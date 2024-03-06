"Поговорить о разговорах". Запад готовится к переговорам с Россией, но мешает Зеленский - 06.03.2024 Украина.ру
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"Поговорить о разговорах". Запад готовится к переговорам с Россией, но мешает Зеленский
"Поговорить о разговорах". Запад готовится к переговорам с Россией, но мешает Зеленский - 06.03.2024 Украина.ру
"Поговорить о разговорах". Запад готовится к переговорам с Россией, но мешает Зеленский
Кажется, все стороны, участвующие так или иначе в украинском конфликте, понимают, что чисто военного пути решения конфликта не существует и результатом должны стать переговоры. Тем не менее, никаких признаков готовности сторон к переговорам, кроме заявлений об их необходимости, не видно
2024-03-06T14:40
2024-03-06T14:41
россия
украина
внешняя политика
дипломатия
переговоры
владимир зеленский
киев
нато
оон
мнения
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Авторитетное издание Foreign Affairs 5 марта опубликовало мнение старшего политолога RAND Сэмюэла Чарапа и директора по исследованиям Европейского совета по международным отношениям Джереми Шапиро "Как подготовить почву для дипломатии, чтобы положить конец войне на Украине".Авторы констатируют, что на фоне взаимного недоверия к переговорам всё же нужно готовиться к переговорам и подавать какие-то сигналы. Ну и предлагают свои варианты действий в сложившейся ситуации.Во-первых, вопросы переговоров должны занять своё место в повестке дня переговоров внутри НАТО, а также между союзниками и Украиной. "Соединённые Штаты и их союзники могут начать с выяснения мнения Украины по вопросам общения с другой стороной во время боевых действий и характеру финала войны. (...) Как только украинские чиновники начнут слышать одни и те же вопросы от нескольких собеседников на разных уровнях, они начнут внутренние дискуссии, чтобы определить свои предпочтения и подход к конфликтной дипломатии".При этом, Киев может бояться, что начало переговоров будет означать прекращение военной помощи, потому "союзникам следует продолжать или даже увеличивать помощь в сфере безопасности". По логике, кстати, именно сокращение помощи должно подтолкнуть Киев к переговорам, но на настоящий момент это не заметно. Правда сейчас сокращение помощи не столь значительно, зато авансы, вроде предложений ввести на территорию Украины войска стран – членов НАТО, выглядят, мягко говоря, провокационно.Во-вторых, Запад должен подавать сигналы, свидетельствующие о готовности к переговорам и уступкам.В частности, "официальные лица могли бы еще раз заявить о своей готовности к условному снятию санкций в рамках согласованного исхода войны". Авторы, правда, полагают, что в такие заявления никто не поверит.В качестве реального действия "Соединённым Штатам и Европейскому Союзу следует также рассмотреть возможность назначения специальных представителей по конфликтной дипломатии".В-третьих, предлагаются меры со стороны России и Украины, свидетельствующие о начале диалога.- "Москва могла бы приостановить удары по украинским городам, продемонстрировать готовность провести обмен военнопленными по принципу "всех на всех" и прекратить свою подстрекательскую риторику в адрес украинского руководства".- "Киев, в свою очередь, мог смягчить сентябрьский указ президента 2022 года, устанавливавший "невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации В. Путиным". Киев мог бы уточнить, что указ распространяется только на президента России, а не на других представителей российского правительства. И если бы Москва прекратила наносить удары по невоенным объектам на Украине, Киев мог бы ответить взаимностью, прекратив удары, которые он наносил в России".Звучит достаточно забавно.России, например, предлагается обменять "всех на всех", как будто от неё одной это зависит – аналогичное предложение украинской стороной не делается.Еще более смешно выглядит предложение в адрес Украины отредактировать указ Зеленского о переговорах с Россией – там ведь речь идёт не о субъектах переговоров, а о самих переговорах как таковых… Т.е., рассуждая о переговорах Чарап и Шапиро не собираются как-то подталкивать Украину к отказу от акта, который переговоры запрещает.Впрочем, тут, конечно, есть некая посконная истина – с несубъектной Украиной смысла вести переговоры нет…Что в этой статье действительно скандально, так это то, что авторы ни одним словом не упоминают "формулу мира", представленную Зеленским ещё в ноябре-декабре 2022 года. Не упоминается и сделанное ООН краткое предложение о прекращении военных действий ("полный вывод российских войск с территории Украины в пределах границ 1991 года, а также полный возврат Киеву контроля над всей госграницей и исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях и Керченском проливе") и озвученное 24 февраля предложение Зеленского передать "формулу" Москве. Правда, он тут же сказал, что переговоры с Россией всё равно невозможны, а значит и формула эта не имеет смысла.В общем, авторам надо было начать с того, что от переговоров категорически отказывается именно Зеленский, а подталкивает его к этому западная военная помощь и заявления западных же политиков относительно того, что "Россия не должна победить". Однако, поставить вопрос так авторы, очевидно не могут – мыслепреступление же…
https://ukraina.ru/20240304/1053698565.html
https://ukraina.ru/20240229/1053617080.html
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Василий Стоякин
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россия, украина, внешняя политика, дипломатия, переговоры, владимир зеленский, киев, нато, оон, мнения
Россия, Украина, внешняя политика, дипломатия, переговоры, Владимир Зеленский, Киев, НАТО, ООН, Мнения

