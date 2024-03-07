На Украине решили как следует поздравлять женщин с 8 Марта – говорить о красоте и любви нельзя - 07.03.2024 Украина.ру
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На Украине решили как следует поздравлять женщин с 8 Марта – говорить о красоте и любви нельзя
На Украине решили как следует поздравлять женщин с 8 Марта – говорить о красоте и любви нельзя - 07.03.2024 Украина.ру
На Украине решили как следует поздравлять женщин с 8 Марта – говорить о красоте и любви нельзя
Министерство внутренних дел Украины опубликовало рекомендации для жителей страны о том, как именно следует поздравлять женщин с 8 Марта. По мнению правоохранителей, нужно избегать слов о красоте, любви и женском счастье, сообщил пресс-центр МВД в соцсети
2024-03-07T22:38
2024-03-07T22:38
новости
украина
мвд
8 марта
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В качестве плохого примера приводится следующий вариант поздравления: "С 8 Марта, наши хранительницы! Ваша улыбка – лучшее украшение нашего сервисного центра. Пусть этот день будет таким же ярким и приветливым, как и вы".Также в МВД призывают избегать слов о красоте, любви и женском счастье в браке. Взамен в поздравлении предлагается акцентировать внимание достижении успехов в работе, построении карьеры. Напомним, на Украине с 2015 года борются с Международным женским днём, который считают "оккупационным праздником". Предлагалось отменить 8 Марта и ввести вместо него День украинской женщины 25 февраля (день рождения Леси Украинки). Несмотря на это праздник украинцы всё равно отмечают из года в год, и мужчины неизменно покупают охапки цветов для прекрасного пола 7 марта.
https://ukraina.ru/20230309/1044218338.html
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новости, украина, мвд, 8 марта
Новости, Украина, МВД, 8 марта

На Украине решили как следует поздравлять женщин с 8 Марта – говорить о красоте и любви нельзя

22:38 07.03.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПразднование Дня Независимости Украины
Празднование Дня Независимости Украины - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Министерство внутренних дел Украины опубликовало рекомендации для жителей страны о том, как именно следует поздравлять женщин с 8 Марта. По мнению правоохранителей, нужно избегать слов о красоте, любви и женском счастье, сообщил пресс-центр МВД в соцсети
В качестве плохого примера приводится следующий вариант поздравления:
"С 8 Марта, наши хранительницы! Ваша улыбка – лучшее украшение нашего сервисного центра. Пусть этот день будет таким же ярким и приветливым, как и вы".
Также в МВД призывают избегать слов о красоте, любви и женском счастье в браке. Взамен в поздравлении предлагается акцентировать внимание достижении успехов в работе, построении карьеры.
Напомним, на Украине с 2015 года борются с Международным женским днём, который считают "оккупационным праздником". Предлагалось отменить 8 Марта и ввести вместо него День украинской женщины 25 февраля (день рождения Леси Украинки). Несмотря на это праздник украинцы всё равно отмечают из года в год, и мужчины неизменно покупают охапки цветов для прекрасного пола 7 марта.
Зеленский и Гитлер - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
9 марта 2023, 14:21
Назло и вопреки. Украина отменяет 8 Марта и 9 Мая и уже готовится праздновать "День победы над Россией"Законопроект об украинских праздниках был внесён в Раду ещё 13 февраля, но резонанс получил только недавно, в связи с внесением альтернативных проектов и празднованием 8 марта, которое в этом году может оказаться последним
 
НовостиУкраинаМВД8 марта
 
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22:58Кулеба призвал союзников прислать военных на Украину для обучения ВСУ
22:38На Украине решили как следует поздравлять женщин с 8 Марта – говорить о красоте и любви нельзя
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