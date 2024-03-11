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Системы ПВО сбили семь украинских беспилотников, никто не пострадал - Минобороны РФ

Системы ПВО сбили семь украинских беспилотников, никто не пострадал - Минобороны РФ - 11.03.2024 Украина.ру

Системы ПВО сбили семь украинских беспилотников, никто не пострадал - Минобороны РФ

Средства российской ПВО уничтожили семь украинских беспилотников, сообщили 11 марта в Минобороны России

2024-03-11T12:26

2024-03-11T12:26

2024-03-11T12:26

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Около 10:15 утра 11 марта российская система ПВО уничтожила украинский беспилотный летательный аппарат над Белгородской областью, сообщили в российском военном ведомстве.Утром 11 марта в Минобороны РФ сообщили об уничтожении четырёх украинских БПЛА над Брянской областью и двух беспилотников над орловской областью.Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что один беспилотник уничтожен над территорией Шаблыкинского района, а второй посажен силами радио-электронной борьбы в Сосковском районе. В обоих случаях повреждений и пострадавших нет.Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил, что украинские беспилотники самолетного типа уничтожены над Клинцовским районом и Новозыбковским городским округом. Пострадавших и разрушений нет.

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новости, россия, брянская область, белгородская область, александр богомаз, орловская область, беспилотники, минобороны рф