В Киеве подожгли экопарк "Осокорки" - 05.03.2024 Украина.ру
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В Киеве подожгли экопарк "Осокорки"
В Киеве подожгли экопарк "Осокорки" - 05.03.2024 Украина.ру
В Киеве подожгли экопарк "Осокорки"
Около трёх гектаров экологического парка Киева "Осокорки" объяты пожаром. Горит камыш и травяной настил вблизи озера Тягле, сообщила пресс-служба Госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 5 марта
2024-03-05T23:07
2024-03-05T23:08
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По данным пресс-службы парка, горит значительная часть природной зоны. Утверждается, что пожар произошёл из-за поджога, о котором администрацию экопарка предупреждали накануне. Речь идёт о компании-застройщике "Stolitsa Group", которую прямо обвинили в поджоге природной зоны ради того, чтобы возвести новый жилой комплекс в парке. Отметим, что рядом уже возводится новый жилой комплекс, но, как считают в экопарке, общественная зона мешает застройщику расширить стройку.
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Новости, Киев, Украина, пожар

В Киеве подожгли экопарк "Осокорки"

23:07 05.03.2024 (обновлено: 23:08 05.03.2024)
 
В Киеве подожгли экопарк "Осокорки"
В Киеве подожгли экопарк Осокорки
Читать в
Около трёх гектаров экологического парка Киева "Осокорки" объяты пожаром. Горит камыш и травяной настил вблизи озера Тягле, сообщила пресс-служба Госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 5 марта
"Тушение пожара значительно затруднено отсутствием путей подъезда для пожарной техники. Территория подтоплена", – сказано в сообщении.
По данным пресс-службы парка, горит значительная часть природной зоны. Утверждается, что пожар произошёл из-за поджога, о котором администрацию экопарка предупреждали накануне.
"Кто-то совершил поджог!! Несколько дней назад неизвестные писали нам в чат о поджоге и потом удалили сообщение! Таким образом уничтожается всё живое, чтобы потом было легче расширять застройку!", – написали работники парка в сети.
Речь идёт о компании-застройщике "Stolitsa Group", которую прямо обвинили в поджоге природной зоны ради того, чтобы возвести новый жилой комплекс в парке.
Отметим, что рядом уже возводится новый жилой комплекс, но, как считают в экопарке, общественная зона мешает застройщику расширить стройку.
 
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