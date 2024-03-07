Бербок напала на тех, кто не мобилизует всё для Украины – это безрассудно
Украинская армия должна получить от союзников всё, что ей потребуется, в том числе, оружие дальнего радиуса поражения. Страны, которые не мобилизуют всё для этого поступают безрассудно, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок
В ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном, Бербок сказала, что для достижения мира на Украине, Киеву нужно больше оружия.
"Если говорить конкретно, то это означает больше боеприпасов, противовоздушной обороны и дальнобойного оружия, чтобы Украина смогла обеспечить своё выживание", – цитирует её РИА Новости.
Отказ канцлера ФРГ Олафа Шольца от поставок ВСУ дальнобойных ракет Taurus Бербок предпочла не обсуждать.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что Берлин не передаст Киеву крылатые ракеты Taurus, так как они способны "при неправильном использовании поразить цель где-нибудь в Москве". Также Шольц неоднократно объявлял, что присутствие немецких солдат на Украине недопустимо.
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