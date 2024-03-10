https://ukraina.ru/20240310/1053795631.html
Зачем певицы из Китая и России спели нашу "Катюшу"? О страшной правде, которая не имеет границ
Зачем певицы из Китая и России спели нашу "Катюшу"? О страшной правде, которая не имеет границ - 10.03.2024 Украина.ру
Зачем певицы из Китая и России спели нашу "Катюшу"? О страшной правде, которая не имеет границ
Известная оперная певица из Китая Ван Фан прилетела в Москву по приглашению мультимедийного издания Украина.ру. Главной целью её визита стала запись клипа на знаменитую песню "Катюша"
2024-03-10T10:59
2024-03-10T10:59
2024-03-10T10:59
видео
китай
россия
мариуполь
творчество
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музыка
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Это совместный проект России и Китая. В этот раз всеми любимая песня прозвучала в исполнении китайской певицы Ван Фан и артистки украинской и российской эстрады Таисии Повалий. Журналисты редакции Украина.ру пообщались с оперной певицей об этом проекте, о её творчестве и о впечатлениях от столицы России: 00:40 - Реакция на исполнение песни "Катюша" в КНР; 01:41 - Знали ли в КНР до исполнения этой песни о том, что творилось в Мариуполе? 03:05 - Об идее и записи клипа на песню "Катюша"; 03:45 - Впечатления от сотрудничества с Таисией Повалий; 05:10 - О русском фольклоре и китайской музыке; 06:55 - О впечатлениях Ван Фан от визита в Россию.Клип на песню "Катюша" - полная версия: Гимн дружбы России и Китая? Международная премьера всемирно известной песни | Украина.ру | Дзен (dzen.ru)
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, китай, россия, мариуполь, творчество, опера, музыка, крым, днр, лнр, донбасс, повалий, культура, всу, видео
Видео, Китай, Россия, Мариуполь, творчество, опера, музыка, Крым, ДНР, ЛНР, Донбасс, Повалий, культура, ВСУ
Зачем певицы из Китая и России спели нашу "Катюшу"? О страшной правде, которая не имеет границ
Известная оперная певица из Китая Ван Фан прилетела в Москву по приглашению мультимедийного издания Украина.ру. Главной целью её визита стала запись клипа на знаменитую песню "Катюша"
Это совместный проект России и Китая. В этот раз всеми любимая песня прозвучала в исполнении китайской певицы Ван Фан и артистки украинской и российской эстрады Таисии Повалий.
Журналисты редакции Украина.ру
пообщались с оперной певицей об этом проекте, о её творчестве и о впечатлениях от столицы России: 00:40
- Реакция на исполнение песни "Катюша" в КНР; 01:41
- Знали ли в КНР до исполнения этой песни о том, что творилось в Мариуполе? 03:05
- Об идее и записи клипа на песню "Катюша"; 03:45
- Впечатления от сотрудничества с Таисией Повалий; 05:10
- О русском фольклоре и китайской музыке; 06:55
- О впечатлениях Ван Фан от визита в Россию.
Клип на песню "Катюша" - полная версия:
Гимн дружбы России и Китая? Международная премьера всемирно известной песни | Украина.ру
| Дзен (dzen.ru)