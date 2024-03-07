https://ukraina.ru/20240307/1053772658.html

Великобритания закупит для ВСУ 10 тысяч дронов

Великобритания закупит для ВСУ 10 тысяч дронов - 07.03.2024 Украина.ру

Великобритания закупит для ВСУ 10 тысяч дронов

Вооружённые силы Украины получат более десяти тысяч боевых дронов, которые закупит Великобритания. На эти цели Лондон выделил 125 миллионов фунтов стерлингов (160 миллионов долларов), сообщает "РБК-Украина"

2024-03-07T22:11

2024-03-07T22:11

2024-03-07T22:11

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Уточняется, что ВСУ таким образом получат FPV-дроны, тысячу единиц БПЛА для односторонней атаки, а также наблюдательные и морские дроны. Кроме этого, Лондон намерен выделить ещё 450 миллионов долларов для дальнейшей закупки БПЛА для ВСУ. Сегодня, 7 марта, президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с госсекретарём Великобритании по вопросам обороны Грантом Шаппсом. В этот раз стороны традиционно обсуждали поставки военной техники на Украину, усиление противовоздушной обороны страны и совместное производство оружия.

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