"Поговорить о разговорах". Запад готовится к переговорам с Россией, но мешает Зеленский

14:40 06.03.2024 (обновлено: 14:41 06.03.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Стамбуле
Переговоры России и Украины в Стамбуле
© POOL
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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Кажется, все стороны, участвующие так или иначе в украинском конфликте, понимают, что чисто военного пути решения конфликта не существует и результатом должны стать переговоры. Тем не менее, никаких признаков готовности сторон к переговорам, кроме заявлений об их необходимости, не видно
Авторитетное издание Foreign Affairs 5 марта опубликовало мнение старшего политолога RAND Сэмюэла Чарапа и директора по исследованиям Европейского совета по международным отношениям Джереми Шапиро "Как подготовить почву для дипломатии, чтобы положить конец войне на Украине".
Авторы констатируют, что на фоне взаимного недоверия к переговорам всё же нужно готовиться к переговорам и подавать какие-то сигналы. Ну и предлагают свои варианты действий в сложившейся ситуации.
Во-первых, вопросы переговоров должны занять своё место в повестке дня переговоров внутри НАТО, а также между союзниками и Украиной. "Соединённые Штаты и их союзники могут начать с выяснения мнения Украины по вопросам общения с другой стороной во время боевых действий и характеру финала войны. (...) Как только украинские чиновники начнут слышать одни и те же вопросы от нескольких собеседников на разных уровнях, они начнут внутренние дискуссии, чтобы определить свои предпочтения и подход к конфликтной дипломатии".
При этом, Киев может бояться, что начало переговоров будет означать прекращение военной помощи, потому "союзникам следует продолжать или даже увеличивать помощь в сфере безопасности". По логике, кстати, именно сокращение помощи должно подтолкнуть Киев к переговорам, но на настоящий момент это не заметно. Правда сейчас сокращение помощи не столь значительно, зато авансы, вроде предложений ввести на территорию Украины войска стран – членов НАТО, выглядят, мягко говоря, провокационно.
Во-вторых, Запад должен подавать сигналы, свидетельствующие о готовности к переговорам и уступкам.
В частности, "официальные лица могли бы еще раз заявить о своей готовности к условному снятию санкций в рамках согласованного исхода войны". Авторы, правда, полагают, что в такие заявления никто не поверит.
Страны мира. Турция - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
4 марта, 17:43
Эрдоган сегодня с Западом, но это ненадолго. Почему Турция призывает к новым переговорам в Стамбуле Россия и Украина достигли предела своих военных возможностей в противостоянии и поэтому сторонам необходимо начать диалог о мире. Об этом 3 марта заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан
В качестве реального действия "Соединённым Штатам и Европейскому Союзу следует также рассмотреть возможность назначения специальных представителей по конфликтной дипломатии".
В-третьих, предлагаются меры со стороны России и Украины, свидетельствующие о начале диалога.
- "Москва могла бы приостановить удары по украинским городам, продемонстрировать готовность провести обмен военнопленными по принципу "всех на всех" и прекратить свою подстрекательскую риторику в адрес украинского руководства".
- "Киев, в свою очередь, мог смягчить сентябрьский указ президента 2022 года, устанавливавший "невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации В. Путиным". Киев мог бы уточнить, что указ распространяется только на президента России, а не на других представителей российского правительства. И если бы Москва прекратила наносить удары по невоенным объектам на Украине, Киев мог бы ответить взаимностью, прекратив удары, которые он наносил в России".
Звучит достаточно забавно.
России, например, предлагается обменять "всех на всех", как будто от неё одной это зависит – аналогичное предложение украинской стороной не делается.
Еще более смешно выглядит предложение в адрес Украины отредактировать указ Зеленского о переговорах с Россией – там ведь речь идёт не о субъектах переговоров, а о самих переговорах как таковых… Т.е., рассуждая о переговорах Чарап и Шапиро не собираются как-то подталкивать Украину к отказу от акта, который переговоры запрещает.
Впрочем, тут, конечно, есть некая посконная истина – с несубъектной Украиной смысла вести переговоры нет…
Послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
29 февраля, 12:52
Пытаются втянуть РФ в переговоры на своих условиях: Путин о вбросах и уловках СШАРоссия готова к диалогу с США по вопросу стратегической стабильности. Об этом заявил 29 февраля российский лидер Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию
Что в этой статье действительно скандально, так это то, что авторы ни одним словом не упоминают "формулу мира", представленную Зеленским ещё в ноябре-декабре 2022 года. Не упоминается и сделанное ООН краткое предложение о прекращении военных действий ("полный вывод российских войск с территории Украины в пределах границ 1991 года, а также полный возврат Киеву контроля над всей госграницей и исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях и Керченском проливе") и озвученное 24 февраля предложение Зеленского передать "формулу" Москве. Правда, он тут же сказал, что переговоры с Россией всё равно невозможны, а значит и формула эта не имеет смысла.
В общем, авторам надо было начать с того, что от переговоров категорически отказывается именно Зеленский, а подталкивает его к этому западная военная помощь и заявления западных же политиков относительно того, что "Россия не должна победить". Однако, поставить вопрос так авторы, очевидно не могут – мыслепреступление же…
 
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