Системы ПВО сбили семь украинских беспилотников, никто не пострадал - Минобороны РФ - 11.03.2024 Украина.ру
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Системы ПВО сбили семь украинских беспилотников, никто не пострадал - Минобороны РФ
Системы ПВО сбили семь украинских беспилотников, никто не пострадал - Минобороны РФ - 11.03.2024 Украина.ру
Системы ПВО сбили семь украинских беспилотников, никто не пострадал - Минобороны РФ
Средства российской ПВО уничтожили семь украинских беспилотников, сообщили 11 марта в Минобороны России
2024-03-11T12:26
2024-03-11T12:26
новости
россия
брянская область
белгородская область
александр богомаз
орловская область
беспилотники
минобороны рф
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Около 10:15 утра 11 марта российская система ПВО уничтожила украинский беспилотный летательный аппарат над Белгородской областью, сообщили в российском военном ведомстве.Утром 11 марта в Минобороны РФ сообщили об уничтожении четырёх украинских БПЛА над Брянской областью и двух беспилотников над орловской областью.Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что один беспилотник уничтожен над территорией Шаблыкинского района, а второй посажен силами радио-электронной борьбы в Сосковском районе. В обоих случаях повреждений и пострадавших нет.Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил, что украинские беспилотники самолетного типа уничтожены над Клинцовским районом и Новозыбковским городским округом. Пострадавших и разрушений нет.
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белгородская область
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новости, россия, брянская область, белгородская область, александр богомаз, орловская область, беспилотники, минобороны рф
Новости, Россия, Брянская область, Белгородская область, Александр Богомаз, Орловская область, беспилотники, Минобороны РФ

Системы ПВО сбили семь украинских беспилотников, никто не пострадал - Минобороны РФ

12:26 11.03.2024
 
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Средства российской ПВО уничтожили семь украинских беспилотников, сообщили 11 марта в Минобороны России
Около 10:15 утра 11 марта российская система ПВО уничтожила украинский беспилотный летательный аппарат над Белгородской областью, сообщили в российском военном ведомстве.
Утром 11 марта в Минобороны РФ сообщили об уничтожении четырёх украинских БПЛА над Брянской областью и двух беспилотников над орловской областью.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что один беспилотник уничтожен над территорией Шаблыкинского района, а второй посажен силами радио-электронной борьбы в Сосковском районе. В обоих случаях повреждений и пострадавших нет.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил, что украинские беспилотники самолетного типа уничтожены над Клинцовским районом и Новозыбковским городским округом. Пострадавших и разрушений нет.
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