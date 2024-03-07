Бербок напала на тех, кто не мобилизует всё для Украины – это безрассудно - 07.03.2024 Украина.ру
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Бербок напала на тех, кто не мобилизует всё для Украины – это безрассудно
Бербок напала на тех, кто не мобилизует всё для Украины – это безрассудно - 07.03.2024 Украина.ру
Бербок напала на тех, кто не мобилизует всё для Украины – это безрассудно
Украинская армия должна получить от союзников всё, что ей потребуется, в том числе, оружие дальнего радиуса поражения. Страны, которые не мобилизуют всё для этого поступают безрассудно, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок
2024-03-07T21:22
2024-03-07T21:22
новости
украина
германия
берлин
анналена бербок
олаф шольц
украинская армия
вооруженные силы украины
сво
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В ходе совместной&nbsp;пресс-конференции&nbsp;с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном, Бербок сказала, что для достижения мира на Украине, Киеву нужно больше оружия. Отказ канцлера ФРГ Олафа Шольца от поставок ВСУ дальнобойных ракет Taurus Бербок предпочла не обсуждать. Ранее канцлер ФРГ&nbsp;Олаф Шольц заявлял, что Берлин не передаст Киеву крылатые ракеты Taurus, так как они способны "при неправильном использовании поразить цель где-нибудь в Москве". Также Шольц неоднократно объявлял, что присутствие немецких солдат на Украине недопустимо.
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новости, украина, германия, берлин, анналена бербок, олаф шольц, украинская армия, вооруженные силы украины, сво
Новости, Украина, Германия, Берлин, Анналена Бербок, Олаф Шольц, украинская армия, Вооруженные силы Украины, СВО

Бербок напала на тех, кто не мобилизует всё для Украины – это безрассудно

21:22 07.03.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и ФРГ С. Лаврова и А. Бербок
Встреча глав МИД РФ и ФРГ С. Лаврова и А. Бербок - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Украинская армия должна получить от союзников всё, что ей потребуется, в том числе, оружие дальнего радиуса поражения. Страны, которые не мобилизуют всё для этого поступают безрассудно, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок
В ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном, Бербок сказала, что для достижения мира на Украине, Киеву нужно больше оружия.
"Если говорить конкретно, то это означает больше боеприпасов, противовоздушной обороны и дальнобойного оружия, чтобы Украина смогла обеспечить своё выживание", – цитирует её РИА Новости.
Отказ канцлера ФРГ Олафа Шольца от поставок ВСУ дальнобойных ракет Taurus Бербок предпочла не обсуждать.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что Берлин не передаст Киеву крылатые ракеты Taurus, так как они способны "при неправильном использовании поразить цель где-нибудь в Москве". Также Шольц неоднократно объявлял, что присутствие немецких солдат на Украине недопустимо.
танк леопард - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Вчера, 03:00
Повышение вставок. Политолог о том, как утечка разговора офицеров бундесвера изменит роль ФРГ на Украине После публикации разговора офицеров бундесвера в ситуации с Украиной начнется повышение всех ставок. США будут скидывать на европейцев, прежде всего на Германию бремя основной финансовой ответственности. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин
 
НовостиУкраинаГерманияБерлинАнналена БербокОлаф Шольцукраинская армияВооруженные силы УкраиныСВО
 
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Заголовок открываемого материала
21:45"Дамоклов меч": Украина должна пенсионерам страны 66 млрд грн
21:22Бербок напала на тех, кто не мобилизует всё для Украины – это безрассудно
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