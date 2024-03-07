Великобритания закупит для ВСУ 10 тысяч дронов - 07.03.2024 Украина.ру
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Великобритания закупит для ВСУ 10 тысяч дронов
Великобритания закупит для ВСУ 10 тысяч дронов - 07.03.2024 Украина.ру
Великобритания закупит для ВСУ 10 тысяч дронов
Вооружённые силы Украины получат более десяти тысяч боевых дронов, которые закупит Великобритания. На эти цели Лондон выделил 125 миллионов фунтов стерлингов (160 миллионов долларов), сообщает "РБК-Украина"
2024-03-07T22:11
2024-03-07T22:11
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Уточняется, что ВСУ таким образом получат FPV-дроны, тысячу единиц БПЛА для односторонней атаки, а также наблюдательные и морские дроны. Кроме этого, Лондон намерен выделить ещё 450 миллионов долларов для дальнейшей закупки БПЛА для ВСУ. Сегодня, 7 марта, президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с госсекретарём Великобритании по вопросам обороны Грантом Шаппсом. В этот раз стороны традиционно обсуждали поставки военной техники на Украину, усиление противовоздушной обороны страны и совместное производство оружия.
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Новости, Украина, Великобритания, Лондон, Вооруженные силы Украины, СВО, дроны

Великобритания закупит для ВСУ 10 тысяч дронов

22:11 07.03.2024
 
© REUTERS / Henry NichollsЛондон Украина флаги акция протеста против России
Лондон Украина флаги акция протеста против России - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© REUTERS / Henry Nicholls
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Вооружённые силы Украины получат более десяти тысяч боевых дронов, которые закупит Великобритания. На эти цели Лондон выделил 125 миллионов фунтов стерлингов (160 миллионов долларов), сообщает "РБК-Украина"
Уточняется, что ВСУ таким образом получат FPV-дроны, тысячу единиц БПЛА для односторонней атаки, а также наблюдательные и морские дроны.
"Этот шаг последовал за объявлением в прошлом месяце о том, что Великобритания возглавит международную коалицию по поставкам дронов в Украину", – уточняет СМИ.
Кроме этого, Лондон намерен выделить ещё 450 миллионов долларов для дальнейшей закупки БПЛА для ВСУ.
Сегодня, 7 марта, президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с госсекретарём Великобритании по вопросам обороны Грантом Шаппсом. В этот раз стороны традиционно обсуждали поставки военной техники на Украину, усиление противовоздушной обороны страны и совместное производство оружия.
- РИА Новости, 1920, 11.01.2024
11 января, 12:32
ВСУ не хватит людей и оружия. Россия обрушит украинский фронт в войне на истощение После провала украинского контрнаступления ситуация на фронте практически застыла, не считая, конечно, освобождения Марьинки. Сейчас многонедельные бои идут не за города, а за посадки, а продвижение составляет от 200 до 500 метров в сутки
 
НовостиУкраинаВеликобританияЛондонВооруженные силы УкраиныСВОдроны
 
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