https://ukraina.ru/20240307/1053773351.html

На Украине решили как следует поздравлять женщин с 8 Марта – говорить о красоте и любви нельзя

На Украине решили как следует поздравлять женщин с 8 Марта – говорить о красоте и любви нельзя - 07.03.2024 Украина.ру

На Украине решили как следует поздравлять женщин с 8 Марта – говорить о красоте и любви нельзя

Министерство внутренних дел Украины опубликовало рекомендации для жителей страны о том, как именно следует поздравлять женщин с 8 Марта. По мнению правоохранителей, нужно избегать слов о красоте, любви и женском счастье, сообщил пресс-центр МВД в соцсети

2024-03-07T22:38

2024-03-07T22:38

2024-03-07T22:38

новости

украина

мвд

8 марта

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В качестве плохого примера приводится следующий вариант поздравления: "С 8 Марта, наши хранительницы! Ваша улыбка – лучшее украшение нашего сервисного центра. Пусть этот день будет таким же ярким и приветливым, как и вы".Также в МВД призывают избегать слов о красоте, любви и женском счастье в браке. Взамен в поздравлении предлагается акцентировать внимание достижении успехов в работе, построении карьеры. Напомним, на Украине с 2015 года борются с Международным женским днём, который считают "оккупационным праздником". Предлагалось отменить 8 Марта и ввести вместо него День украинской женщины 25 февраля (день рождения Леси Украинки). Несмотря на это праздник украинцы всё равно отмечают из года в год, и мужчины неизменно покупают охапки цветов для прекрасного пола 7 марта.

https://ukraina.ru/20230309/1044218338.html

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новости, украина, мвд, 8 марта