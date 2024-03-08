Чехия потеряла деньги, собранные союзниками Киева для покупки полумиллиона снарядов для ВСУ - 08.03.2024 Украина.ру
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Чехия потеряла деньги, собранные союзниками Киева для покупки полумиллиона снарядов для ВСУ
Чехия потеряла деньги, собранные союзниками Киева для покупки полумиллиона снарядов для ВСУ - 08.03.2024 Украина.ру
Чехия потеряла деньги, собранные союзниками Киева для покупки полумиллиона снарядов для ВСУ
Союзники Украины, поддержавшие инициативу Чехии, передали средства на покупку лишь 300 тысяч снарядов для ВСУ. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала
2024-03-08T14:31
2024-03-08T14:31
новости
чехия
киев
украина
всу
владимир зеленский
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Накануне президент Чехии Петр Павел сообщил, что союзники собрали всю необходимую сумму для покупки 800 тысяч снарядов. Речь идет о боеприпасах 155-го и 122-го калибров, стоимость которых оценили в 1,5 миллиарда долларов. Раскошелились для армии киевского режима 18 стран.Однако глава чешского правительства в соцсети откорректировал эти данные. Собранную сумму он не озвучил.Предполагалось, что партия снарядов должна прибыть на Украину в течение ближайших недель. Покупать боеприпасы Чехия планировала в третьих странах.Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ошибся, говоря о том, что Евросоюз передал Киеву только 300 тысяч снарядов из обещанного миллиона. Часть снарядов Киев должен будет приобрести самостоятельно, отметил Бретон.
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новости, чехия, киев, украина, всу, владимир зеленский
Новости, Чехия, Киев, Украина, ВСУ, Владимир Зеленский

Чехия потеряла деньги, собранные союзниками Киева для покупки полумиллиона снарядов для ВСУ

14:31 08.03.2024
 
© AP / Matt Rourke
- РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© AP / Matt Rourke
Читать в
Союзники Украины, поддержавшие инициативу Чехии, передали средства на покупку лишь 300 тысяч снарядов для ВСУ. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала
Накануне президент Чехии Петр Павел сообщил, что союзники собрали всю необходимую сумму для покупки 800 тысяч снарядов. Речь идет о боеприпасах 155-го и 122-го калибров, стоимость которых оценили в 1,5 миллиарда долларов. Раскошелились для армии киевского режима 18 стран.
Однако глава чешского правительства в соцсети откорректировал эти данные. Собранную сумму он не озвучил.
"Пока нам удалось собрать достаточно средств для закупки первой партии из 300 тысяч артиллерийских снарядов", - написал он.
Предполагалось, что партия снарядов должна прибыть на Украину в течение ближайших недель. Покупать боеприпасы Чехия планировала в третьих странах.
Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ошибся, говоря о том, что Евросоюз передал Киеву только 300 тысяч снарядов из обещанного миллиона. Часть снарядов Киев должен будет приобрести самостоятельно, отметил Бретон.
Вчера, 11:44
Очень дорого обошлось украинцам: новые подробности отступления ВСУ из АвдеевкиСпустя почти месяц после того, как российская армия взяла под контроль Авдеевку, в западной прессе продолжают появляться новые детали того, как украинская армия спасалась из этого населенного пункта. Газета The New York Times (NYT) в опубликованном 6 марта материале отметила, что падение города было "жестким и стремительным"
 
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