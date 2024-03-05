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В Киеве подожгли экопарк "Осокорки"

В Киеве подожгли экопарк "Осокорки" - 05.03.2024 Украина.ру

В Киеве подожгли экопарк "Осокорки"

Около трёх гектаров экологического парка Киева "Осокорки" объяты пожаром. Горит камыш и травяной настил вблизи озера Тягле, сообщила пресс-служба Госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 5 марта

2024-03-05T23:07

2024-03-05T23:07

2024-03-05T23:08

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По данным пресс-службы парка, горит значительная часть природной зоны. Утверждается, что пожар произошёл из-за поджога, о котором администрацию экопарка предупреждали накануне. Речь идёт о компании-застройщике "Stolitsa Group", которую прямо обвинили в поджоге природной зоны ради того, чтобы возвести новый жилой комплекс в парке. Отметим, что рядом уже возводится новый жилой комплекс, но, как считают в экопарке, общественная зона мешает застройщику расширить стройку.

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новости, киев, украина, пожар