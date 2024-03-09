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ВСУ ударили дронами по электроподстанции в Пологах - Балицкий
ВСУ ударили дронами по электроподстанции в Пологах - Балицкий - 09.03.2024 Украина.ру
ВСУ ударили дронами по электроподстанции в Пологах - Балицкий
На Запорожье украинские военные ударили дронами по электроподстанции в городе Пологи. Об этом сообщил 9 марта в телеграм губернатор Запорожской области Евгений Балицкий
2024-03-09T20:08
2024-03-09T20:08
2024-03-09T20:08
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атака
беспилотники
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Несколько часов назад зафиксирован прилет дронов противника по электрической подстанции, которая питает город Пологи и часть Пологовского района Запорожской области, сказал губернатор.Он добавил, что на месте работают оперативные службы по ликвидации возгорания, после чего специалисты предприятия "Таврия-Энерго" приступят к восстановительным работам.Балицкий подчеркнул, что держит ситуацию на электростанции на контроле, все силы задействованы на восстановлении критической инфраструктуры.Ночью силами ПВО ВС РФ была пресечена попытка террористической атаки c применением 47 БпЛА по объектам на территории Российской Федерации. Об этом 9 марта сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.Подразделения ПВО отразили атаку украинских беспилотников в небе над Ростовской областью, несколько БпЛА было уничтожено на подлете к Морозовску, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.В Курске обломки сбитого украинского БпЛА упали на крышу 6-й поликлиники на улице Союзной, в результате были повреждены 22 кв метра кровли, обошлось без пострадавших, сообщил в телеграм губернатор Курской области Роман Старовойт.
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новости, запорожская область, россия, ростовская область, евгений балицкий, роман старовойт, дроны, атака, беспилотники, всу, бпла
Новости, Запорожская область, Россия, Ростовская область, Евгений Балицкий, Роман Старовойт, дроны, атака, беспилотники, ВСУ, БПЛА
ВСУ ударили дронами по электроподстанции в Пологах - Балицкий
На Запорожье украинские военные ударили дронами по электроподстанции в городе Пологи. Об этом сообщил 9 марта в телеграм губернатор Запорожской области Евгений Балицкий
Несколько часов назад зафиксирован прилет дронов противника по электрической подстанции, которая питает город Пологи и часть Пологовского района Запорожской области, сказал губернатор.
"Произошло возгорание подстанции, электроснабжение прекращено. Пострадавших нет", - сообщил Балицкий.
Он добавил, что на месте работают оперативные службы по ликвидации возгорания, после чего специалисты предприятия "Таврия-Энерго" приступят к восстановительным работам.
Балицкий подчеркнул, что держит ситуацию на электростанции на контроле, все силы задействованы на восстановлении критической инфраструктуры.
Ночью силами ПВО ВС РФ была пресечена попытка террористической атаки c применением 47 БпЛА по объектам на территории Российской Федерации. Об этом 9 марта сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территориями Белгородской (1 БпЛА), Курской (2 БпЛА), Волгоградской (3 БпЛА) и Ростовской (41 БпЛА) областей", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Подразделения ПВО отразили атаку украинских беспилотников в небе над Ростовской областью, несколько БпЛА было уничтожено на подлете к Морозовску, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
В Курске обломки сбитого украинского БпЛА упали на крышу 6-й поликлиники на улице Союзной, в результате были повреждены 22 кв метра кровли, обошлось без пострадавших, сообщил в телеграм губернатор Курской области Роман Старовойт.