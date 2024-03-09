https://ukraina.ru/20240309/1053793778.html

ВСУ ударили дронами по электроподстанции в Пологах - Балицкий

ВСУ ударили дронами по электроподстанции в Пологах - Балицкий - 09.03.2024 Украина.ру

ВСУ ударили дронами по электроподстанции в Пологах - Балицкий

На Запорожье украинские военные ударили дронами по электроподстанции в городе Пологи. Об этом сообщил 9 марта в телеграм губернатор Запорожской области Евгений Балицкий

2024-03-09T20:08

2024-03-09T20:08

2024-03-09T20:08

новости

запорожская область

россия

ростовская область

евгений балицкий

роман старовойт

дроны

атака

беспилотники

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102456/50/1024565092_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_93525640e07338978f16c9df4333a07d.jpg.webp

Несколько часов назад зафиксирован прилет дронов противника по электрической подстанции, которая питает город Пологи и часть Пологовского района Запорожской области, сказал губернатор.Он добавил, что на месте работают оперативные службы по ликвидации возгорания, после чего специалисты предприятия "Таврия-Энерго" приступят к восстановительным работам.Балицкий подчеркнул, что держит ситуацию на электростанции на контроле, все силы задействованы на восстановлении критической инфраструктуры.Ночью силами ПВО ВС РФ была пресечена попытка террористической атаки c применением 47 БпЛА по объектам на территории Российской Федерации. Об этом 9 марта сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.Подразделения ПВО отразили атаку украинских беспилотников в небе над Ростовской областью, несколько БпЛА было уничтожено на подлете к Морозовску, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.В Курске обломки сбитого украинского БпЛА упали на крышу 6-й поликлиники на улице Союзной, в результате были повреждены 22 кв метра кровли, обошлось без пострадавших, сообщил в телеграм губернатор Курской области Роман Старовойт.

https://ukraina.ru/20240308/1053779810.html

запорожская область

россия

ростовская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запорожская область, россия, ростовская область, евгений балицкий, роман старовойт, дроны, атака, беспилотники, всу, бпла