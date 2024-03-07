"Жизнь ничему не учит": депутаты Госдумы предрекли провал планируемому контрнаступлению ВСУ - 07.03.2024 Украина.ру
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"Жизнь ничему не учит": депутаты Госдумы предрекли провал планируемому контрнаступлению ВСУ
"Жизнь ничему не учит": депутаты Госдумы предрекли провал планируемому контрнаступлению ВСУ - 07.03.2024 Украина.ру
"Жизнь ничему не учит": депутаты Госдумы предрекли провал планируемому контрнаступлению ВСУ
Новое контрнаступление украинских войск ждет плачевная участь предыдущего. Таким мнением поделился депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, передает 7 марта РИА Новости
2024-03-07T07:19
2024-03-07T07:29
контрнаступление
всу
новости
украина
депутат
шеремет
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"Планируемое очередное контрнаступление ВСУ обречено на провал. Их контрнаступление ждет такая же плачевная участь, как и предыдущего", - заверил Ивлев.Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет вообще указал, что новое контрнаступление станет для украинских бойцов сродни суициду.По его словам, украинское контрнаступление закончится их же криками и воплями: "А нас за что?".Накануне командующий сухопутными войсками Украины Александр Павлюк заявил о намерении ВСУ создать ударную группировку и в этом году перейти к контрударным действиям.Предыдущее украинское контрнаступление началось летом 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". Как отмечал министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов".
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контрнаступление, всу, новости, украина, депутат, шеремет
контрнаступление, ВСУ, Новости, Украина, депутат, Шеремет

"Жизнь ничему не учит": депутаты Госдумы предрекли провал планируемому контрнаступлению ВСУ

07:19 07.03.2024 (обновлено: 07:29 07.03.2024)
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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Новое контрнаступление украинских войск ждет плачевная участь предыдущего. Таким мнением поделился депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, передает 7 марта РИА Новости
"Планируемое очередное контрнаступление ВСУ обречено на провал. Их контрнаступление ждет такая же плачевная участь, как и предыдущего", - заверил Ивлев.
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет вообще указал, что новое контрнаступление станет для украинских бойцов сродни суициду.
"Жаль, что жизнь ничему не учит украинских самодуров. Новое контрнаступление станет для ВСУ суицидом", - сказал Шеремет.
По его словам, украинское контрнаступление закончится их же криками и воплями: "А нас за что?".
Накануне командующий сухопутными войсками Украины Александр Павлюк заявил о намерении ВСУ создать ударную группировку и в этом году перейти к контрударным действиям.
Предыдущее украинское контрнаступление началось летом 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". Как отмечал министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов".
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контрнаступлениеВСУНовостиУкраинадепутатШеремет
 
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07:19"Жизнь ничему не учит": депутаты Госдумы предрекли провал планируемому контрнаступлению ВСУ
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