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Зачем певицы из Китая и России спели нашу "Катюшу"? О страшной правде, которая не имеет границ

Зачем певицы из Китая и России спели нашу "Катюшу"? О страшной правде, которая не имеет границ - 10.03.2024 Украина.ру

Зачем певицы из Китая и России спели нашу "Катюшу"? О страшной правде, которая не имеет границ

Известная оперная певица из Китая Ван Фан прилетела в Москву по приглашению мультимедийного издания Украина.ру. Главной целью её визита стала запись клипа на знаменитую песню "Катюша"

2024-03-10T10:59

2024-03-10T10:59

2024-03-10T10:59

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китай

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мариуполь

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Это совместный проект России и Китая. В этот раз всеми любимая песня прозвучала в исполнении китайской певицы Ван Фан и артистки украинской и российской эстрады Таисии Повалий. Журналисты редакции Украина.ру пообщались с оперной певицей об этом проекте, о её творчестве и о впечатлениях от столицы России: 00:40 - Реакция на исполнение песни "Катюша" в КНР; 01:41 - Знали ли в КНР до исполнения этой песни о том, что творилось в Мариуполе? 03:05 - Об идее и записи клипа на песню "Катюша"; 03:45 - Впечатления от сотрудничества с Таисией Повалий; 05:10 - О русском фольклоре и китайской музыке; 06:55 - О впечатлениях Ван Фан от визита в Россию.Клип на песню "Катюша" - полная версия: Гимн дружбы России и Китая? Международная премьера всемирно известной песни | Украина.ру | Дзен (dzen.ru)

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