https://ukraina.ru/20240307/1053771755.html

Рада распустит Запорожский облсовет, депутаты которого не работали 2 года

Рада распустит Запорожский облсовет, депутаты которого не работали 2 года - 07.03.2024 Украина.ру

Рада распустит Запорожский облсовет, депутаты которого не работали 2 года

Областной совет Запорожья не провёл ни одной сессии за два года, провалив часть решений, которые должны были быть приняты в регионе. Весь указанный период Верховная Рада якобы не замечала этого, а теперь приняла решение о роспуске облсовета, передаёт портал "ЗаБор"

2024-03-07T19:41

2024-03-07T19:41

2024-03-07T19:41

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По словам председателя Запорожской областной военной администрации Ивана Фёдорова, региональный облсовет не способен принимать никакие решения, так как часть депутатов уехали в Россию, другие – в области Украины или за границу. Из-за этого регион не смог принять важные решения. Уточняется, что пять областных учреждений находятся без директоров. О том, получали ли запорожские депутаты зарплату за свою "работу" в течение двух лет не сообщается. Теперь вместо облсовета все решения, связанные с регионом будет принимать облгосадминистрация.

https://ukraina.ru/20240221/1053440606.html

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новости, запорожье, украина, верховная рада, коррупция