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Воссоединение России и Украины на духовном уровне неизбежно – Путин
Воссоединение России и Украины на духовном уровне неизбежно – Путин - 06.03.2024 Украина.ру
Воссоединение России и Украины на духовном уровне неизбежно – Путин
Воссоединение России и Украины на духовном уровне неизбежно произойдёт, когда этому перестанут мешать отвратительные проявления национализма. Об этом в ходе встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи заявил президент России Владимир Путин
2024-03-06T22:45
2024-03-06T22:45
2024-03-06T22:45
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Вместе с тем, президент подчеркнул, что любые проявления национализма – это яд, который отравляет жизнь очень многих народов, а сегодня, в том числе, – украинцев.Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсоны заявил, что украинцы до сих пор ощущают себя русскими, а события, которые сегодня происходят в Донбассе имеют элементы гражданской войны.
https://ukraina.ru/20150318/1012450579.html
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новости, владимир путин, россия, донбасс, украина, сво, украинские националисты
Новости, Владимир Путин, Россия, Донбасс, Украина, СВО, украинские националисты
Воссоединение России и Украины на духовном уровне неизбежно – Путин
Воссоединение России и Украины на духовном уровне неизбежно произойдёт, когда этому перестанут мешать отвратительные проявления национализма. Об этом в ходе встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи заявил президент России Владимир Путин