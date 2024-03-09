https://ukraina.ru/20240309/1053790135.html

Непригодный Залужный, Франция готовится к войне с РФ, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 9 марта

Непригодный Залужный, Франция готовится к войне с РФ, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 9 марта - 09.03.2024 Украина.ру

Непригодный Залужный, Франция готовится к войне с РФ, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 9 марта

Украинские СМИ сообщили о непригодности бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного к военной службе. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России

2024-03-09T13:14

2024-03-09T13:14

2024-03-09T13:14

хроники

эксклюзив

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Как сообщило украинское издание "Зеркало недели", Залужный после своего увольнения с поста главкома ВСУ прошел медкомиссию и был признан непригодным к военной службе. По информации издания, Залужный ещё в феврале написал рапорт об увольнении из армии, который несколько недель лежал на столе министра обороны Украины Рустема Умерова.По данным газеты, экс-главком написал рапорт, поскольку знал, что ему "командовать больше ничем не дадут"."Залужный получал бы за звание 1762 гривны (около 4200 руб. - Ред.), не имея возможности ничем заниматься. Чтобы выйти на пенсию и заниматься чем-нибудь другим, ему нужно уйти со службы", - отмечалось в публикации.Сейчас Залужный назначен послом Украины в Великобритании."Посол в Британии - больше, чем посол. На назначение экс-главкома ВСУ Залужного послом Украины в Великобритании, почему-то, в основном смотрят сквозь призму внутриполитических противоречий в незалежной. Хотя, если бы Зеленский мечтал избавиться от политического конкурента, Лондон был бы последней строчкой в списке, куда можно сослать отставного генерала. Потому что там, как нигде лучше, этого политического конкурента вырастят, откормят и подготовят к смене комика. Так что, если из Залужного на туманном Альбионе и будут лепить следующего президента Украины, то это выбор, продиктованный Лондоном, а не Киевом. И может даже вопреки воле Киева, который с большим удовольствием назначил бы Залужного главой Закарпатья или ректором Академии сухопутных войск имени гетмана Сагайдачного", - прокомментировал назначение Залужного российский военкор Александр Коц.По его словам, это назначение может носить больше военно-политический, нежели внешне-политический характер."Как видим, эстафетная палочка управления конфликтом сейчас из Вашингтона перекочевала в Лондон. Британцы будут отвечать за оборонительную фазу, в ходе которой, тем не менее, усилятся диверсионная работа, атаки дронами с моря и воздуха и точечные удары дальнобойным ракетным вооружением. Всё это требует плотной координации на земле, но после немецкой засветки, возможно, часть британского "персонала" придется отозвать. Для передачи информации понадобятся новые каналы, которые не будут указывать напрямую на разведку Соединенного Королевства. Дипломатический канал может стать именно таким. И посол, который глубоко погружен в тему, должен стать в этой партии ключевым связным между Лондоном и Киевом", - отметил Коц.Таким образом, подчеркнул военкор, посол Залужный - больше, чем посол.Подготовка к войне с РоссиейФранцузская армия проводит на востоке страны учения в приближённых к реальным условиях, имитирующих конфликт высокой интенсивности с противником, не уступающим ей по огневой мощи, сообщили изданию Politico офицеры Вооружённых сил Франции из Центра боевой подготовки (CENTAC).Как рассказали офицеры, площадь зоны маневров составляет 120 кв. км, что больше площади Парижа, что является уникальным для Франции. В учениях сообща принимают участие пехота, бронетехника, артиллерия и другие виды войск, которые обычно тренируются раздельно в разных регионах страны.По информации Politico, учения направленына обучение ведению боевых действий с такой армией, как российская, однако французское командование не называет потенциального противника.Как сообщили французские офицеры, в подготовке активно используется опыт украинского конфликта. По их мнению, его ход подтверждает важность координации между подразделениями и совместных действий всех видов и родов войск.Ранее украинские СМИ сообщали о том, что во Францию на учения и на обмен опыта прибывали украинские подразделения. В частности, во Франции тренировалась 3-я отдельная штурмовая бригада, созданная ветеранами запрещённого в РФ "Азова"* - неонацистского подразделения."Нас направили во Францию. Уже была какая-то базовая подготовка, базовые знания, понимание. Плюс французам очень нравилась наша дисциплина. Строй, который держали мы – штурмовики, и строй их вооружённых сил отличается кардинально <...>. Я прошёл во Франции обучение, я был командиром отделения. В приближённых к боевым ситуациях понимал, насколько важны команды командира <...> Во Франции было более-менее прикольно", - рассказывал в вышедшем в январе видео боец 3-й ошбр под позывным "Мрак".Президент Франции Эммануэль Макрон 26 февраля заявил, что на встрече в Париже, где представители западных стран обсуждали дальнейшую поддержку Украины, поднималась тема возможной отправки их сухопутных войск в эту страну. Макрон заявил, что участники диалога не пришли к консенсусу по этому вопросу, однако такого сценария в будущем исключать нельзя.Позднее он также заявил, что не существует "никаких ограничений, никаких красных линий" для поддержки Францией Украины.Ранее также сообщалось о подготовке к войне с Россией других европейских государств. Так, Польша затратила свыше €4,3 млн на ввод курса "Стрелок" в школьную программу. Количество учащих проходящих курс оценивается в свыше 280 тыс. В Германии же заговорили о возвращении обязательной службы в армии.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 14 ударов по этому региону России.