, это касается села Работино, от которого еще прошлым летом не осталось камня на камня, настолько там были интенсивные бои во время неудачного украинского "контрнаступа".За время пребывания ВСУ в этом населенном пункте они успели там построить укрепления. Теперь наша артиллерия и авиация их разноси, и вот-вот Работино снова будет под нашим контролем. Наши сейчас там захватили гидрологический объект, который они по-хулигански назвали "очко Зеленского". Это насыпь с трубой большого диаметра внутри.Её еще называют "Гидра". Поясню. Когда ты смотришь на карту, где находится эта насыпь с трубой, то видишь расходящиеся дороги, которые напоминают мифологическое чудовище, повсюду протягивающее свои щупальца словно осьминог. Одним словом - Гидра .Также мы берем одну за другой посадки в районе Работино, уничтожая тамошние укрепы.Но пока в Работино нам укрепиться не удается".Матюшин также рассказал, в чём заключается основной смысл боев за этот населенный пункт. Прежде всего, речь идёт о репутационном ударе по ВСУ. На этом направлении в прошлом году они потеряли столько живой силы и западной техники, что возвращение Работино под российский контроль фактически продемонстрирует бессмысленность прошлогодних жертв, которые были принесены Украиной ради получения контроля над этим селом.Кроме того, занятие Работино открывает путь на Орехов, важный логистический пункт ВСУ, через который идет снабжение всей запорожской группировки. После этого российская армия выходит на оперативный простор и направляет свои усилия непосредственно на овладение Запорожьем."В прошлом году перед "контрнаступом" ВСУ прощупывали, куда нанести основной удар на запорожском фронте. Сначала решили ударить не на Работино, а на Пологи. Там как раз стояли наши, донецкие: 5-я бригада им. Александра Захарченко (бывшая бригада "Оплот"). Ими командовал Борис Мельник. Дончане тогда стояли насмерть, отбив все атаки укропов. Именно благодаря их стойкости и мужеству, командование ВСУ поменяло направление основного удара – было решено бить в направлении Токмака. Поэтому и пошли на Работино", - рассказал Матюшин.На Времевском выступе идут позиционные бои, никаких существенных сдвигов на этом участке фронта нет, хотя российские солдаты уничтожают украинскую технику и берут пленных.На угледарском направлении российские подразделения захватывают опорники врага. С севера к Угледару из района Марьинки продвигаются подразделения, участвовавшие в овладении последней."В Новомихайловке мы уже контролируем центр и юго-запад. Примерно 70% этого населенного пункта нами взято. После вытеснения оттуда укропов мы пойдем на Парасковееку, потом Константиновка, потом Успеновка, через которую снабжаются Угледар и Времевский выступ.Поселок Победа на угледарском направлении за нами, а укрепы в окрестных полях выжигаются нашими "Солнцепеками". В Георгиевке, которая лежит на пути к Курахово, бои идут уже в черте города. Там нашему продвижению сильно мешают украинские беспилотники", - отметил Матюшин.По его словам, в Красногоровке, последнем более-менее крупном пригороде Донецка, контролируемом ВСУ, то после первоначальных успехов ВС РФ, увы, пришлось там отступить. "Но Красногоровка сейчас очень серьезного обрабатывается ФАБами. Опыт Авдеевки активно применяется в этом городке", - сообщил волонтёр.Что же касается авдеевского фронта, то сейчас там линия боевого соприкосновения проходит по Первомайскому-Орловке-Семеновке-Бердычам- Новокалиново, напомнил "Варяг"."В Первомайском - бои, Тоненькое – за нами, в Орловке центр уже за нами. За этот участок фронта отвечает 47-я отдельная штурмовая бригада ВСУ. Она обучена натовскими инструкторами, полностью оснащена натовской техникой – "Абрамсами", "Леопардами", "Брэдли" и другими тяжелыми бронемашинами. Эту бригаду перебросили в свое время с запорожского направления, чтобы сдержать наше наступление. Что касается бахмутского фронта, то сейчас он проходит по линии Богдановка-Ивановскому- Клещеевке", - сообщил нам Матюшин.

https://ukraina.ru/20240310/1053801770.html

https://ukraina.ru/20240306/1053738772.html

https://ukraina.ru/20240304/1053692401.html

работино

авдеевка

угледар

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Александр Чаленко

работино, авдеевка, эксклюзив, сво, спецоперация, угледар, александр "варяг" матюшин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру, "оплот"