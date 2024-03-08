Блокировка счетов не поможет: в Верховной Раде предложили другую кару для уклонистов - 08.03.2024 Украина.ру
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Блокировка счетов не поможет: в Верховной Раде предложили другую кару для уклонистов
Блокировка счетов не поможет: в Верховной Раде предложили другую кару для уклонистов - 08.03.2024 Украина.ру
Блокировка счетов не поможет: в Верховной Раде предложили другую кару для уклонистов
Повышение штрафов для уклонистов от мобилизации окажется более эффективной мерой, чем блокировка банковских счетов. Об этом заявил зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Егор Чернев
2024-03-08T13:56
2024-03-08T13:56
новости
украина
олег царев
верховная рада
кабинет министров
мобилизация
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Верховная рада Украины 7 февраля приняла в первом чтении законопроект о мобилизации. Документ на рассмотрение парламента внес Кабинет министров.Законопроект предполагает выдачу электронных повесток блокировку банковских счетов и запрет на вождение автомобилей для тех, кто будет пытаться избежать мобилизации. За проголосовали 243 депутата, против — 12, воздержались — 45.Экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью изданию Украина.ру рассказал, что мобилизационный ресурс Украины составляет шесть миллионов человек. Эти люди через личные кабинеты получат повестки, но это не значит, что все они побегут в военкоматы, даже если у них отберут машины и заблокируют карточки, потому что мертвому автомобили и банковские счета не нужны.В итоге шесть миллионов человек будут объявлены преступниками и их будут продолжать набирать так же, как и сейчас: останавливать автобусы и троллейбусы, ловить на улице, в кинотеатрах, спортзалах, обходить квартиры. Тогда военкомы будут иметь полное право выкручивать руки, избивать при задержании, потому что они задерживают преступников, уклонистов.
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новости, украина, олег царев, верховная рада, кабинет министров, мобилизация
Новости, Украина, Олег Царев, Верховная Рада, Кабинет министров, мобилизация

Блокировка счетов не поможет: в Верховной Раде предложили другую кару для уклонистов

13:56 08.03.2024
 
© Нацполиция Украины
© Нацполиция Украины
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Повышение штрафов для уклонистов от мобилизации окажется более эффективной мерой, чем блокировка банковских счетов. Об этом заявил зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Егор Чернев
Верховная рада Украины 7 февраля приняла в первом чтении законопроект о мобилизации. Документ на рассмотрение парламента внес Кабинет министров.
Законопроект предполагает выдачу электронных повесток блокировку банковских счетов и запрет на вождение автомобилей для тех, кто будет пытаться избежать мобилизации. За проголосовали 243 депутата, против — 12, воздержались — 45.
"Я не считаю, что блокировка счетов будет действенной нормой для того, чтобы людей привлечь в военкоматы. А вот то, что оно точно повлияет негативно на экономику, мы видим сейчас", - сказал Чернев.
Экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью изданию Украина.ру рассказал, что мобилизационный ресурс Украины составляет шесть миллионов человек. Эти люди через личные кабинеты получат повестки, но это не значит, что все они побегут в военкоматы, даже если у них отберут машины и заблокируют карточки, потому что мертвому автомобили и банковские счета не нужны.
Олег Царев интервью
12:25
Олег Царев: Если Запад не задавит Зеленского, Украина продержится еще год, но останется без экономикиГлавком ВСУ Александр Сырский заявил о вскрывшихся просчетах и пообещал увольнения командиров бригад. Президент Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что Сырский получил карт-бланш на любые кадровые перестановки в армии.
В итоге шесть миллионов человек будут объявлены преступниками и их будут продолжать набирать так же, как и сейчас: останавливать автобусы и троллейбусы, ловить на улице, в кинотеатрах, спортзалах, обходить квартиры. Тогда военкомы будут иметь полное право выкручивать руки, избивать при задержании, потому что они задерживают преступников, уклонистов.
 
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