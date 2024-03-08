https://ukraina.ru/20240308/1053779074.html

Чехия потеряла деньги, собранные союзниками Киева для покупки полумиллиона снарядов для ВСУ

Чехия потеряла деньги, собранные союзниками Киева для покупки полумиллиона снарядов для ВСУ - 08.03.2024 Украина.ру

Чехия потеряла деньги, собранные союзниками Киева для покупки полумиллиона снарядов для ВСУ

Союзники Украины, поддержавшие инициативу Чехии, передали средства на покупку лишь 300 тысяч снарядов для ВСУ. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала

2024-03-08T14:31

2024-03-08T14:31

2024-03-08T14:31

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чехия

киев

украина

всу

владимир зеленский

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Накануне президент Чехии Петр Павел сообщил, что союзники собрали всю необходимую сумму для покупки 800 тысяч снарядов. Речь идет о боеприпасах 155-го и 122-го калибров, стоимость которых оценили в 1,5 миллиарда долларов. Раскошелились для армии киевского режима 18 стран.Однако глава чешского правительства в соцсети откорректировал эти данные. Собранную сумму он не озвучил.Предполагалось, что партия снарядов должна прибыть на Украину в течение ближайших недель. Покупать боеприпасы Чехия планировала в третьих странах.Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ошибся, говоря о том, что Евросоюз передал Киеву только 300 тысяч снарядов из обещанного миллиона. Часть снарядов Киев должен будет приобрести самостоятельно, отметил Бретон.

https://ukraina.ru/20240307/1053760876.html

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новости, чехия, киев, украина, всу, владимир зеленский