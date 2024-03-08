https://ukraina.ru/20240308/1053776441.html

ВСУ переживают коллапс, танки Abrams не остановят армию России - Риттер

ВСУ переживают коллапс, танки Abrams не остановят армию России - Риттер - 08.03.2024 Украина.ру

ВСУ переживают коллапс, танки Abrams не остановят армию России - Риттер

Плохо обученные украинские солдаты не умеют пользоваться американскими танками Abrams и теряют эти машины под ударами российских войск. Об этом заявил отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер

2024-03-08T12:47

2024-03-08T12:47

2024-03-08T12:47

новости

россия

авдеевка

сша

скотт риттер

т-72 "урал"

сергей шойгу

владимир путин

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1a/1053538864_0:102:960:642_1920x0_80_0_0_be20afddb1e1bcbc584c8213fcce05a6.jpg.webp

Пресс-служба Минобороны РФ на днях сообщила об уничтожении третьего по счету Abrams под Авдеевкой. По имеющейся информации, его первым выстрелом подбил российский танк Т-72 Б3. Первый американский танк был подбит еще 26 февраля расчетом БПЛА 15-й отдельной мотострелковой бригады.По словам Риттера, ВСУ сейчас находятся в состоянии коллапса.Об освобождении Авдеевки министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину 17 февраля. Сейчас российские войска продолжают теснить противника в западном направлении, не позволив ему закрепиться после бегства из авдеевского узла обороны на рубеже Петровское — Ласточкино — Северное.

https://ukraina.ru/20240307/1053763661.html

россия

авдеевка

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, авдеевка, сша, скотт риттер, т-72 "урал", сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы украины