https://ukraina.ru/20240309/1053788560.html

Массовый налёт на Таганрог, визит в Турцию. Главное на Украине на утро 9 марта

Массовый налёт на Таганрог, визит в Турцию. Главное на Украине на утро 9 марта - 09.03.2024 Украина.ру

Массовый налёт на Таганрог, визит в Турцию. Главное на Украине на утро 9 марта

Над Ростовской областью сбили 41 беспилотник. Президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Турцию

2024-03-09T10:05

2024-03-09T10:05

2024-03-09T10:05

эксклюзив

хроники

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Средства ПВО сбили над Ростовской областью 41 украинский беспилотник самолетного типа, всего за ночь нейтрализованы 47 БПЛА, сообщили утром 9 марта в Минобороны России."Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 47 БпЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территориями Белгородской (1 БпЛА), Курской (2 БпЛА), Волгоградской (3 БпЛА) и Ростовской (41 БпЛА) областей", - указывалось в сообщении Минобороны России.Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал об атаке на Таганрог."Силами наших ПВО в Таганроге отражена массовая атака БПЛА. Последствия на земле уточняются", - написал он в своём телеграм-канале в 03:30.Позднее он сообщил об очередной атаке на регион."Подразделения ПВО отразили еще одну атаку в небе над Ростовской областью. Уничтожено несколько БПЛА на подлёте к Морозовску. По предварительным данным, в результате массовой атаки БПЛА на Таганрог, погибших нет. Получил ранение сотрудник МЧС, участвовавший в устранении последствий на земле. Пострадавший госпитализирован, угрозы его жизни нет", - отмечал Голубев.Об атаке на Курскую область сообщал губернатор региона Роман Старовойт. Сначала, в 02:20 он сообщил о ракетной опасности."Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - отметил он в своём телеграм-канале.Спустя 7 минут Старовойт рассказал о работе ПВО над регионом. Ещё спустя 13 минут губернатор сообщил о сбитом украинском беспилотнике."Напоминаю правила безопасности: не приближайтесь к обломкам БПЛА и не трогайте их, они могут взорваться! Сообщить о находке нужно по телефону 112", - призвал он земляков.Позднее Старовойт рассказал о последствиях удара."В Курске обломки сбитого украинского БПЛА упали на крышу 6-й поликлиники на Союзной, повреждены 22 кв метра кровли. Пострадавших нет. Однако, из-за угрозы взрыва пациенты из реанимации соседнего здания стационара машинами скорой помощи и санавиацией эвакуированы в медицинские учреждения города, а персонал и другие пациенты – в безопасное место. По моему поручению на месте работает министр здравоохранения Курской области Екатерина Письменная", - отметил он.Также губернатор опубликовал видео с места событий.Украина регулярно атакует регионы России при помощи беспилотников. При этом некоторые из атак, судя по дальности, происходят с территории третьих государств. Такой атакой стал удар по предприятию в Череповце.Визит Зеленского в ТурциюПрезидент Украины Владимир Зеленский 8 марта посетил с визитом Турцию."Визит в Турцию. Стамбул. Верфи, где строят корветы для наших Военно-Морских сил. Ознакомился со степенью готовности и оснащением корвета "Иван Мазепа". Общался с военнослужащими ВМС Украины. Спасибо за службу. Прибавляем силы нашему государству. Также ознакомился с ходом строительства второго нашего корвета класса Ada – присвоил ему имя гетмана Ивана Выговского. Благодарю за партнерство Президента Турецкой Республики и всех оборонных компаний Турции и Украины, которые вместе работают ради того, чтобы мир стал ближе и был надёжным", - сообщил Зеленский в своём телеграм-канале.Позднее состоялась его встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. На встрече Зеленский обратился к Эрдогану с просьбой, касающейся украинских пленных. При этом он сделал акцент на крымских татарах, упомянув среди прочих и Наримана Джелялова, который ранее был осуждён по делу о диверсии на газопроводе. Он является лидером запрещённой в РФ экстремистской организации "Меджлис"*.Позднее президент Турции заявил, что его страна готова провести мирный саммит с участием России."Мы готовы провести мирный саммит с участием России. Черноморская инициатива позволила предотвратить глобальный продовольственный кризис. Это соглашение снова было заключено в этом зале. Мы готовы оказать посильную поддержку новому соглашению, как и прежде", - заявил Эрдоган в ходе заявление для прессы с участием Зеленского.Однако Зеленский выступил против этой идеи."Мы не видим представителей России на таком саммите", - отметил президент Украины.При этом, по данным украинских источников, непублично Зеленский вёл переговоры о возможном мирном соглашении."Наш источник сообщает, что Зеленский сегодня в Турции будет говорить о мирных переговорах. Турки очень хотят снова забрать себе эту роль. Зеленский же хочет выторговать у Эрдогана оружие. Эрдоган же хочет снова получить карт-бланш на зерновой кейс. Эта тема также в кейсе торгов", - сообщал популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" вечером 8 марта.Другой популярный в стране телеграм-канал - "ЗеРада" - прокомментировал публичное заявление Зеленского по поводу саммита."Проводить переговоры без России и надеяться на позитивный результат - бред. Офис продолжает использовать "формулу мира" как публичный ультиматум России, удерживающий единство Западного блока. С каждым днём это становится всё сложнее", - отмечалось в публикации канала.Ещё одним результатом визита Зеленского в Турцию стало подписание соглашения о создании системы электронного обмена предварительной информацией между таможенными органами о перемещении товаров и транспортных средств через границы государств."В Стамбуле в рамках встречи Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана подписано соглашение между правительством Украины и правительством Турецкой Республики о создании системы электронного обмена предварительной информацией о перемещаемых между сторонами товарах и транспортных средствах", - отмечалось в сообщении, опубликованном на сайте Зеленского.Там уточнялось, что обмен информацией будет осуществляться на уровне Государственной таможенной службы Украины и министерства торговли Турции.

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https://ukraina.ru/20240307/1053759372.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники