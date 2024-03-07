https://ukraina.ru/20240307/1053763661.html

Минный террор ВСУ: на смену "лепесткам" пришли "колокольчики"

Минный террор ВСУ: на смену "лепесткам" пришли "колокольчики" - 07.03.2024 Украина.ру

Минный террор ВСУ: на смену "лепесткам" пришли "колокольчики"

Какие мины-ловушки использует противник и как с ними бороться

2024-03-07T14:28

2024-03-07T14:28

2024-03-07T14:29

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В ходе специальной военной операции стараниями ВСУ и иностранных наемников Украина превратилась в большое минное поле - заминировано около 40 % территории страны. Опасность для мирного населения представляют не только противотанковые и противопехотные мины, многие из которых запрещены международными конвенциями. Смертельную угрозу также несут неразорвавшиеся кассетные боеприпасы, снаряды и гранаты.Не брезгуют боевики ВСУ изготовлением мин-ловушек. Взрывные устройства размещаются в корпусах банок из-под сгущенного молока, тушенки или… в коробках конфет. При вскрытии "сюрприза" происходит взрыв. Не раз отступающие подразделения ВСУ при оставлении того или иного населенного пункта или города разбрасывали фонарики и подобные им предметы. При нажатии на такой „фонарик “срабатывает детонатор, и он взрывается. Может очень сильно покалечить взрослого, для детей последствия могут быть еще опаснее.К слову, украинские военные, особенно из националистических формирований, далеко не первый раз применяют подобные методы против мирного населения. Так, они раскидывали по улицам городов мины- "лепестки", которые несут серьезную опасность как для взрослых, так и для детей. Особенно активно ВСУ применяли "лепестки" с лета 2022 года. Десятки, если не сотни человек пострадали от этих коварных устройств не только на фронте, но и в мирных кварталах Донецка, и в Белгородской области."Лепестки", или противопехотные фугасные мины нажимного действия ПФМ-1, были запрещены Оттавской конвенцией как антигуманное оружие. Для их уничтожения международные организации даже заплатили Украине миллионы долларов, но чиновники украли деньги, а минами ПФМ-1 теперь засыпают мирные города Донбасса, Таврии, Сумской, Харьковской областей, а также приграничные регионы России.Украинские военные не брезгуют возможностью устанавливать их вручную и маскировать, что затрудняет обнаружение. Мина срабатывает при нажатии: достаточно веса от пяти килограммов. Подорваться может даже ребенок. Происходит взрыв, и человек может лишиться стопы или умереть от кровопотери и болевого шока. Перевода в обратное положение - из боевого в безопасное - в таких минах не предусмотрено. Поэтому их, как правило, уничтожают накладными зарядами или тралением, а еще можно расстрелять из автомата или пистолета.В качестве смены "лепесткам" ВСУ стали использовать "колокольчики". Так окрестили в военной среде такие же небольшие снаряды, которые внешне могут и не казаться опасными. Своё название они получили за внешний вид. Они похожи на цоколь от электрической лампочки, только с ленточкой. Например, противник активно пользуется этими снарядами на херсонском и харьковском направлениях. Эксперты отмечают, что "колокольчики" доставляют также в кассетах, которые раскрываются ещё в воздухе и разбрасывают по округе снаряды.Как утверждают военные, достаточно задеть ленточку или сам "цоколь", что уже может привести к детонации снаряда. Поэтому категорически запрещается трогать их, а сразу же стоит сообщить в правоохранительные органы, которые вызовут сапёров. По возможности стоит оградить место опасной находки, а также предупредить о ней окружающих.У противника в наличии еще достаточно много мин и советского образца, и к этому добавился целый "зоопарк" иностранных мин, как из старых запасов, так и современных. Все они ставятся на неизвлечение разными изощрёнными способами, чтобы гарантированно забрать как можно больше жизней и сапёров, и пехоты, и обычных людей, живущих в прифронтовых районах. Все больше жертв и пострадавших от кассетных боеприпасов М-85 (тех самых "колокольчиков"). В одной выпущенной кассете может находиться до 80 мин, они могут упасть на землю, повиснуть на ветках, спрятаться в кустарнике, и сразу не взорваться – в этом их коварство. Стоит задеть ветку - сдетонирует. Это называется отложенная смерть, которая караулит жертву. "Колокольчики" довольно заметны, в отличие от тех же мин- "лепестков", способных маскироваться на местности. Понять, что перед тобой "колокольчик" – легко, так как у него есть типичная лента. Обезвреживание этого типа мин требует особой осторожности даже для бывалых сапёров."Натовские" мины, действительно, встречаются постоянно. Как мы их называем, сюрпризы. Хотя учиться всему приходится на ходу, стараемся лишний раз не рисковать – ликвидировать мину методом подрыва – накладным зарядом или тралением – надёжнее всего, но не всегда и не везде это получается. Постоянно обмениваемся информацией, что нового обнаружили, какие особенности у сюрпризов, обсуждаем это в специально созданных чатах или при встрече",- рассказывают саперы одного из подразделений на харьковском направлении.