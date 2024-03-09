Штурмовики группировки войск "Центр" осваивают БМП-3 на полигоне - Минобороны - 09.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240309/1053793945.html
Штурмовики группировки войск "Центр" осваивают БМП-3 на полигоне - Минобороны
Штурмовики группировки войск "Центр" осваивают БМП-3 на полигоне - Минобороны - 09.03.2024 Украина.ру
Штурмовики группировки войск "Центр" осваивают БМП-3 на полигоне - Минобороны
Штурмовики группировки войск "Центр" осваивают навыки работы на БМП-3 на полигоне в тылу зоны СВО. Видеокадры обучения курсантов опубликовала 9 марта пресс-служба Минобороны РФ в телеграм
2024-03-09T20:45
2024-03-09T21:00
новости
мо рф
полигон
обучение
бмп
штурм
штурмовик
боеприпасы
военная техника
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/02/1053044134_0:150:3045:1863_1920x0_80_0_0_7b2e7d5eced3fe67647096faa70da9f3.jpg
Все занятия проводят инструкторы, имеющие хороший боевой опыт. Они демонстрируют курсантам основы применения боевой машины: вождение, загрузка боекомплекта, организация связи, сообщили в пресс-службе ведомства.Освоив боевую стрельбу с закрытых огневых позиций, военнослужащие учатся вести стрельбу с ходу, от кормы и от борта, используя штатное 100-мм орудие и спаренную 30-мм автоматическую пушку, отметили в ведомстве.На заключительном занятии курсанты сдадут экзамены по военно-учетной специальности, а также продемонстрируют исполнение обязанностей любого из членов экипажа бронемашины, подытожили в пресс-службе МО РФ.
https://ukraina.ru/20240308/1053768354.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/02/1053044134_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_b081677e6cc35fb08b1a619174d35ae4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, мо рф, полигон, обучение, бмп, штурм, штурмовик, боеприпасы, военная техника, сво, вс рф
Новости, МО РФ, полигон, обучение, БМП, штурм, штурмовик, боеприпасы, военная техника, СВО, ВС РФ

Штурмовики группировки войск "Центр" осваивают БМП-3 на полигоне - Минобороны

20:45 09.03.2024 (обновлено: 21:00 09.03.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
Штурмовики группировки войск "Центр" осваивают навыки работы на БМП-3 на полигоне в тылу зоны СВО. Видеокадры обучения курсантов опубликовала 9 марта пресс-служба Минобороны РФ в телеграм
Все занятия проводят инструкторы, имеющие хороший боевой опыт. Они демонстрируют курсантам основы применения боевой машины: вождение, загрузка боекомплекта, организация связи, сообщили в пресс-службе ведомства.

"На следующем этапе курсанты получают право самостоятельного управления техникой и применения вооружения бронемашины. За их действиями в режиме реального времени наблюдают наставники, которые сразу же разбирают с бойцами все допущенные ошибки", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Освоив боевую стрельбу с закрытых огневых позиций, военнослужащие учатся вести стрельбу с ходу, от кормы и от борта, используя штатное 100-мм орудие и спаренную 30-мм автоматическую пушку, отметили в ведомстве.
На заключительном занятии курсанты сдадут экзамены по военно-учетной специальности, а также продемонстрируют исполнение обязанностей любого из членов экипажа бронемашины, подытожили в пресс-службе МО РФ.
Алексей Кочетков интервью
Вчера, 13:44
Алексей Кочетков: России пора встретить Францию и Германию на "Кушке", чтобы ВСУ сами захватили Польшу На наших женщинах держится большая часть этой тяжелой войны. Без них мужчинам на фронте было бы тяжело воевать. Поэтому я бы хотел пожелать всем девушкам счастья и здоровья.
 
НовостиМО РФполигонобучениеБМПштурмштурмовикбоеприпасывоенная техникаСВОВС РФ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:45Штурмовики группировки войск "Центр" осваивают БМП-3 на полигоне - Минобороны
20:08ВСУ ударили дронами по электроподстанции в Пологах - Балицкий
19:25Как Россия поставила французов на место и как она угомонит США даже без ядерного оружия - Леонков
19:11"Все разбежались, начался полный ужас": пленный ВСУшник рассказал, как его бросили на передовую
18:15Британцы дадут Taurus для ударов по России. Итоги 9 марта на Украине
17:49"Труп кремировали в Киеве": тело литовского наемника не захотели везти на родину
16:30Украинские "Грады" атаковали грузовики с углем для жителей Харьковской области, ранен водитель - Ганчев
16:29Как в СССР создавался культ Шевченко
15:59Война ради мира и мир ради войны. Париж и Берлин хотят обманом принудить Москву к переговорам
15:40Почему беспилотники ВСУ бьют именно по нефтебазам в Крыму: Джаралла о тактике войск Украины
15:21Детектор НЛО: военные США разрабатывают средства для обнаружения внеземной жизни
14:46"Сажала на подвал": под Харьковом местный житель бросил гранату в автомобиль ВСУшницы
13:14Непригодный Залужный, Франция готовится к войне с РФ, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 9 марта
13:00В США предлагают дать Киеву новый кредит, используя в качестве залога замороженные активы РФ
12:07Залужный признан непригодным к военной службе еще до назначения послом в Британию - СМИ
11:34В планы России не входит ликвидация Зеленского, который "мечется" по линии фронта - Полянский
10:55Ищенко назвал единственную страну, которую сегодня боится НАТО, и рассказал, кому нужен этот альянс
10:44Появление натовской боевой авиации над Черным морем является откровенной агрессией - Мурадов
10:10Зеленский выступил против участия России в мирном саммите по Украине
10:05Массовый налёт на Таганрог, визит в Турцию. Главное на Украине на утро 9 марта
Лента новостейМолния