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Штурмовики группировки войск "Центр" осваивают БМП-3 на полигоне - Минобороны
Штурмовики группировки войск "Центр" осваивают БМП-3 на полигоне - Минобороны - 09.03.2024 Украина.ру
Штурмовики группировки войск "Центр" осваивают БМП-3 на полигоне - Минобороны
Штурмовики группировки войск "Центр" осваивают навыки работы на БМП-3 на полигоне в тылу зоны СВО. Видеокадры обучения курсантов опубликовала 9 марта пресс-служба Минобороны РФ в телеграм
2024-03-09T20:45
2024-03-09T20:45
2024-03-09T21:00
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Все занятия проводят инструкторы, имеющие хороший боевой опыт. Они демонстрируют курсантам основы применения боевой машины: вождение, загрузка боекомплекта, организация связи, сообщили в пресс-службе ведомства.Освоив боевую стрельбу с закрытых огневых позиций, военнослужащие учатся вести стрельбу с ходу, от кормы и от борта, используя штатное 100-мм орудие и спаренную 30-мм автоматическую пушку, отметили в ведомстве.На заключительном занятии курсанты сдадут экзамены по военно-учетной специальности, а также продемонстрируют исполнение обязанностей любого из членов экипажа бронемашины, подытожили в пресс-службе МО РФ.
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новости, мо рф, полигон, обучение, бмп, штурм, штурмовик, боеприпасы, военная техника, сво, вс рф
Новости, МО РФ, полигон, обучение, БМП, штурм, штурмовик, боеприпасы, военная техника, СВО, ВС РФ
Штурмовики группировки войск "Центр" осваивают БМП-3 на полигоне - Минобороны
20:45 09.03.2024 (обновлено: 21:00 09.03.2024)
Штурмовики группировки войск "Центр" осваивают навыки работы на БМП-3 на полигоне в тылу зоны СВО. Видеокадры обучения курсантов опубликовала 9 марта пресс-служба Минобороны РФ в телеграм
Все занятия проводят инструкторы, имеющие хороший боевой опыт. Они демонстрируют курсантам основы применения боевой машины: вождение, загрузка боекомплекта, организация связи, сообщили в пресс-службе ведомства.
"На следующем этапе курсанты получают право самостоятельного управления техникой и применения вооружения бронемашины. За их действиями в режиме реального времени наблюдают наставники, которые сразу же разбирают с бойцами все допущенные ошибки", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
Освоив боевую стрельбу с закрытых огневых позиций, военнослужащие учатся вести стрельбу с ходу, от кормы и от борта, используя штатное 100-мм орудие и спаренную 30-мм автоматическую пушку, отметили в ведомстве.
На заключительном занятии курсанты сдадут экзамены по военно-учетной специальности, а также продемонстрируют исполнение обязанностей любого из членов экипажа бронемашины, подытожили в пресс-службе МО РФ.