Также специалисты отмечали зловредность противопехотных мин "Клеймор". Они похожи на советские МОН-50 (мина осколочная направленного действия), и все устанавливаются на неизвлекаемость. Известны случаи, когда их использовали на "растяжках". На линии фронта очень часто приходится сталкиваться с противотанковыми минами западного производства, например, немецкими "панцерминами". Они срабатывают под днищем бронемашин, выбрасывая кумулятивную струю. Так же опасны и американские противотанковые мины М70. Они устанавливаются дистанционно, чтобы быстро создать минное поле и сбить темп наступления. У таких мин, как правило, есть самоликвидатор, и в какое время он сработает – неизвестно. Это создаёт дополнительную угрозу для наших бойцов. К тому же, погодные условия сейчас сильно влияют на, скажем так, поведение мин. Оно становится непредсказуемым.Дело в том, что мины западного образца плохо реагируют на мороз или ледяной дождь. Хорошо, если вообще не срабатывают. Но чаще начинают взрываться самопроизвольно. Не каждую можно обнаружить, если она зарылась в снег или утонула в грязи. Если мины расположены рядом, то может возникнуть неожиданная детонация. У всех – свои особенности, но последствия одинаковы. Недавно стало известно, что на краснолиманском направлении противник начал применять с помощью дистанционного минирования иностранные мины, которые автоматически закапываются на десять сантиметров в землю и реагирует на радиоволны и металл. То есть, визуально она плохо заметна, щупом её нащупать сложно, и она может на него среагировать. Известно, что при обнаружении таких мин их рекомендуют расстреливать.Всё чаще нашим саперам стали попадаться мины кустарного производства с начинкой из пластида и разных поражающих элементов. В основном их находят в брошенных окопах и блиндажах при быстром отступлении ВСУ, когда им некогда минировать по всем правилам. Иногда попадались и навороченные самоделки с дорогими иностранными датчиками, электронной начинкой, над ними явно работали хорошо подготовленные специалисты. В основном в украинских инженерных войсках собрались не дураки. Это видно по характеру минирования местности. Но когда они спешат уйти, то бывает, что уже не заморачиваются со скрытной установкой мин: например, противотанковые могут просто поставить на виду на дороге скопом. Но всё же почти всегда и везде враг оставляет ловушки.Противопоставить смертельному арсеналу НАТО военные инженеры ВС России могут новейшую технику. Один из самых интересных образцов - воздушный робот-сапер на базе гексакоптера. Его испытания прошли в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения. Принцип действия летающего сапера основан на том, что защитные корпуса мин и взрывчатых веществ имеют отличную от окружающей среды температуру нагрева. Специальная программа сводит полученные данные в виде изображения на один экран, и оператор может за короткое время произвести саперную разведку большой территории. Затем полученная карта минирования местности передается в распоряжение взрывотехников.Мощная оптика позволяет с высоты несколько тысяч метров разглядеть любые предметы - даже размером с пачку сигарет или теннисный мячик. Сбалансированный вес и форма беспилотника делают его устойчивым к сильным порывам ветра.Одним из основных средств для уничтожения минных полей ВСУ является также новейшая БМР-3М "Вепрь". Она создана на основе танка Т-90. За мощную броню машину неофициально называют "саперным танком".Нашим сапёрам помогают в работе и обычные беспилотники. Как это происходит? На дрон крепится тротиловая шашка с огнепроводной трубкой, потом заряд направляется на мину и дистанционно её подрывает, если рядом находятся другие мины, то они тоже детонируют. Такая новая технология позволяет сберечь жизни сапёрам, которые поделывают проходы в минных полях под лавиной артогня, в прицеле снайперов и ударных БПЛА. Саперы двигаются как правило вместе с штурмовыми группами.В данном случае противопехотные мины выполняют роль ловушек. При снятии противотанковой мины мина-ловушка взрывается. И получается, что противотанковая мина тоже детонирует и тоже взрывается. Для борьбы с такими хитростями противника нужны выдержка, внимание и концентрация. "Нужно каждый раз выходить в поле, как в первый раз. Если ты будешь выходить с мыслью, что ты уже все знаешь, умеешь и тебе ничего не будет, то это чревато потерей внимания", - считают опытные саперы.Украинские военные при отступлении начали применять мины-ловушки в виде коробок конфет и консервных банок из-под сгущенного молока. Минируются также подъезды жилых домов, автомобильные парковки, брошенная бронетехника и другие объекты."Кто как хочет, как придумает: от коробки конфет минируют до школьных качелей", - рассказывают инженеры-взрывотехники российской армии. Тогда выручают специально обученные собаки, которые могут учуять взрывчатые вещества, такие, как тротил и гексоген, даже если они зарыты в землю на глубину до 15 сантиметров.Специальная военная операция на Украине породила такую профессию, как взрывотехник разных уровней. Ведь дело зачастую приходится иметь с самодельными взрывными устройствами разных типов, не только промышленного производства, но и кустарного. Наши специалисты инженерно-саперных подразделений, как показывает ход боевых действий, умело справляются с такими задачами.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

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