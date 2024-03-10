Зачем певицы из Китая и России спели нашу "Катюшу"? О страшной правде, которая не имеет границ - 10.03.2024 Украина.ру
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Зачем певицы из Китая и России спели нашу "Катюшу"? О страшной правде, которая не имеет границ
Зачем певицы из Китая и России спели нашу "Катюшу"? О страшной правде, которая не имеет границ - 10.03.2024 Украина.ру
Зачем певицы из Китая и России спели нашу "Катюшу"? О страшной правде, которая не имеет границ
Известная оперная певица из Китая Ван Фан прилетела в Москву по приглашению мультимедийного издания Украина.ру. Главной целью её визита стала запись клипа на знаменитую песню "Катюша"
2024-03-10T10:59
2024-03-10T10:59
видео
китай
россия
мариуполь
творчество
опера
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Это совместный проект России и Китая. В этот раз всеми любимая песня прозвучала в исполнении китайской певицы Ван Фан и артистки украинской и российской эстрады Таисии Повалий. Журналисты редакции Украина.ру пообщались с оперной певицей об этом проекте, о её творчестве и о впечатлениях от столицы России: 00:40 - Реакция на исполнение песни "Катюша" в КНР; 01:41 - Знали ли в КНР до исполнения этой песни о том, что творилось в Мариуполе? 03:05 - Об идее и записи клипа на песню "Катюша"; 03:45 - Впечатления от сотрудничества с Таисией Повалий; 05:10 - О русском фольклоре и китайской музыке; 06:55 - О впечатлениях Ван Фан от визита в Россию.Клип на песню "Катюша" - полная версия: Гимн дружбы России и Китая? Международная премьера всемирно известной песни | Украина.ру | Дзен (dzen.ru)
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видео, китай, россия, мариуполь, творчество, опера, музыка, крым, днр, лнр, донбасс, повалий, культура, всу, видео
Видео, Китай, Россия, Мариуполь, творчество, опера, музыка, Крым, ДНР, ЛНР, Донбасс, Повалий, культура, ВСУ

Зачем певицы из Китая и России спели нашу "Катюшу"? О страшной правде, которая не имеет границ

10:59 10.03.2024
 
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Известная оперная певица из Китая Ван Фан прилетела в Москву по приглашению мультимедийного издания Украина.ру. Главной целью её визита стала запись клипа на знаменитую песню "Катюша"
Это совместный проект России и Китая. В этот раз всеми любимая песня прозвучала в исполнении китайской певицы Ван Фан и артистки украинской и российской эстрады Таисии Повалий.

Журналисты редакции Украина.ру пообщались с оперной певицей об этом проекте, о её творчестве и о впечатлениях от столицы России:

00:40 - Реакция на исполнение песни "Катюша" в КНР;
01:41 - Знали ли в КНР до исполнения этой песни о том, что творилось в Мариуполе?
03:05 - Об идее и записи клипа на песню "Катюша";
03:45 - Впечатления от сотрудничества с Таисией Повалий;
05:10 - О русском фольклоре и китайской музыке;
06:55 - О впечатлениях Ван Фан от визита в Россию.
Клип на песню "Катюша" - полная версия:
Гимн дружбы России и Китая? Международная премьера всемирно известной песни | Украина.ру | Дзен (dzen.ru)
 
ВидеоКитайРоссияМариупольтворчествооперамузыкаКрымДНРЛНРДонбассПовалийкультураВСУ
 
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Заголовок открываемого материала
10:59Зачем певицы из Китая и России спели нашу "Катюшу"? О страшной правде, которая не имеет границ
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