На донецком направлении ВСУ совершили 11 обстрелов, на горловском направлении — 3 обстрела, выпустив в общей сложности 35 единиц различных боеприпасов.Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. Огнём ВСУ было повреждено 3 жилых домостроения.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки в общей сложности 9 кассетных снарядов калибром 155 мм, также по Калининскому району Горловки был сброшен ВОП с БпЛА, по Петровскому району району Донецка — в общей сложности 7 снарядов калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера ВСУ выпустили по этому региону России 14 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 14 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 5; Старая Збурьевка — 3; Днепряны — 3; Саги — 3", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 16 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Каховка, Пролетарка, Песчановка, Алёшки. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Утром 9 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов ВСУ по этому региону России."В Белгородском районе над сёлами Беломестное, Болдыревка, Варваровка и Петровка системой ПВО сбито по одному БПЛА самолётного типа. В поселке Дубовое беспилотник противника совершил падение. В данных населенных пунктах обошлось без последствий на земле. После отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ разрушения выявлены в селе Головино – поврежден один автомобиль", - отмечалось в сводке..В Волоконовском районе в селе Шаховка дроном-камикадзе была атакована линия электропередачи. Пострадавших нет. В настоящий момент электроснабжение восстановлено."В Грайворонском городском округе на окраина села Рождественка тремя дронами-камикадзе атакованы три экскаватора и манипулятор. В результате взрывов погибли двое водителей. Один рабочий получил осколочные ранения лица, верхних и нижних конечностей, сейчас он находится в Белгородской областной клинической больнице, где врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь. Ещё один дрон-камикадзе в Рождественке сбит стрелковым оружием. Обошлось без последствий. В селе Дроновка на обочине дороги обнаружен и обезврежен сотрудниками погранслужбы БПЛА с боеприпасом. В районе села Санково в поле совершил падение беспилотник противника. В данных населённых пунктах пострадавших и разрушений нет", - писал Гладков.Кроме того, в Краснояружском районе над поселком Красная Яруга системой ПВО было сбито два БПЛА самолётного типа. Пострадавших нет. Обломками одного из беспилотников поврежден забор на стадионе.Также В Ракитянском районе рядом с селом Цебулевка в овраге был обнаружен совершивший падение БПЛА самолётного типа. Никто не пострадал, разрушений нет. Сейчас беспилотник извлечен и обезврежен специалистами.Помимо этого, в Ровеньском районе рядом с селом Мартынцы в поле обнаружены обломки БПЛА самолётного типа. Обошлось без последствий. На место направлены оперативные службы."В Шебекинском городском округе в посёлке Поляна Масловопристанского сельского поселения с БПЛА сброшено взрывное устройство на одно из помещений сельскохозяйственного предприятия. Пострадавших нет. В результате взрыва повреждены кровля и газопровод. По хутору Марьино выпущено два миномётных снаряда. Никто не пострадал, разрушений нет. В Яковлевском городском округе на подлёте к городу Строитель системой ПВО сбито два БПЛА самолётного типа. Обошлось без последствий. Ещё одним беспилотником нанесен удар по инфраструктурному объекту. Пострадавших нет", - писал Гладков.Позднее он сообщил о том, что село Безымено Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью БпЛА, который сбросил взрывное устройство на частное жилое домовладение. От взрыва в доме были выбиты окна и повреждена линия газоснабжения. Никто не пострадал.Спустя некоторое время Гладков также сообщил о том, что ВСУ с помощью БпЛА атаковали хутор Мухин Шебекинского района. Там также украинские военные сбросили взрывное устройство в жилой сектор. Пострадавших не было, в одном частном жилом доме осколками пробиты окна и посечен фасад.В России тем временем прокомментировали ночную массовую атаку украинских БпЛА на Ростовскую область."То, что Украина будет применять тактику массовых налётов БПЛА, было ясно давно. Собственно, это один из двух возможных для ВСУ вариантов нанесения ударов по нашим тылам. Второй вариант это работа диверсантов, как засланных, так и наших завербованных или идейно проукраинских сограждан. Причём, после попыток ударов по Москве и аэродромам в глубоком тылу, стало понятно, что все же украинские боевики будут бить прежде всего по объектам инфраструктуры. Не в последнюю очередь, от ударов по Москве враг отказался в силу минимального пиар эффекта. В сознании селюка удар по Москва-Сити это что-то такое значимое, потому что "это же небоскрёбы, там бохатые живут". Москвичи же и жители России в целом лишь удивлённо пожали плечами: что хохлам эти небоскрёбы дались? Собственно, сейчас можно видеть чёткую тенденцию. Враг бьёт по оборонным предприятиям. Причём, с большой долей вероятности можно утверждать, что по Северо-Западу нашей страны удары наносятся из Прибалтики. Ночной налёт на Таганрог, безусловно, результат взаимодействия ВСУ, ГУР и разведок НАТО. По авипредприятию били ровно потому, что знали, какого рода работы там ведутся. В рамках подготовки к летнему наступлению ВСУ - а оно будет, сомнений нет, потому что украинцы стоят дёшево и гнать их на убой Запад может бесконечно - подобные налеты будут повторяться снова и снова. И помимо прикрытия наших объектов средствами ПВО и РЭБ (это кстати задача частного бизнеса тоже, в особенности компании нефтегазового сектора), важной задачей для российской армии и разведки становится выявление заводов по производству БПЛА и их уничтожение. Причём, не только украинских заводов. Как известно, БПЛА для Украины производят и в Латвии. Кто сказал, что на тамошних заводах не бывает коротких замыканий?" - отметил первый вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев.Тем временем обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив