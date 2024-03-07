На Украине решили как следует поздравлять женщин с 8 Марта – говорить о красоте и любви нельзя
Министерство внутренних дел Украины опубликовало рекомендации для жителей страны о том, как именно следует поздравлять женщин с 8 Марта. По мнению правоохранителей, нужно избегать слов о красоте, любви и женском счастье, сообщил пресс-центр МВД в соцсети
В качестве плохого примера приводится следующий вариант поздравления:
"С 8 Марта, наши хранительницы! Ваша улыбка – лучшее украшение нашего сервисного центра. Пусть этот день будет таким же ярким и приветливым, как и вы".
Также в МВД призывают избегать слов о красоте, любви и женском счастье в браке. Взамен в поздравлении предлагается акцентировать внимание достижении успехов в работе, построении карьеры.
Напомним, на Украине с 2015 года борются с Международным женским днём, который считают "оккупационным праздником". Предлагалось отменить 8 Марта и ввести вместо него День украинской женщины 25 февраля (день рождения Леси Украинки). Несмотря на это праздник украинцы всё равно отмечают из года в год, и мужчины неизменно покупают охапки цветов для прекрасного пола 7 марта.
9 марта 2023, 14:21Назло и вопреки. Украина отменяет 8 Марта и 9 Мая и уже готовится праздновать "День победы над Россией"Законопроект об украинских праздниках был внесён в Раду ещё 13 февраля, но резонанс получил только недавно, в связи с внесением альтернативных проектов и празднованием 8 марта, которое в этом году может оказаться последним