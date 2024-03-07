Киркоров засветился в милитари-костюме по цене антидронового ружья - 07.03.2024 Украина.ру
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Киркоров засветился в милитари-костюме по цене антидронового ружья
Киркоров засветился в милитари-костюме по цене антидронового ружья - 07.03.2024 Украина.ру
Киркоров засветился в милитари-костюме по цене антидронового ружья
Российский певец Филипп Киркоров, недавно оскандалившийся на "голой вечеринке" ведущей Анастасии Ивлеевой, 6 марта появился на премьере нового проекта ТНТ в кинотеатре "Октябрь"
2024-03-07T12:26
2024-03-07T12:26
донбасс
сша
филипп киркоров
ольга бузова
россия
михаил галустян
новости
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Он рассказал о шоу и представил звездных ведущих и участников, в том числе Ольгу Бузову и Михаила Галустяна.Певец призвал россиян смотреть шоу, а отказавшихся в шутку пригрозил запечатлеть на свою камеру. При этом он продемонстрировал сумочку Louis Vuitton в виде фотоаппарата.Журналист RT Константин Придыбайло в своем телеграм-канале прокомментировал образ певца, который после "голой вечеринки" и поездки в Донбасс Киркоров решил переодеться в милитари.Киркорова после участия в вечеринке Ивлеевой "повырезали" из новогодних концертов. Бойкот поп-король пережидал в США. Месяц назад артист вернулся в Россию и пообещал "вести себя хорошо".
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донбасс, сша, филипп киркоров, ольга бузова, россия, михаил галустян, новости
Донбасс, США, Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Россия, Михаил Галустян, Новости

Киркоров засветился в милитари-костюме по цене антидронового ружья

12:26 07.03.2024
 
© скриншот видео FKLoveStory
© скриншот видео FKLoveStory
Читать в
Российский певец Филипп Киркоров, недавно оскандалившийся на "голой вечеринке" ведущей Анастасии Ивлеевой, 6 марта появился на премьере нового проекта ТНТ в кинотеатре "Октябрь"
Он рассказал о шоу и представил звездных ведущих и участников, в том числе Ольгу Бузову и Михаила Галустяна.
Певец призвал россиян смотреть шоу, а отказавшихся в шутку пригрозил запечатлеть на свою камеру. При этом он продемонстрировал сумочку Louis Vuitton в виде фотоаппарата.
Журналист RT Константин Придыбайло в своем телеграм-канале прокомментировал образ певца, который после "голой вечеринки" и поездки в Донбасс Киркоров решил переодеться в милитари.

"Но не все так просто, на нем пиджак по цене антидронового ружья за 7 тысяч долларов (более полумиллиона рублей) от артиста Фаррелла Уильямса и Луи Виттон, коллекция весна-лето 2024", - написал он.

Киркорова после участия в вечеринке Ивлеевой "повырезали" из новогодних концертов. Бойкот поп-король пережидал в США. Месяц назад артист вернулся в Россию и пообещал "вести себя хорошо".
13 февраля, 18:02
Удар по полигону ВСУ, истерика мэра Днепропетровска Филатова*, Киркоров на фронте. Итоги 13 февраляУкраинские и российские телеграм-каналы сообщили об ударе по полигону ВСУ в Селидово; под Днепропетровском (Днепром) выведена из строя крупнейшая ТЭС, мэр города накинулся на военкомов; Филипп Киркоров отправился в Донбасс
 
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