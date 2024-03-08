https://ukraina.ru/20240308/1053699422.html

"Мы знаем очень многое": ветеран разведки рассказал, как удалось подслушать бундесвер

"Мы знаем очень многое": ветеран разведки рассказал, как удалось подслушать бундесвер - 08.03.2024 Украина.ру

"Мы знаем очень многое": ветеран разведки рассказал, как удалось подслушать бундесвер

Доступ к разговору высокопоставленных немецких офицеров - это результат блестящей работы внешней разведки России, рассказал на условиях анонимности ветеран внешней разведки России изданию Украина.ру

2024-03-08T12:35

2024-03-08T12:35

2024-03-08T12:35

новости

германия

россия

разведка

бундесвер

крымский мост

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/08/1043349398_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_948056286a82f781fc9d305559e7f58a.jpg

Эксперт отметил блестящую работу внешней разведки России, так как у неё есть доступ в "святая святых немецкой армии", а также возможность записывать переговоры высокопоставленных офицеров бундесвера. Он добавил, что это точно не просто удача."В данном случае мы имеем дело с тонко проведенной, специально организованной работой [...], а скорее всего, и продолжающейся операцией нашей разведки. […] Мы знаем если не всё, то очень и очень многое из того, что происходит в бундесвере. И не только в бундесвере", - сказал он.Эксперт коснулся и технической части вопроса. В настоящее время имеется множество образцов современного оборудования, от микрофонов размером с ноготь мизинца, до серьезной техники, которая способна осуществить запись с большого расстояния. По мнению ветерана разведки, в данном случае не столь важно, что именно использовалось.Он добавил, что в Минобороны ФРГ есть полностью изолированная комната, где невозможно произвести запись разговора. "Скорее всего, офицеры, обсуждавшие как им подорвать Крымский мост, находились не в ней. Да многие не очень любят в ней находится, попасть в нее целая процедура", отметил он.Публикацию аудиозаписи разговора высокопоставленных немецких офицеров эксперт назвал политическим решением.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала 1 марта в соцсети "ВКонтакте" стенограмму и аудиозапись разговора офицеров бундесвера об атаке на Крымский мост. Один из немецких офицеров заявил, что для атаки на мост может понадобиться больше 20 ракет.Подробнее об этом читайте в статье Ветеран внешней разведки России о том, как была произведена запись совещания офицеров бундесвера на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240303/1053678962.html

германия

россия

крымский мост

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, германия, россия, разведка, бундесвер, крымский мост