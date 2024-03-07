https://ukraina.ru/20240307/1053760757.html

Киркоров засветился в милитари-костюме по цене антидронового ружья

Киркоров засветился в милитари-костюме по цене антидронового ружья - 07.03.2024 Украина.ру

Киркоров засветился в милитари-костюме по цене антидронового ружья

Российский певец Филипп Киркоров, недавно оскандалившийся на "голой вечеринке" ведущей Анастасии Ивлеевой, 6 марта появился на премьере нового проекта ТНТ в кинотеатре "Октябрь"

2024-03-07T12:26

2024-03-07T12:26

2024-03-07T12:26

донбасс

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филипп киркоров

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михаил галустян

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Он рассказал о шоу и представил звездных ведущих и участников, в том числе Ольгу Бузову и Михаила Галустяна.Певец призвал россиян смотреть шоу, а отказавшихся в шутку пригрозил запечатлеть на свою камеру. При этом он продемонстрировал сумочку Louis Vuitton в виде фотоаппарата.Журналист RT Константин Придыбайло в своем телеграм-канале прокомментировал образ певца, который после "голой вечеринки" и поездки в Донбасс Киркоров решил переодеться в милитари.Киркорова после участия в вечеринке Ивлеевой "повырезали" из новогодних концертов. Бойкот поп-король пережидал в США. Месяц назад артист вернулся в Россию и пообещал "вести себя хорошо".

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донбасс, сша, филипп киркоров, ольга бузова, россия, михаил галустян, новости