https://ukraina.ru/20240308/1053699422.html
"Мы знаем очень многое": ветеран разведки рассказал, как удалось подслушать бундесвер
"Мы знаем очень многое": ветеран разведки рассказал, как удалось подслушать бундесвер - 08.03.2024 Украина.ру
"Мы знаем очень многое": ветеран разведки рассказал, как удалось подслушать бундесвер
Доступ к разговору высокопоставленных немецких офицеров - это результат блестящей работы внешней разведки России, рассказал на условиях анонимности ветеран внешней разведки России изданию Украина.ру
2024-03-08T12:35
2024-03-08T12:35
2024-03-08T12:35
новости
германия
россия
разведка
бундесвер
крымский мост
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Эксперт отметил блестящую работу внешней разведки России, так как у неё есть доступ в "святая святых немецкой армии", а также возможность записывать переговоры высокопоставленных офицеров бундесвера. Он добавил, что это точно не просто удача."В данном случае мы имеем дело с тонко проведенной, специально организованной работой [...], а скорее всего, и продолжающейся операцией нашей разведки. […] Мы знаем если не всё, то очень и очень многое из того, что происходит в бундесвере. И не только в бундесвере", - сказал он.Эксперт коснулся и технической части вопроса. В настоящее время имеется множество образцов современного оборудования, от микрофонов размером с ноготь мизинца, до серьезной техники, которая способна осуществить запись с большого расстояния. По мнению ветерана разведки, в данном случае не столь важно, что именно использовалось.Он добавил, что в Минобороны ФРГ есть полностью изолированная комната, где невозможно произвести запись разговора. "Скорее всего, офицеры, обсуждавшие как им подорвать Крымский мост, находились не в ней. Да многие не очень любят в ней находится, попасть в нее целая процедура", отметил он.Публикацию аудиозаписи разговора высокопоставленных немецких офицеров эксперт назвал политическим решением.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала 1 марта в соцсети "ВКонтакте" стенограмму и аудиозапись разговора офицеров бундесвера об атаке на Крымский мост. Один из немецких офицеров заявил, что для атаки на мост может понадобиться больше 20 ракет.Подробнее об этом читайте в статье Ветеран внешней разведки России о том, как была произведена запись совещания офицеров бундесвера на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240303/1053678962.html
германия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, германия, россия, разведка, бундесвер, крымский мост
"Мы знаем очень многое": ветеран разведки рассказал, как удалось подслушать бундесвер
Доступ к разговору высокопоставленных немецких офицеров - это результат блестящей работы внешней разведки России, рассказал на условиях анонимности ветеран внешней разведки России изданию Украина.ру
Эксперт отметил блестящую работу внешней разведки России, так как у неё есть доступ в "святая святых немецкой армии", а также возможность записывать переговоры высокопоставленных офицеров бундесвера. Он добавил, что это точно не просто удача.
"В данном случае мы имеем дело с тонко проведенной, специально организованной работой [...], а скорее всего, и продолжающейся операцией нашей разведки. […] Мы знаем если не всё, то очень и очень многое из того, что происходит в бундесвере. И не только в бундесвере", - сказал он.
Эксперт коснулся и технической части вопроса. В настоящее время имеется множество образцов современного оборудования, от микрофонов размером с ноготь мизинца, до серьезной техники, которая способна осуществить запись с большого расстояния. По мнению ветерана разведки, в данном случае не столь важно, что именно использовалось.
Он добавил, что в Минобороны ФРГ есть полностью изолированная комната, где невозможно произвести запись разговора. "Скорее всего, офицеры, обсуждавшие как им подорвать Крымский мост, находились не в ней. Да многие не очень любят в ней находится, попасть в нее целая процедура", отметил он.
Публикацию аудиозаписи разговора высокопоставленных немецких офицеров эксперт назвал политическим решением.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала
1 марта в соцсети "ВКонтакте" стенограмму и аудиозапись разговора офицеров бундесвера об атаке на Крымский мост. Один из немецких офицеров заявил, что для атаки на мост может понадобиться больше 20 ракет.