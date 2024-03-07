https://ukraina.ru/20240307/1053771327.html

Казахстан и оружие, и снова Taurus Итоги 7 марта на Украине

Казахстан и оружие, и снова Taurus Итоги 7 марта на Украине - 07.03.2024 Украина.ру

Казахстан и оружие, и снова Taurus Итоги 7 марта на Украине

Стало известно о попытках Украины использовать Казахстан для закупок военной техники, Минобороны Казахстана всё отрицает. В бундестаге анонсировали повторное обсуждение передачи Taurus Украине

2024-03-07T19:00

2024-03-07T19:00

2024-03-07T19:00

эксклюзив

хроники

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"Укрспецэкспорт" ведет переговоры с Казахстаном о закупках российской военной продукции для нужд ВСУ, сообщил РИА Новости информированный источник."Недавно стало известно, что ГК "Укрспецэкспорт" ведет переговоры с Казахстаном о закупках продукции российского ВПК для нужд ВСУ. Ниточки тянутся к зарегистрированным в Астане компаниям TOO "Navico", "BSKey company", TOO "ИГТ", ИА "Сыздыков Т. С.", — рассказал собеседник агентства.Он отметил, что Украине могут передать производимые в России комплектующие к парашютно-тормозным системам ПГК-10 для самолетов Су-24 и МиГ-29."Это порождает множество инсинуаций. Возможно, у казахстанского руководства есть скрытые карты в игре в политику многовекторности для сохранения равноудалённой позиции по ситуации вокруг Украины в диалоге как с западниками, так и с главным гарантом безопасности Казахстана — Россией", — отметил источник.В то же время он подчеркнул, что существует большой риск — дискредитировать союзнические отношения и "подкосить" выгодное для Астаны экономическое сотрудничество с Москвой за призрачные дивиденды."И снова зашла речь о возможной продаже казахстанской стороной комплектующих для самолётов советского/российского производства Су-24 и МиГ-29. О вероятности такого сценария мы говорили еще осенью, когда руководство Казахстана выставило на продажу списанную авиационную технику по довольно низкой цене. В том, что казахстанские власти могут пойти на такое – сомнений нет. Продадут подставным компаниям, а потом без зазрения совести скажут: "Ой, даже не знаем, как это могло произойти. Нас обманули. Вы, главное, нас бензина не лишайте". А вот то, в каком состоянии будут переданы самолёты – большой вопрос, учитывая, что списаны и выставлены на продажу за бесценок они были не просто так. Условия их хранения и содержания в Казахстане едва ли можно назвать удовлетворительными. Но всё-таки какие-то детали украинские специалисты безусловно вытащат и используют для ремонта своих истребителей и самое главное – бомбардировщиков Су-24, количество которых не так много, а важность из-за крылатых ракет крайне высока", - прокомментировал публикацию РИА Новости проект "Рыбарь".После появления этой информации Минобороны Казахстана заявило, что эти данные не соответствуют действительности. Там отметили, что с 2022 года в стране действует запрет на экспорт вооружения и военной техники.Министерство обороны Казахстана граждан и СМИ не реагировать на распространяемые слухи и доверять только официальным источникам информации.Несколькими днями ранее стало известно, что Басманный суд Москвы заочно арестовал объявленного в розыск бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского*В 2022 году после видео в соцсетях, в котором Врублевский* призывал убивать русских, он получил нежелательный статус в Казахстане, Украина отозвала его и назначила нового посла. В феврале 2024 года Росфинмониторинг внес его в перечень экстремистов и террористов. Ранее фамилия Врублевского* появилась в базе данных розыска МВД."Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Врублевского Петра Юрьевича* на срок два месяца с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента его задержания", - сообщил 4 марта источник РИА Новости.Он обвиняется в возбуждении ненависти либо вражды с помощью интернета в отношении группы лиц по признаку национальности с угрозой применения насилия (пункт "а" части 2 статьи 282 УК РФ).И снова TaurusФракция оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) на следующей неделе повторно вынесет на голосование в бундестаге резолюцию о передаче Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, сообщил секретарь фракции Торстен Фрай."На следующей неделе фракция ХДС/ХСС вынесет вопрос о поставке Taurus на поименное голосование в Бундестаге. Парламент должен взять бразды правления в свои руки" – заявил Фрай немецкой газете Rheinische Post.В феврале немецкий парламент большинством голосов не поддержал проект резолюции оппозиционной фракции ХДС/ХСС, в котором правительство ФРГ призвали начать поставки Украине крылатых ракет Taurus.В тот раз парламент принял второй проект документа, представленный фракциями правящей коалиции: социал-демократов канцлера Германии Олафа Шольца (СДПГ), свободных либералов (СвДП) и "Зелёных". В тексте документа немецкое правительство призывали начать поставки дальнобойных систем вооружения Украине, чтобы атаковать стратегические объекты в российском тылу. При этом крылатые ракеты Taurus в проекте документа упомянуты не были.Позднее вспыхнул скандал с опубликованной записью разговоров немецких офицеров. 1 марта главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала запись разговора четырех офицеров бундесвера, который, предположительно, состоялся 19 февраля. Высокопоставленные военные пришли к выводу, что из-за размеров Крымского моста для его уничтожения могло бы потребоваться более 20 ударов дальнобойными ракетами. Также во время разговора обсуждались пути поставок дальнобойных ракет на Украину и средства маскировки этих поставок.Публикация разговора вызвала скандал и в России, и в Германии. В МИД РФ вызвали немецкого посла. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что ситуация с переговорами немецких военных указывает на прямую вовлечённость Запада в конфликт на Украине. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что Германия снова превратилась во врага России."Всё-таки наши извечные противники – немцы снова превратились в заклятых врагов. Посмотрите, с какой тщательностью и в каких деталях фрицы обсуждают удары по нашей территории с использованием ракет повышенной дальности, выбирают объекты для поражения и наиболее вероятные способы причинить максимальный вред нашей Родине и нашим людям. Не забывая про использование лживой риторики о неучастии Германии в конфликте. Кто мог себе это представить совсем недавно? Как на это реагировать дипломатическим образом? Не знаю… Знаю одно. Лучше, чем поэт, об этом не скажешь", – написал в своём телеграм-канале Медведев и процитировал стихотворение Константина Симонова "Убей его!".Он указал на то, что снова стал актуальным призыв времён Великой Отечественной войны "Смерть немецко-фашистским оккупантам!".В свою очередь канцлер Германии Шольц инициировал проверку по этому поводу. Позднее министр обороны Германии Борис Писториус признал, что разговор состоялся."Не все участники соблюдали предписанную процедуру безопасного набора номера. По имеющимся данным, утечка данных произошла у участника из Сингапура, он был подключен через несанкционированное соединение, то есть фактически через открытое соединение", – заявил Писториус.Писториус напомнил, что в это время в Сингапуре проходил авиасалон Singapore Airshow, в котором также принимали участие высокопоставленные военные из европейских стран-партнёров. По его словам, связь осуществлялась из отеля. При этом Писториус подчеркнул, что коммуникационные системы не были взломаны.Что же до содержания разговора, то его Писториус не прокомментировал.Практически одновременно Шольц снова заявил, что выступает против передачи Украине ракет Taurus."Не может быть так, чтобы поставлялась система вооружения с большим радиусом поражения без обдумывания, каким может быть контроль над этим оружием. А если хочется иметь контроль и это возможно только при участии немецких военнослужащих, то это полностью исключено <...> Я очень чётко сделал это заявление. Я канцлер, поэтому это будет так", - отметил Шольц.Ранее он также публично выступал против предоставления Украине этих ракет.* - лицо, внесённое Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники