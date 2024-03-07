Киркоров засветился в милитари-костюме по цене антидронового ружья
© скриншот видео FKLoveStory
© скриншот видео FKLoveStory
Российский певец Филипп Киркоров, недавно оскандалившийся на "голой вечеринке" ведущей Анастасии Ивлеевой, 6 марта появился на премьере нового проекта ТНТ в кинотеатре "Октябрь"
Он рассказал о шоу и представил звездных ведущих и участников, в том числе Ольгу Бузову и Михаила Галустяна.
Певец призвал россиян смотреть шоу, а отказавшихся в шутку пригрозил запечатлеть на свою камеру. При этом он продемонстрировал сумочку Louis Vuitton в виде фотоаппарата.
Журналист RT Константин Придыбайло в своем телеграм-канале прокомментировал образ певца, который после "голой вечеринки" и поездки в Донбасс Киркоров решил переодеться в милитари.
"Но не все так просто, на нем пиджак по цене антидронового ружья за 7 тысяч долларов (более полумиллиона рублей) от артиста Фаррелла Уильямса и Луи Виттон, коллекция весна-лето 2024", - написал он.
Киркорова после участия в вечеринке Ивлеевой "повырезали" из новогодних концертов. Бойкот поп-король пережидал в США. Месяц назад артист вернулся в Россию и пообещал "вести себя хорошо".
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