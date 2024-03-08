ВСУ переживают коллапс, танки Abrams не остановят армию России - Риттер - 08.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240308/1053776441.html
ВСУ переживают коллапс, танки Abrams не остановят армию России - Риттер
ВСУ переживают коллапс, танки Abrams не остановят армию России - Риттер - 08.03.2024 Украина.ру
ВСУ переживают коллапс, танки Abrams не остановят армию России - Риттер
Плохо обученные украинские солдаты не умеют пользоваться американскими танками Abrams и теряют эти машины под ударами российских войск. Об этом заявил отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер
2024-03-08T12:47
2024-03-08T12:47
новости
россия
авдеевка
сша
скотт риттер
т-72 "урал"
сергей шойгу
владимир путин
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1a/1053538864_0:102:960:642_1920x0_80_0_0_be20afddb1e1bcbc584c8213fcce05a6.jpg.webp
Пресс-служба Минобороны РФ на днях сообщила об уничтожении третьего по счету Abrams под Авдеевкой. По имеющейся информации, его первым выстрелом подбил российский танк Т-72 Б3. Первый американский танк был подбит еще 26 февраля расчетом БПЛА 15-й отдельной мотострелковой бригады.По словам Риттера, ВСУ сейчас находятся в состоянии коллапса.Об освобождении Авдеевки министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину 17 февраля. Сейчас российские войска продолжают теснить противника в западном направлении, не позволив ему закрепиться после бегства из авдеевского узла обороны на рубеже Петровское — Ласточкино — Северное.
https://ukraina.ru/20240307/1053763661.html
россия
авдеевка
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1a/1053538864_11:0:931:690_1920x0_80_0_0_e70435ec0927f55e266e880c5999a4ed.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, авдеевка, сша, скотт риттер, т-72 "урал", сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Авдеевка, США, Скотт Риттер, Т-72 "Урал", Сергей Шойгу, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины

ВСУ переживают коллапс, танки Abrams не остановят армию России - Риттер

12:47 08.03.2024
 
© Фото : соцсетиподбитый "Абрамс" под Авдеевкой
подбитый Абрамс под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© Фото : соцсети
Читать в
Плохо обученные украинские солдаты не умеют пользоваться американскими танками Abrams и теряют эти машины под ударами российских войск. Об этом заявил отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер
Пресс-служба Минобороны РФ на днях сообщила об уничтожении третьего по счету Abrams под Авдеевкой. По имеющейся информации, его первым выстрелом подбил российский танк Т-72 Б3. Первый американский танк был подбит еще 26 февраля расчетом БПЛА 15-й отдельной мотострелковой бригады.
По словам Риттера, ВСУ сейчас находятся в состоянии коллапса.
"Каждое оружие, которое используется украинцами прямо сейчас, используется ими в состоянии, близком к панике, при далеко не идеальных обстоятельствах. Мы ничего не сделаем, чтобы остановить российское военное наступление", - сказал он.
Об освобождении Авдеевки министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину 17 февраля.
Сейчас российские войска продолжают теснить противника в западном направлении, не позволив ему закрепиться после бегства из авдеевского узла обороны на рубеже Петровское — Ласточкино — Северное.
Вчера, 14:28Чем воюют на Украине
Минный террор ВСУ: на смену "лепесткам" пришли "колокольчики"Какие мины-ловушки использует противник и как с ними бороться
 
НовостиРоссияАвдеевкаСШАСкотт РиттерТ-72 "Урал"Сергей ШойгуВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:56Блокировка счетов не поможет: в Верховной Раде предложили другую кару для уклонистов
13:44Алексей Кочетков: России пора встретить Францию и Германию на "Кушке", чтобы ВСУ сами захватили Польшу
13:18Руслан Калинчук: Британия убила двух зайцев, назначив Залужного послом Украины
13:00Макрон отправит войска на Украину. Французский политик назвал условие
12:47ВСУ переживают коллапс, танки Abrams не остановят армию России - Риттер
12:45Deep state ударило к 8 марта. Громкие отставки в США коснулись женщин, Европа не отстала
12:35Получат ли ВСУ ракеты Taurus? Глава Минобороны ФРГ пообещал не переходить черту
12:35"Мы знаем очень многое": ветеран разведки рассказал, как удалось подслушать бундесвер
12:30Киевский режим гадает, где ВС РФ будут наступать, но инициатива на российской стороне – военный эксперт
12:25Олег Царев: Если Запад не задавит Зеленского, Украина продержится еще год, но останется без экономики
12:20"Хотите в ЕС? Идите в армию!" Эксперт о том, из кого может состоять натовский контингент на Украине
12:15Борьба за пост президента США развивается трагически - политолог
12:08Либо мгновенный удар, либо ничего: эксперт о том, будет ли НАТО атаковать Россию
12:07Туманный Альбион готовит президенту замену. Дмитрий Ефимов о Залужном в Британии и планах глобалистов
12:00Ростислав Ищенко рассказал, будет ли Россия пробиваться к Приднестровью
12:00“Бригады нацистов теряют свою эффективность”: эксперт о том, какая тактика морально убивает вэсэушников
11:53Министр обороны Франции объяснил слова Макрона об отправке войск на Украину
11:53Блестящий дипломатический ход: Всемирный фестиваль молодёжи-2024 показал, как Россию поддерживают в мире
11:52Военный эксперт о том, как ВС РФ сорвали провокацию французов над Чёрным морем
11:24Кого бросят в горнило конфликта на Украине и как прекратить все мировые войны - Ищенко
Лента новостейМолния