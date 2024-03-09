https://ukraina.ru/20240309/1053793050.html

Британцы дадут Taurus для ударов по России. Итоги 9 марта на Украине

Британцы дадут Taurus для ударов по России. Итоги 9 марта на Украине - 09.03.2024 Украина.ру

Британцы дадут Taurus для ударов по России. Итоги 9 марта на Украине

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон намекнул на поставку немецких дальнобойных ракет Taurus Украине

2024-03-09T18:15

2024-03-09T18:15

2024-03-09T18:15

эксклюзив

хроники

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Великобритания готова помочь Германии при решении проблем, мешающих поставке ракет Taurus Украине, или рассмотреть вариант с покупкой немецких ракет и передачей британских ракет Storm Shadow ВСУ, сообщил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью газете Sueddeutsche Zeitung."Мы намерены тесно сотрудничать с нашими немецкими партнёрами по этому и всем другим вопросам, чтобы помочь Украине", - ответил он на вопрос о британской помощи немцам в решении вопросов, мешающие поставкам Taurus Украине.При этом Кэмерон заверил, что в случае использования немецких дальнобойных ракет можно наложить ограничения, которые позволят избежать эскалации. По словам англичанина, Лондон доверяет в этом вопросе Киеву и его обещаниям. Не исключил британский министр и поставки Taurus Великобритании."Мы готовы рассмотреть все варианты, чтобы добиться максимального эффекта для Украины. Но я не буду раскрывать детали и рассказывать нашим оппонентам о том, что мы планируем", - указал Кэмерон.Так он ответил на вопрос, возможен ли "круговой обмен", при котором Германия отправила бы Великобритании ракеты Taurus, а та, в свою очередь, Storm Shadow на Украину."Кэмерон прилетел в Берлин, чтобы уговорить немцев, всё таки передать Taurus-ы. Шольц официально отказал из-за риска эскалации. По мнению Кэмерона, поставки крылатых ракет не обязательно спровоцируют обострение конфликта. Он полагает, что можно установить ограничения на дальность применения данного оружия. Интересно, что взамен "урезанным" Taurus-ам англичане предлагают немцам поставить свои Storm Shadow, которые по радиусу действия меньше. Это доказывает, что главной целью является вовлечение Германии в конфликт на следующем уровне", - прокомментировал слова Кэмерона популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".Примечательно, что днём ранее один из лидеров украинских националистов Дмитрий Корчинский заявил, что Германия решилась на "обменную сделку" с Великобританией."Шольц наконец-то даёт Taurus-ы. Слава Богу! Но, конечно, не нам. Даёт Taurus-ы Великобритании. Но не спешите разочаровываться: всё не так плохо. Более того, всё очень хорошо. Бербок — министерша иностранных дел Германии — поехала в Великобританию, встретилась с Кэмероном и договорились они таким образом, что британцы передают наш Storm Shadow – это дальнобойные ракеты где-то до 300 миль, как раз нам хватает для всех наших первоочередных потребностей: и для Крымского моста, и бить по линиям поставок в Донбассе московитским — там, где нам надо. Вместо этого немцы пополняют британские арсеналы Taurus-ами для того, чтобы они не оголялись. Т.е. вместо Taurus-ов мы получаем больше Storm Shadow и это очень хорошо. В ближайшее время можем сказать, что у нас проблема с дальнобойными ракетами будет решена. Точнее, она уже решена и мы знаем, что через несколько дней буквально мы это уже увидим - в глубоких тылах и на оккупированных территориях удары этими самыми Shadow", - заявил Корчинский 8 марта.Он — идейный вдохновитель и создатель подразделения "Братство", которое сегодня воюет в составе группы "Тимур" Главного управления разведки Минобороны Украины.При этом официально глава МИД ФРГ Анналена Бербок не заявляла о передаче Великобритании дальнобойных немецких ракет."Если у нас есть разные мнения [по противостоянию России], мы будем обсуждать это за закрытыми дверями", - заявила Бербок на совместной пресс-конференции с Кэмероном.Отвечая на вопрос о поставках Taurus, она признала, что Украине нужны боеприпасы и ракеты дальнего радиуса действия, хотя и добавила, что существует множество различных типов.В свою очередь Кэмерон заявил, что решение в конечном итоге остается за Германией. При этом в течение пресс-конференции он несколько раз настаивал на том, что передача Украине оружия дальнего радиуса действия поможет Украине.За несколько дней до этого — 5 марта — сербское издание "Политика" выпустило публикацию, в которой утверждалось, что Германия не скрывает приготовления к войне с Россией."Немцы не скрывают, что готовятся к войне, якобы оборонительной, и должны вкладываться во все, начиная с боеприпасов и заканчивая всем остальным в больших масштабах: в транспорт и самолеты, ПВО, командные и контрольные системы и разведывательные платформы, спутники и дроны", — указывалось в материале.В публикации отмечалось, что немцы, скорее всего, пойдут на эскалацию конфликта, чтобы спасти киевское правительство от краха, отправив ракеты большой дальности Taurus и контингент для их обслуживания и использования на Украину, несмотря на утверждения политиков, что они никогда этого не сделают."Они их отправят и отправят солдат, скрыв все точно так же, как сделали с Минскими соглашениями, подписанными только для того, чтобы выиграть время. И чтобы Германия лучше подготовилась к войне. Как тогда верить немецким политикам, если их военные амбиции не только не проходят, но и со временем растут?" — писал автор издания.Позднее, 7 марта, стало известно, что фракция оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) на следующей неделе повторно вынесет на голосование в бундестаге резолюцию о передаче Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, сообщил секретарь фракции Торстен Фрай."На следующей неделе фракция ХДС/ХСС вынесет вопрос о поставке Taurus на поименное голосование в Бундестаге. Парламент должен взять бразды правления в свои руки" – заявил Фрай немецкой газете Rheinische Post.В феврале немецкий парламент большинством голосов не поддержал проект резолюции оппозиционной фракции ХДС/ХСС, в котором правительство ФРГ призвали начать поставки Украине крылатых ракет Taurus.Однако бундестаг в тот же день принял второй проект документа, представленный фракциями правящей коалиции: социал-демократов канцлера Германии Олафа Шольца (СДПГ), свободных либералов (СвДП) и "Зелёных". В тексте документа немецкое правительство призывали начать поставки дальнобойных систем вооружения Украине, чтобы атаковать стратегические объекты в российском тылу. При этом крылатые ракеты Taurus в проекте документа упомянуты не были.

https://ukraina.ru/20240309/1053790135.html

https://ukraina.ru/20240309/1053788560.html

https://ukraina.ru/20240307/1053771327.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники