Российская армия сожгла американскую РСЗО HIMARS в зоне СВО - 05.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240305/1053726441.html
Российская армия сожгла американскую РСЗО HIMARS в зоне СВО
Российская армия сожгла американскую РСЗО HIMARS в зоне СВО - 05.03.2024 Украина.ру
Российская армия сожгла американскую РСЗО HIMARS в зоне СВО
Ракетная система залпового огня американского производства HIMARS уничтожена российским ракетным комплексом "Искандер". Соответствующие кадры появились в сети 5 марта, передаёт "Военное обозрение"
2024-03-05T22:12
2024-03-05T22:12
новости
россия
херсонское направление
вооруженные силы украины
сво
спецоперация
всу
потери всу
рсзо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0d/1038691869_175:103:1057:599_1920x0_80_0_0_97ec51b6085b1e937fc99724dc968105.jpg
Уточняется, что поразить вооружение ВСУ удалось с помощью разведывательного беспилотника, который засёк и передал координаты HIMARS в штаб. Поражение РСЗО подтверждается как возгоранием, так и вторичной детонацией боеприпасов, снятых разведывательным&nbsp;дроном. Груда металла так и осталась в населённом пункте Никаноровка, который пока ещё контролирует украинская армия. Кроме самой машины, по неофициальным данным, уничтожен расчёт, а также украинские спецназовцы, охранявшие объект. Украинские СМИ пишут, что ВСУ впервые за период спецоперации потеряли РСЗО HIMARS. Журналисты также недоумевают, как БПЛА ВС РФ мог засечь установку, находящуюся примерно в 50 километрах от линии фронта. Напомним, 8 февраля минобороны России сообщало об уничтожении боевой машины РЗСО HIMARS на Херсонском направлении.
https://ukraina.ru/20231219/1052230712.html
россия
херсонское направление
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0d/1038691869_0:0:1196:896_1920x0_80_0_0_47a0fb8a7d62a319fe03cd49f1212751.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, херсонское направление, вооруженные силы украины, сво, спецоперация, всу, потери всу, рсзо
Новости, Россия, Херсонское направление, Вооруженные силы Украины, СВО, Спецоперация, ВСУ, потери ВСУ, РСЗО

Российская армия сожгла американскую РСЗО HIMARS в зоне СВО

22:12 05.03.2024
 
© Public domain
© Public domain
Читать в
Ракетная система залпового огня американского производства HIMARS уничтожена российским ракетным комплексом "Искандер". Соответствующие кадры появились в сети 5 марта, передаёт "Военное обозрение"
Уточняется, что поразить вооружение ВСУ удалось с помощью разведывательного беспилотника, который засёк и передал координаты HIMARS в штаб. Поражение РСЗО подтверждается как возгоранием, так и вторичной детонацией боеприпасов, снятых разведывательным дроном.
Груда металла так и осталась в населённом пункте Никаноровка, который пока ещё контролирует украинская армия. Кроме самой машины, по неофициальным данным, уничтожен расчёт, а также украинские спецназовцы, охранявшие объект.
Украинские СМИ пишут, что ВСУ впервые за период спецоперации потеряли РСЗО HIMARS. Журналисты также недоумевают, как БПЛА ВС РФ мог засечь установку, находящуюся примерно в 50 километрах от линии фронта.
Напомним, 8 февраля минобороны России сообщало об уничтожении боевой машины РЗСО HIMARS на Херсонском направлении.
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
19 декабря 2023, 13:51
Миф о неуязвимости западной военной техники разбился о мужество русского солдата – ПутинСуществовавший ранее миф о неуязвимости западной военной техники рухнул, заявил 19 декабря, выступая на расширенной коллегии Министерства обороны, президент России Владимир Путин
 
НовостиРоссияХерсонское направлениеВооруженные силы УкраиныСВОСпецоперацияВСУпотери ВСУРСЗО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:32Залужный одержал бы победу на потенциальных президентских выборах на Украине – опрос
22:12Российская армия сожгла американскую РСЗО HIMARS в зоне СВО
21:49В разведке РФ рассказали от кого зависит будущее Украины
21:24В Славянске и Лимане ВС РФ готовят новые котлы для украинских солдат, подтвердили в ВСУ
20:56Посол РФ оценил возможность прямого вооружённого столкновения РФ с НАТО
20:39Виктория Нуланд: куда уходят зубры
20:34Путин рассказал о развитии железнодорожной сети на юге
20:13В ЕС хотят заработать €15 млрд на активах РФ
20:02Александр Михайлов: Если НАТО зайдет на Украину, даже под видом миротворцев, Россия превратит их в фарш
19:53Тело 22-летнего украинца, пытавшегося сбежать из страны, выловили из Тисы
19:27Масштабный сбой произошёл в работе американских сервисов
19:05Венгрия ратифицировала вступление Швеции в НАТО
18:48Не право, а обязанность: стало известно как изменится жизнь украинцев после ужесточения мобилизации
18:45Вятрович призывает Раду к окончательному разгрому Украинской православной церкви
18:20Им не страшно: эксперты о планах немцев разрушить Крымский мост
18:19Макрон объяснил как изъятие российских активов ослабит Европу
18:14Обстрелы Белгородской области, украинцы в поисках свободы слова. Итоги 5 марта
18:04На Украине призвали отдать в штурмовики детей, заражённых идеологией ЛГБТ*
17:34Больше никаких "печенек Госдепа": Виктория Нуланд уходит в отставку
17:32Хмары нет, но дело его живёт. На Украине нацистам наследуют извращенцы
Лента новостейМолния