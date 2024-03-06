В Госдуме РФ поддержали закрепление квот для российского вина - 06.03.2024 Украина.ру
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В Госдуме РФ поддержали закрепление квот для российского вина
В Госдуме РФ поддержали закрепление квот для российского вина - 06.03.2024 Украина.ру
В Госдуме РФ поддержали закрепление квот для российского вина
Госдума РФ одобрила решение закрепить квоты в магазинах для российского вина. Об этом 6 марта сообщило издание "РИА Новости"
2024-03-06T16:34
2024-03-06T16:48
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Исполнительный секретарь ассоциации "Единая Россия" Сергей Алтухов согласен с идеей поддержать отечественных виноделов в части сбыта: закрепления определённой части торговой полки и винных карт в предприятиях общественного питания.Председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам КПРФ Владимир Кашин считает, что заградительная пошлина - обычный приём. По его словам, в России делают хорошие вина, а российские производители готовы "забрать полку на уровне 15-20% и дальше сдвинуться на уровень 50%"Зампред аграрного комитета "Справедливая Россия - За правду" тоже сказал своё мнение по этому поводу. Он считает, что не легко будут даваться попытки, отдать приоритет отечественным винам среди покупателей через заградительные пошлины. По его мнению, вино продукт не первой необходимости и добиться победы в конкуренции стоит, действуя через качество и цену.Во вторник, 5 марта, Ассоциация виноградарей и виноделов России приняла заявление к правительству и Госдуме с просьбой поднять пошлину на вина стран НАТО до 200%.Импорт вина из стран –членов НАТО остается неизменно велик. По данным на 2022 год, топ-10 стран-импортеров оставался традиционным: Италия, Испания, Грузия, Франция, Португалия, Чили, Абхазия, Германия, ЮАР и Сербия.Санкции и прочие ограничения усложнили логистику, однако объем импорта вырос на 10% в сравнении с 2021 годом. Наглядно рост виден на примере Италии, которая бессменно занимает первое место среди поставщиков: ее доля импорта выросла на 19%, доля Португалии – на 27%.Импорт иностранных вин в 2023 году, по данным ФТС, превысил показатели предыдущего года, вырос на 10%, до 532 тысяч тонн.
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новости, россия, италия, нато, госдума, виноделие, виноградники
Новости, Россия, Италия, НАТО, Госдума, виноделие, виноградники

В Госдуме РФ поддержали закрепление квот для российского вина

16:34 06.03.2024 (обновлено: 16:48 06.03.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкСбор фруктов в Крыму
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© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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Госдума РФ одобрила решение закрепить квоты в магазинах для российского вина. Об этом 6 марта сообщило издание "РИА Новости"
Исполнительный секретарь ассоциации "Единая Россия" Сергей Алтухов согласен с идеей поддержать отечественных виноделов в части сбыта: закрепления определённой части торговой полки и винных карт в предприятиях общественного питания.
"Безусловно, мы должны наращивать долю отечественных вин, но повышая их качество и конкурентоспособность, тем самым выдавливая с рынка низкосортную зарубежную продукцию", - сказал Алтухов.
Председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам КПРФ Владимир Кашин считает, что заградительная пошлина - обычный приём. По его словам, в России делают хорошие вина, а российские производители готовы "забрать полку на уровне 15-20% и дальше сдвинуться на уровень 50%"
Зампред аграрного комитета "Справедливая Россия - За правду" тоже сказал своё мнение по этому поводу. Он считает, что не легко будут даваться попытки, отдать приоритет отечественным винам среди покупателей через заградительные пошлины. По его мнению, вино продукт не первой необходимости и добиться победы в конкуренции стоит, действуя через качество и цену.
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Во вторник, 5 марта, Ассоциация виноградарей и виноделов России приняла заявление к правительству и Госдуме с просьбой поднять пошлину на вина стран НАТО до 200%.
Импорт вина из стран –членов НАТО остается неизменно велик. По данным на 2022 год, топ-10 стран-импортеров оставался традиционным: Италия, Испания, Грузия, Франция, Португалия, Чили, Абхазия, Германия, ЮАР и Сербия.
Санкции и прочие ограничения усложнили логистику, однако объем импорта вырос на 10% в сравнении с 2021 годом. Наглядно рост виден на примере Италии, которая бессменно занимает первое место среди поставщиков: ее доля импорта выросла на 19%, доля Португалии – на 27%.
Импорт иностранных вин в 2023 году, по данным ФТС, превысил показатели предыдущего года, вырос на 10%, до 532 тысяч тонн.
 
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