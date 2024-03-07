https://ukraina.ru/20240307/1053756360.html

"Жизнь ничему не учит": депутаты Госдумы предрекли провал планируемому контрнаступлению ВСУ

"Жизнь ничему не учит": депутаты Госдумы предрекли провал планируемому контрнаступлению ВСУ - 07.03.2024 Украина.ру

"Жизнь ничему не учит": депутаты Госдумы предрекли провал планируемому контрнаступлению ВСУ

Новое контрнаступление украинских войск ждет плачевная участь предыдущего. Таким мнением поделился депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, передает 7 марта РИА Новости

2024-03-07T07:19

2024-03-07T07:19

2024-03-07T07:29

контрнаступление

всу

новости

украина

депутат

шеремет

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"Планируемое очередное контрнаступление ВСУ обречено на провал. Их контрнаступление ждет такая же плачевная участь, как и предыдущего", - заверил Ивлев.Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет вообще указал, что новое контрнаступление станет для украинских бойцов сродни суициду.По его словам, украинское контрнаступление закончится их же криками и воплями: "А нас за что?".Накануне командующий сухопутными войсками Украины Александр Павлюк заявил о намерении ВСУ создать ударную группировку и в этом году перейти к контрударным действиям.Предыдущее украинское контрнаступление началось летом 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". Как отмечал министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов".

https://ukraina.ru/20240229/1053612480.html

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контрнаступление, всу, новости, украина, депутат, шеремет