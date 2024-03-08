https://ukraina.ru/20240308/1053776441.html
ВСУ переживают коллапс, танки Abrams не остановят армию России - Риттер
ВСУ переживают коллапс, танки Abrams не остановят армию России - Риттер - 08.03.2024 Украина.ру
ВСУ переживают коллапс, танки Abrams не остановят армию России - Риттер
Плохо обученные украинские солдаты не умеют пользоваться американскими танками Abrams и теряют эти машины под ударами российских войск. Об этом заявил отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер
2024-03-08T12:47
2024-03-08T12:47
2024-03-08T12:47
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владимир путин
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Пресс-служба Минобороны РФ на днях сообщила об уничтожении третьего по счету Abrams под Авдеевкой. По имеющейся информации, его первым выстрелом подбил российский танк Т-72 Б3. Первый американский танк был подбит еще 26 февраля расчетом БПЛА 15-й отдельной мотострелковой бригады.По словам Риттера, ВСУ сейчас находятся в состоянии коллапса.Об освобождении Авдеевки министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину 17 февраля. Сейчас российские войска продолжают теснить противника в западном направлении, не позволив ему закрепиться после бегства из авдеевского узла обороны на рубеже Петровское — Ласточкино — Северное.
https://ukraina.ru/20240307/1053763661.html
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новости, россия, авдеевка, сша, скотт риттер, т-72 "урал", сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Авдеевка, США, Скотт Риттер, Т-72 "Урал", Сергей Шойгу, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
ВСУ переживают коллапс, танки Abrams не остановят армию России - Риттер
Плохо обученные украинские солдаты не умеют пользоваться американскими танками Abrams и теряют эти машины под ударами российских войск. Об этом заявил отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер
Пресс-служба Минобороны РФ на днях сообщила об уничтожении третьего по счету Abrams под Авдеевкой. По имеющейся информации, его первым выстрелом подбил российский танк Т-72 Б3. Первый американский танк был подбит еще 26 февраля расчетом БПЛА 15-й отдельной мотострелковой бригады.
По словам Риттера, ВСУ сейчас находятся в состоянии коллапса.
"Каждое оружие, которое используется украинцами прямо сейчас, используется ими в состоянии, близком к панике, при далеко не идеальных обстоятельствах. Мы ничего не сделаем, чтобы остановить российское военное наступление", - сказал он.
Об освобождении Авдеевки министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину 17 февраля.
Сейчас российские войска продолжают теснить противника в западном направлении, не позволив ему закрепиться после бегства из авдеевского узла обороны на рубеже Петровское — Ласточкино — Северное.