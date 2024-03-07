Рада распустит Запорожский облсовет, депутаты которого не работали 2 года - 07.03.2024 Украина.ру
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Рада распустит Запорожский облсовет, депутаты которого не работали 2 года
Рада распустит Запорожский облсовет, депутаты которого не работали 2 года - 07.03.2024 Украина.ру
Рада распустит Запорожский облсовет, депутаты которого не работали 2 года
Областной совет Запорожья не провёл ни одной сессии за два года, провалив часть решений, которые должны были быть приняты в регионе. Весь указанный период Верховная Рада якобы не замечала этого, а теперь приняла решение о роспуске облсовета, передаёт портал "ЗаБор"
2024-03-07T19:41
2024-03-07T19:41
новости
запорожье
украина
верховная рада
коррупция
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По словам председателя Запорожской областной военной администрации Ивана Фёдорова, региональный облсовет не способен принимать никакие решения, так как часть депутатов уехали в Россию, другие – в области Украины или за границу. Из-за этого регион не смог принять важные решения. Уточняется, что пять областных учреждений находятся без директоров. О том, получали ли запорожские депутаты зарплату за свою "работу" в течение двух лет не сообщается. Теперь вместо облсовета все решения, связанные с регионом будет принимать облгосадминистрация.
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новости, запорожье, украина, верховная рада, коррупция
Новости, Запорожье, Украина, Верховная Рада, коррупция

Рада распустит Запорожский облсовет, депутаты которого не работали 2 года

19:41 07.03.2024
 
© commons.wikimedia.org / Vladimir Yaitskiy
- РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© commons.wikimedia.org / Vladimir Yaitskiy
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Областной совет Запорожья не провёл ни одной сессии за два года, провалив часть решений, которые должны были быть приняты в регионе. Весь указанный период Верховная Рада якобы не замечала этого, а теперь приняла решение о роспуске облсовета, передаёт портал "ЗаБор"
"Прошло заседание профильного комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, на котором было принято решение: рекомендовать нардепам приостановить полномочия Запорожского облсовета до конца войны", – говорится в статье.
По словам председателя Запорожской областной военной администрации Ивана Фёдорова, региональный облсовет не способен принимать никакие решения, так как часть депутатов уехали в Россию, другие – в области Украины или за границу. Из-за этого регион не смог принять важные решения.

"Из-за такой "не работы", например, когда государство выделило средства на восстановление Хортицкой национальной академии в Запорожье, область просто не смогла их "принять", поэтому средства направились в другие регионы", – заявил Фёдоров.

Уточняется, что пять областных учреждений находятся без директоров. О том, получали ли запорожские депутаты зарплату за свою "работу" в течение двух лет не сообщается. Теперь вместо облсовета все решения, связанные с регионом будет принимать облгосадминистрация.
- РИА Новости, 1920, 21.02.2024
21 февраля, 12:44
Показуха, коррупция и нехватка рабочих. На Украине проваливается строительство линии обороныПосле падения Авдеевки украинские чиновники и военные стали активнее поднимать вопрос строительства фортификаций, но любые крупные строительные проекты на Украине предполагают распил средств при минимальных работах
 
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