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Российская армия сожгла американскую РСЗО HIMARS в зоне СВО

Российская армия сожгла американскую РСЗО HIMARS в зоне СВО - 05.03.2024 Украина.ру

Российская армия сожгла американскую РСЗО HIMARS в зоне СВО

Ракетная система залпового огня американского производства HIMARS уничтожена российским ракетным комплексом "Искандер". Соответствующие кадры появились в сети 5 марта, передаёт "Военное обозрение"

2024-03-05T22:12

2024-03-05T22:12

2024-03-05T22:12

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Уточняется, что поразить вооружение ВСУ удалось с помощью разведывательного беспилотника, который засёк и передал координаты HIMARS в штаб. Поражение РСЗО подтверждается как возгоранием, так и вторичной детонацией боеприпасов, снятых разведывательным дроном. Груда металла так и осталась в населённом пункте Никаноровка, который пока ещё контролирует украинская армия. Кроме самой машины, по неофициальным данным, уничтожен расчёт, а также украинские спецназовцы, охранявшие объект. Украинские СМИ пишут, что ВСУ впервые за период спецоперации потеряли РСЗО HIMARS. Журналисты также недоумевают, как БПЛА ВС РФ мог засечь установку, находящуюся примерно в 50 километрах от линии фронта. Напомним, 8 февраля минобороны России сообщало об уничтожении боевой машины РЗСО HIMARS на Херсонском направлении.

https://ukraina.ru/20231219/1052230712.html

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новости, россия, херсонское направление, вооруженные силы украины, сво, спецоперация, всу, потери всу, рсзо