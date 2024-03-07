Великобритания закупит для ВСУ 10 тысяч дронов
© REUTERS / Henry NichollsЛондон Украина флаги акция протеста против России
© REUTERS / Henry Nicholls
Вооружённые силы Украины получат более десяти тысяч боевых дронов, которые закупит Великобритания. На эти цели Лондон выделил 125 миллионов фунтов стерлингов (160 миллионов долларов), сообщает "РБК-Украина"
Уточняется, что ВСУ таким образом получат FPV-дроны, тысячу единиц БПЛА для односторонней атаки, а также наблюдательные и морские дроны.
"Этот шаг последовал за объявлением в прошлом месяце о том, что Великобритания возглавит международную коалицию по поставкам дронов в Украину", – уточняет СМИ.
Кроме этого, Лондон намерен выделить ещё 450 миллионов долларов для дальнейшей закупки БПЛА для ВСУ.
Сегодня, 7 марта, президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с госсекретарём Великобритании по вопросам обороны Грантом Шаппсом. В этот раз стороны традиционно обсуждали поставки военной техники на Украину, усиление противовоздушной обороны страны и совместное производство оружия.
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