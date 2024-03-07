https://ukraina.ru/20240307/1053772406.html

Бербок напала на тех, кто не мобилизует всё для Украины – это безрассудно

Бербок напала на тех, кто не мобилизует всё для Украины – это безрассудно - 07.03.2024 Украина.ру

Бербок напала на тех, кто не мобилизует всё для Украины – это безрассудно

Украинская армия должна получить от союзников всё, что ей потребуется, в том числе, оружие дальнего радиуса поражения. Страны, которые не мобилизуют всё для этого поступают безрассудно, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок

2024-03-07T21:22

2024-03-07T21:22

2024-03-07T21:22

новости

украина

германия

берлин

анналена бербок

олаф шольц

украинская армия

вооруженные силы украины

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103310/68/1033106837_0:55:2087:1228_1920x0_80_0_0_86f82e69240c77687080828b8b181ce4.jpg

В ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном, Бербок сказала, что для достижения мира на Украине, Киеву нужно больше оружия. Отказ канцлера ФРГ Олафа Шольца от поставок ВСУ дальнобойных ракет Taurus Бербок предпочла не обсуждать. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что Берлин не передаст Киеву крылатые ракеты Taurus, так как они способны "при неправильном использовании поразить цель где-нибудь в Москве". Также Шольц неоднократно объявлял, что присутствие немецких солдат на Украине недопустимо.

https://ukraina.ru/20240306/1053707540.html

украина

германия

берлин

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, германия, берлин, анналена бербок, олаф шольц, украинская армия, вооруженные силы украины, сво