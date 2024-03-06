"Ударил по газам": кортеж Зеленского заметили в Одессе во время ракетного удара - 06.03.2024 Украина.ру
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"Ударил по газам": кортеж Зеленского заметили в Одессе во время ракетного удара
"Ударил по газам": кортеж Зеленского заметили в Одессе во время ракетного удара - 06.03.2024 Украина.ру
"Ударил по газам": кортеж Зеленского заметили в Одессе во время ракетного удара
В ночь на среду, утром и днем в Одессе раздавались взрывы, писали местные СМИ
2024-03-06T14:13
2024-03-06T14:13
взрыв
одесса
владимир зеленский
кортеж
украина
новости
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Около 11:40 по московскому времени украинское издание "Суспільне" сообщило об очередной воздушной тревоге. Через четыре минуты в городе раздался еще один мощный взрыв.Телеграм-каналы, в том числе "Военный обозреватель", информировали о взрыве в порту Одессы за некоторое время до приезда в город президента Владимира Зеленского.Причем писали, что в районе порта упала ракета ПВО, выпущенная в районе Одессы."Может быть, шоу для Запада, пока ничего не понятно", "Скажите уже, он жив?" - обеспокоились в украинских соцсетях.Зеленского в порту на момент прилета не было, пишут СМИ. Однако, по данным местных каналов, для встречи с ним там собрались чиновники и военные. Подробности удара появятся позже.Официально визит президента в Одессу не подтверждался.Жители города, тем не менее, заметили в городе кортеж из нескольких лимузинов и микроавтобусов.На записи, опубликованной местным телеканалом, видно, как по дороге проезжает пара черных легковых автомобилей с мигалками, за ними три черных микроавтобуса, и снова легковые автомобили.В свою очередь греческое издание "Прото тема" информировало о приезде премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса в среду на Украину, ожидалось, что он встретится с Зеленским в Одессе.Новостной портал Newsit.gr написал, что Мицотакис уже находится в Одессе.
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взрыв, одесса, владимир зеленский, кортеж, украина, новости
взрыв, Одесса, Владимир Зеленский, кортеж, Украина, Новости

"Ударил по газам": кортеж Зеленского заметили в Одессе во время ракетного удара

14:13 06.03.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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В ночь на среду, утром и днем в Одессе раздавались взрывы, писали местные СМИ
Около 11:40 по московскому времени украинское издание "Суспільне" сообщило об очередной воздушной тревоге. Через четыре минуты в городе раздался еще один мощный взрыв.
Телеграм-каналы, в том числе "Военный обозреватель", информировали о взрыве в порту Одессы за некоторое время до приезда в город президента Владимира Зеленского.
Причем писали, что в районе порта упала ракета ПВО, выпущенная в районе Одессы.
"Может быть, шоу для Запада, пока ничего не понятно", "Скажите уже, он жив?" - обеспокоились в украинских соцсетях.
Зеленского в порту на момент прилета не было, пишут СМИ. Однако, по данным местных каналов, для встречи с ним там собрались чиновники и военные. Подробности удара появятся позже.
Официально визит президента в Одессу не подтверждался.
Жители города, тем не менее, заметили в городе кортеж из нескольких лимузинов и микроавтобусов.
На записи, опубликованной местным телеканалом, видно, как по дороге проезжает пара черных легковых автомобилей с мигалками, за ними три черных микроавтобуса, и снова легковые автомобили.
В свою очередь греческое издание "Прото тема" информировало о приезде премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса в среду на Украину, ожидалось, что он встретится с Зеленским в Одессе.
Новостной портал Newsit.gr написал, что Мицотакис уже находится в Одессе.
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взрывОдессаВладимир ЗеленскийкортежУкраинаНовости
 
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