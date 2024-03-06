https://ukraina.ru/20240306/1053747975.html

Уничтоженный Abrams и успехи ВС РФ, Нуланд вместо Чайковского, удар по кортежу Зеленского. Итоги 6 марта

Уничтоженный Abrams и успехи ВС РФ, Нуланд вместо Чайковского, удар по кортежу Зеленского. Итоги 6 марта - 06.03.2024 Украина.ру

Уничтоженный Abrams и успехи ВС РФ, Нуланд вместо Чайковского, удар по кортежу Зеленского. Итоги 6 марта

ВС РФ наступают и уничтожают западную технику; улицу в Киеве назовут в честь Виктории Нуланд; Зеленский встретился с премьер-министром Греции в Одессе, в момент их встречи прогремели взрывы

2024-03-06T19:00

2024-03-06T19:00

2024-03-06T19:08

эксклюзив

хроники

одесса

россия

киев

владимир зеленский

виктория нуланд

петр ильич чайковский

вооруженные силы украины

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/06/1053747700_0:13:1043:599_1920x0_80_0_0_7ebf95f3e7cbec3da5cb366e2690c773.jpg

Успехи на фронтеРоссийский экипаж танка Т-72 с одного выстрела уничтожил в зоне боевых действий американский танк Abrams, сообщили 6 марта в Минобороны России.Танк был сожжен на авдеевском направлении, уточнили в МО."В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица "Мста-Б", две гаубицы М119 производства США, боевая машина реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США", – сказано в сводке.Украинская армия получила Abrams осенью прошлого года. В распоряжение ВСУ западные партнёры передали 31 танк. Позже техника была замечена на фронте, а уже 26 февраля 2024 года сообщалось, что первый Abrams успешно поражён военнослужащими ВС РФ неподалёку от Авдеевки в ДНР.На данный момент известно о четырех уничтоженных "Абрамсах".Также МО сообщает в среду о сбитой управляемой авиабомбе Hammer французского производства. Она была уничтожена российской системой противовоздушной обороны (ПВО).Сообщается, что 6 марта российские подразделения в рамках наступления на Часов Яр начали продвижение на Клещееку."Боевые действия развернулись еще и за Андреевку, населенный пункт в одном километре южнее от Клещеевки. Если давление российской армии сохранится, то укропы, чтобы не попасть в окружение, вынуждены будут уходить на запад - за водоканал "Северский Донец – Донбасс". Он находится в 2 км от Андреевки и Клещеевки", - рассказала в комментарии изданию Украина.ру донецкий волонтер Елена Бобкова.Под Часовым Яром, по ее информации, сражаются и десантники из якутской бригады ВДВ. Во вторник они сорвали украинским подразделениям ротацию.В районе Клещеевки сейчас активно применяются беспилотники. Все ротации проводятся только ночью, или, когда над местностью опускается туман, или происходят еще какие-то небольшие погодные катаклизмы, затрудняющие работу украинских беспилотников-разведчиков.Новости декоммунизации и дерусификацииКиевский горсовет собирается переименовать улицу в украинской столице. Сейчас она носит имя русского композитора Петра Чайковского, после переименования будет названа в честь заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, об отставке которой накануне заявил ее шеф – Энтони Блинкен."В Киеве улицу Чайковского переименуют в улицу Нуланд. Тянули себе Чайковского, тянули, тянули-тянули, потом плюнули - и отдали. Украинка теперь Нуланд. Це гарно (это хорошо – ред.)", - написал в своем телеграм-канале российский писатель и участник военных действий Захар Прилепин.В 2013-2014 годах Нуланд неоднократно посещала Киев. Она раздавала протестующим на Майдане сладости, чем не только запомнилась украинцам, но и стала героиней огромного количества интернет-мема о "мягкой силе" США на Майдане.В Кременчуге Полтавской области тем временем начали демонтировать мемориальные таблички памяти героев Великой Отечественной войны, сообщило издание "Страна.Ua".Кременчугский исполнительный комитет утвердил в рамках декоммунизации демонтаж табличек советским военнослужащим, в том числе, Героям Советского Союза.Мемориальные доски обещают передать в местный краеведческий музей.Мемориальная доска герою Советского Союза Илье Ткаченко установлена на здании школы, где учился Герой. Его именем названы улица и переулок в Кременчуге. Илья Иванович Ткаченко погиб в 1943 году в ожесточённом бою.Местные власти решили демонтировать мемориальную доску и Петру Приходько. Доска расположена на здании школы, где учился Герой Советского Союза. Погиб в бою против немецко-фашистских захватчиков в 1944 году.Не по душе нынешним властям пришлась и мемориальная доска создателю ВДВ Василию Маргелову. Звание Героя Советского Союза Маргелов получил в 1944 году за форсирование Днепра и освобождение Херсона.В комментариях в местных телеграм-каналах (в частности, канале "Х Кременчук") очевидно отношение местных жителей: они шокированы надругательством над памятью своих родственников и земляков.Телеканал "Суспільне" также сообщает об "общественной дискуссии" в Кировограде (Кропивницком): в городе не могут определиться, сносить ли памятник космонавту Юрию Гагарину, так как, по словам помощницы директора по связям с общественностью местного коммунального предприятия Татьяны Мартиненко, памятник может изображать не Гагарина, а безымянного авиатора, собирательный образ.Зеленский в Одессе заявил о ракетном удареВ среду, 3 марта, президент Украины Владимир Зеленский встретился в Одессе с премьер-министром Греции Кириакосом Мицитакисом.Около 11:40 по московскому времени украинское издание "Суспільне" сообщило об очередной воздушной тревоге. Через четыре минуты в городе раздался еще один мощный взрыв.Телеграм-каналы, в том числе "Военный обозреватель", информировали о взрыве в порту Одессы за некоторое время до приезда в город президента Владимира Зеленского.Писали также, что в районе порта упала ракета ПВО, выпущенная в районе Одессы.По данным новостного портала Newsit.gr, Зеленский и Мицотакис находились уже в городе, когда был предположительно нанесен удар. Местные жители видели кортеж президента. Министерство обороны России об ударе по Одессе не сообщало. Позднее об ударе заявил Зеленский: по его словам, в городе есть погибшие и раненные, он сам вместе с Мицотакисом в момент удара находился в порту, и оба они видели взрыв и были в опасности, как и его кортеж, сказал в ходе общения с прессой украинский президент.Мицотакис с ним согласился:"Президент Зеленский и его штаб нам показывал и объяснял значение порта. Уже в самом конце мы услышали звук сирен и взрывы, которые были очень близки от нас. Мы не успели пойти в защищенное место, это очень впечатляющий опыт", - сказал он журналистам.Зеленский также сообщил, что Украина и Греция начали подготовку двухсторонних соглашений по гарантиям безопасности. Ранее Киев подписал подобные документы с Великобританией, Италией и Нидерландами.

https://ukraina.ru/20240306/1053724340.html

https://ukraina.ru/20231205/1051757486.html

https://ukraina.ru/20240306/1053741289.html

одесса

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, одесса, россия, киев, владимир зеленский, виктория нуланд, петр ильич чайковский, вооруженные силы украины, спецоперация