Штурмовики группировки войск "Центр" осваивают БМП-3 на полигоне - Минобороны

Алексей Кочетков: России пора встретить Францию и Германию на "Кушке", чтобы ВСУ сами захватили Польшу На наших женщинах держится большая часть этой тяжелой войны. Без них мужчинам на фронте было бы тяжело воевать. Поэтому я бы хотел пожелать всем девушкам счастья и здоровья.