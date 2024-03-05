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Российская армия сожгла американскую РСЗО HIMARS в зоне СВО
Российская армия сожгла американскую РСЗО HIMARS в зоне СВО - 05.03.2024 Украина.ру
Российская армия сожгла американскую РСЗО HIMARS в зоне СВО
Ракетная система залпового огня американского производства HIMARS уничтожена российским ракетным комплексом "Искандер". Соответствующие кадры появились в сети 5 марта, передаёт "Военное обозрение"
2024-03-05T22:12
2024-03-05T22:12
2024-03-05T22:12
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Уточняется, что поразить вооружение ВСУ удалось с помощью разведывательного беспилотника, который засёк и передал координаты HIMARS в штаб. Поражение РСЗО подтверждается как возгоранием, так и вторичной детонацией боеприпасов, снятых разведывательным дроном. Груда металла так и осталась в населённом пункте Никаноровка, который пока ещё контролирует украинская армия. Кроме самой машины, по неофициальным данным, уничтожен расчёт, а также украинские спецназовцы, охранявшие объект. Украинские СМИ пишут, что ВСУ впервые за период спецоперации потеряли РСЗО HIMARS. Журналисты также недоумевают, как БПЛА ВС РФ мог засечь установку, находящуюся примерно в 50 километрах от линии фронта. Напомним, 8 февраля минобороны России сообщало об уничтожении боевой машины РЗСО HIMARS на Херсонском направлении.
https://ukraina.ru/20231219/1052230712.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, херсонское направление, вооруженные силы украины, сво, спецоперация, всу, потери всу, рсзо
Новости, Россия, Херсонское направление, Вооруженные силы Украины, СВО, Спецоперация, ВСУ, потери ВСУ, РСЗО
Российская армия сожгла американскую РСЗО HIMARS в зоне СВО
Ракетная система залпового огня американского производства HIMARS уничтожена российским ракетным комплексом "Искандер". Соответствующие кадры появились в сети 5 марта, передаёт "Военное обозрение"