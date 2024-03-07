Рада распустит Запорожский облсовет, депутаты которого не работали 2 года
Областной совет Запорожья не провёл ни одной сессии за два года, провалив часть решений, которые должны были быть приняты в регионе. Весь указанный период Верховная Рада якобы не замечала этого, а теперь приняла решение о роспуске облсовета, передаёт портал "ЗаБор"
"Прошло заседание профильного комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, на котором было принято решение: рекомендовать нардепам приостановить полномочия Запорожского облсовета до конца войны", – говорится в статье.
По словам председателя Запорожской областной военной администрации Ивана Фёдорова, региональный облсовет не способен принимать никакие решения, так как часть депутатов уехали в Россию, другие – в области Украины или за границу. Из-за этого регион не смог принять важные решения.
"Из-за такой "не работы", например, когда государство выделило средства на восстановление Хортицкой национальной академии в Запорожье, область просто не смогла их "принять", поэтому средства направились в другие регионы", – заявил Фёдоров.
Уточняется, что пять областных учреждений находятся без директоров. О том, получали ли запорожские депутаты зарплату за свою "работу" в течение двух лет не сообщается. Теперь вместо облсовета все решения, связанные с регионом будет принимать облгосадминистрация.
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