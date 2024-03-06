Уничтоженный Abrams и успехи ВС РФ, Нуланд вместо Чайковского, удар по кортежу Зеленского. Итоги 6 марта
19:00 06.03.2024 (обновлено: 19:08 06.03.2024)
ВС РФ наступают и уничтожают западную технику; улицу в Киеве назовут в честь Виктории Нуланд; Зеленский встретился с премьер-министром Греции в Одессе, в момент их встречи прогремели взрывы
Успехи на фронте
Российский экипаж танка Т-72 с одного выстрела уничтожил в зоне боевых действий американский танк Abrams, сообщили 6 марта в Минобороны России.
Танк был сожжен на авдеевском направлении, уточнили в МО.
"В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица "Мста-Б", две гаубицы М119 производства США, боевая машина реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США", – сказано в сводке.
Украинская армия получила Abrams осенью прошлого года. В распоряжение ВСУ западные партнёры передали 31 танк. Позже техника была замечена на фронте, а уже 26 февраля 2024 года сообщалось, что первый Abrams успешно поражён военнослужащими ВС РФ неподалёку от Авдеевки в ДНР.
На данный момент известно о четырех уничтоженных "Абрамсах".
Также МО сообщает в среду о сбитой управляемой авиабомбе Hammer французского производства. Она была уничтожена российской системой противовоздушной обороны (ПВО).
Сообщается, что 6 марта российские подразделения в рамках наступления на Часов Яр начали продвижение на Клещееку.
"Боевые действия развернулись еще и за Андреевку, населенный пункт в одном километре южнее от Клещеевки. Если давление российской армии сохранится, то укропы, чтобы не попасть в окружение, вынуждены будут уходить на запад - за водоканал "Северский Донец – Донбасс". Он находится в 2 км от Андреевки и Клещеевки", - рассказала в комментарии изданию Украина.ру донецкий волонтер Елена Бобкова.
Под Часовым Яром, по ее информации, сражаются и десантники из якутской бригады ВДВ. Во вторник они сорвали украинским подразделениям ротацию.
В районе Клещеевки сейчас активно применяются беспилотники. Все ротации проводятся только ночью, или, когда над местностью опускается туман, или происходят еще какие-то небольшие погодные катаклизмы, затрудняющие работу украинских беспилотников-разведчиков.
Новости декоммунизации и дерусификации
Киевский горсовет собирается переименовать улицу в украинской столице. Сейчас она носит имя русского композитора Петра Чайковского, после переименования будет названа в честь заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, об отставке которой накануне заявил ее шеф – Энтони Блинкен.
"В Киеве улицу Чайковского переименуют в улицу Нуланд. Тянули себе Чайковского, тянули, тянули-тянули, потом плюнули - и отдали. Украинка теперь Нуланд. Це гарно (это хорошо – ред.)", - написал в своем телеграм-канале российский писатель и участник военных действий Захар Прилепин.
В 2013-2014 годах Нуланд неоднократно посещала Киев. Она раздавала протестующим на Майдане сладости, чем не только запомнилась украинцам, но и стала героиней огромного количества интернет-мема о "мягкой силе" США на Майдане.
В Кременчуге Полтавской области тем временем начали демонтировать мемориальные таблички памяти героев Великой Отечественной войны, сообщило издание "Страна.Ua".
Кременчугский исполнительный комитет утвердил в рамках декоммунизации демонтаж табличек советским военнослужащим, в том числе, Героям Советского Союза.
Мемориальные доски обещают передать в местный краеведческий музей.
5 декабря 2023, 14:45Неожиданное скрытое сопротивление. Почему в Одессе и на Львовщине против декоммунизации и дерусификацииБольшинству населения Запада, как, впрочем, и России, Украина представляется монолитным государством, стоящим на позициях "декоммунизации" и "деколонизации", хотя реально под этими терминами скрывается война с русским языком, историей и культурой. То есть со всем русским. Но это не так, монолитность — это химера украинской пропаганды
Мемориальная доска герою Советского Союза Илье Ткаченко установлена на здании школы, где учился Герой. Его именем названы улица и переулок в Кременчуге. Илья Иванович Ткаченко погиб в 1943 году в ожесточённом бою.
Местные власти решили демонтировать мемориальную доску и Петру Приходько. Доска расположена на здании школы, где учился Герой Советского Союза. Погиб в бою против немецко-фашистских захватчиков в 1944 году.
Не по душе нынешним властям пришлась и мемориальная доска создателю ВДВ Василию Маргелову. Звание Героя Советского Союза Маргелов получил в 1944 году за форсирование Днепра и освобождение Херсона.
В комментариях в местных телеграм-каналах (в частности, канале "Х Кременчук") очевидно отношение местных жителей: они шокированы надругательством над памятью своих родственников и земляков.
Телеканал "Суспільне" также сообщает об "общественной дискуссии" в Кировограде (Кропивницком): в городе не могут определиться, сносить ли памятник космонавту Юрию Гагарину, так как, по словам помощницы директора по связям с общественностью местного коммунального предприятия Татьяны Мартиненко, памятник может изображать не Гагарина, а безымянного авиатора, собирательный образ.
Зеленский в Одессе заявил о ракетном ударе
В среду, 3 марта, президент Украины Владимир Зеленский встретился в Одессе с премьер-министром Греции Кириакосом Мицитакисом.
Около 11:40 по московскому времени украинское издание "Суспільне" сообщило об очередной воздушной тревоге. Через четыре минуты в городе раздался еще один мощный взрыв.
Телеграм-каналы, в том числе "Военный обозреватель", информировали о взрыве в порту Одессы за некоторое время до приезда в город президента Владимира Зеленского.
15:07Зерновые войны: польские фермеры наступают, а Киев готов к капитуляцииУкраина готова пойти на условия по ограничению своего импорта в ЕС ради спокойствия в отношениях с Польшей. Такое заявление в интервью Financial Times 6 марта сделал замминистра экономики Украины Тарас Качка. Случай по-своему уникальный: одно из высших государственных лиц добровольно соглашается на введение ограничений против своей страны
Писали также, что в районе порта упала ракета ПВО, выпущенная в районе Одессы.
По данным новостного портала Newsit.gr, Зеленский и Мицотакис находились уже в городе, когда был предположительно нанесен удар. Местные жители видели кортеж президента.
Министерство обороны России об ударе по Одессе не сообщало.
Позднее об ударе заявил Зеленский: по его словам, в городе есть погибшие и раненные, он сам вместе с Мицотакисом в момент удара находился в порту, и оба они видели взрыв и были в опасности, как и его кортеж, сказал в ходе общения с прессой украинский президент.
Мицотакис с ним согласился:
"Президент Зеленский и его штаб нам показывал и объяснял значение порта. Уже в самом конце мы услышали звук сирен и взрывы, которые были очень близки от нас. Мы не успели пойти в защищенное место, это очень впечатляющий опыт", - сказал он журналистам.
Зеленский также сообщил, что Украина и Греция начали подготовку двухсторонних соглашений по гарантиям безопасности. Ранее Киев подписал подобные документы с Великобританией, Италией и Нидерландами.