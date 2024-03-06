Воссоединение России и Украины на духовном уровне неизбежно – Путин - 06.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240306/1053752554.html
Воссоединение России и Украины на духовном уровне неизбежно – Путин
Воссоединение России и Украины на духовном уровне неизбежно – Путин - 06.03.2024 Украина.ру
Воссоединение России и Украины на духовном уровне неизбежно – Путин
Воссоединение России и Украины на духовном уровне неизбежно произойдёт, когда этому перестанут мешать отвратительные проявления национализма. Об этом в ходе встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи заявил президент России Владимир Путин
2024-03-06T22:45
2024-03-06T22:45
новости
владимир путин
россия
донбасс
украина
сво
украинские националисты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1d/1053626272_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e2e518dc958d59abccd55f7f6a710445.jpg
Вместе с тем, президент подчеркнул, что любые проявления национализма – это яд, который отравляет жизнь очень многих народов, а сегодня, в том числе, – украинцев.Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсоны заявил, что украинцы до сих пор ощущают себя русскими, а события, которые сегодня происходят в Донбассе имеют элементы гражданской войны.
https://ukraina.ru/20150318/1012450579.html
россия
донбасс
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1d/1053626272_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_957b2944aab5d75edb1e3474dfd8a79b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир путин, россия, донбасс, украина, сво, украинские националисты
Новости, Владимир Путин, Россия, Донбасс, Украина, СВО, украинские националисты

Воссоединение России и Украины на духовном уровне неизбежно – Путин

22:45 06.03.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПослание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
Послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
Воссоединение России и Украины на духовном уровне неизбежно произойдёт, когда этому перестанут мешать отвратительные проявления национализма. Об этом в ходе встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи заявил президент России Владимир Путин
"Рано или поздно воссоединение, во всяком случае на духовном уровне, произойдет. И это неизбежно! Но для того, чтобы это произошло, нужно, конечно, искоренять всё, что мешает этому. А мешают этому самые отвратительные проявления национализма", – приводит слова главы государства телеграм-канал "ПулN3".
Вместе с тем, президент подчеркнул, что любые проявления национализма – это яд, который отравляет жизнь очень многих народов, а сегодня, в том числе, – украинцев.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсоны заявил, что украинцы до сих пор ощущают себя русскими, а события, которые сегодня происходят в Донбассе имеют элементы гражданской войны.
Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя - РИА Новости, 1920, 18.03.2015
18 марта 2015, 18:33
Путин: Мы всегда в России считали, что русские и украинцы — это один народРоссия будет стремиться к возобновлению нормальных отношений с Украиной
 
НовостиВладимир ПутинРоссияДонбассУкраинаСВОукраинские националисты
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:45Воссоединение России и Украины на духовном уровне неизбежно – Путин
22:31Стало известно, когда на Украине окончательно примут закон об ужесточении мобилизации
22:01Версии разнятся: в ВСУ не связывают атаку ВС РФ на Одессу с приездом Зеленского
21:43Россия готова встретить молодёжь из многих стран – Путин
21:21ГУР Украины подтвердило свою причастность к теракту в Бердянске
20:58Что показал супервторник в США и как это повлияет на ход войны на Украине — Вайнер
20:56Украина может получить 800 тысяч снарядов в течение нескольких недель – Bloomberg
20:25Шольц оценил последствия утечки разговора офицеров бундесвера для Германии
20:04Украина собралась контратаковать в 2024 году, заявили в ВСУ
19:41В минобороны РФ прокомментировали "покушение на Зеленского" – стреляли по военному объекту
19:17Петр Акопов: В результате действий англосаксов мир поплыл и вопрос в том, когда начнут сливать Украину
19:16Три самолёта ВВС Великобритании безуспешно пытались пересечь границу РФ
19:03Путин рассказал о развитии Юга России: построят дороги, разделят грузовое и пассажирское сообщение
19:00Уничтоженный Abrams и успехи ВС РФ, Нуланд вместо Чайковского, удар по кортежу Зеленского. Итоги 6 марта
19:00Белый танец отменяется. Почему Зеленская и Навальная не будут слушать Байдена
18:41Главная соперница Трампа вышла из президентской гонки
18:28Протесты польских фермеров достигли своей кульминации в Варшаве – уже известно о жертвах
18:00ЦИК Украины подтвердил легитимность Зеленского после окончания срока его президентства
17:39Путин рассказал главе МАГАТЭ о развитии атомной энергетики в РФ
17:11Медведев об отказе Зеленской от встречи с Байденом: вышло грустненько, но дед об этом не вспомнит
Лента новостейМолния