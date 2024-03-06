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Российский Су-27 отогнал французские истребители от границы
Российский Су-27 отогнал французские истребители от границы - 06.03.2024 Украина.ру
Российский Су-27 отогнал французские истребители от границы
Российский истребитель Су-27 не допустил нарушения границы РФ французскими самолётами, сообщили 5 марта в Минобороны РФ
2024-03-06T10:16
2024-03-06T10:16
2024-03-06T10:16
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истребитель
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государственная граница
су-27
черное море
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Над акваторией Чёрного моря три воздушные цели летели в сторону российской границы. В воздух был поднят российский истребитель Су-27 для недопущения нарушения границы."Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-3Ф и два многоцелевых истребителя "Рафаль-С" ВКС Франции", - сообщили в Минобороны РФ.Иностранные военные самолёты развернулись и покинули воздушное пространство над Чёрным морем после приближения российского Су-27. Нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено, подчеркнули в ведомстве.ВКС России охраняют границу России от иностранных воздушных средств. В октябре прошлого года к границе пытались приблизиться британские и американские самолёты и разведывательные беспилотники. Цели были своевременно обнаружены, нарушение границы допущено не было.
https://ukraina.ru/20240227/1053543302.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, франция, вкс, минобороны рф, россия, истребитель, граница, государственная граница, су-27, черное море
Новости, Франция, ВКС, Минобороны РФ, Россия, истребитель, граница, государственная граница, су-27, Черное море
Российский Су-27 отогнал французские истребители от границы
Российский истребитель Су-27 не допустил нарушения границы РФ французскими самолётами, сообщили 5 марта в Минобороны РФ
Над акваторией Чёрного моря три воздушные цели летели в сторону российской границы. В воздух был поднят российский истребитель Су-27 для недопущения нарушения границы.
"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-3Ф и два многоцелевых истребителя "Рафаль-С" ВКС Франции", - сообщили в Минобороны РФ.
Иностранные военные самолёты развернулись и покинули воздушное пространство над Чёрным морем после приближения российского Су-27. Нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено, подчеркнули в ведомстве.
ВКС России охраняют границу России от иностранных воздушных средств. В октябре прошлого года к границе пытались
приблизиться британские и американские самолёты и разведывательные беспилотники. Цели были своевременно обнаружены, нарушение границы допущено не было.