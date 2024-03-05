Вятрович призывает Раду к окончательному разгрому Украинской православной церкви - 05.03.2024 Украина.ру
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Вятрович призывает Раду к окончательному разгрому Украинской православной церкви
Вятрович призывает Раду к окончательному разгрому Украинской православной церкви - 05.03.2024 Украина.ру
Вятрович призывает Раду к окончательному разгрому Украинской православной церкви
Комитет Верховной Рады Украины рекомендовал парламенту поддержать законопроект, который предусматривает собой закрытие всех храмов и общин Украинской православной церкви (УПЦ) на территории Украины. Об этом сообщил 5 марта депутат Верховной Рады и директор Института национальной памяти Владимир Вятрович в соцсетях
2024-03-05T18:45
2024-03-05T18:45
новости
упц
пцу
украина
владимир вятрович
верховная рада
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Как пишет Вятрович, комитет Верховной Рады Украины по гуманитарной и информационной политике единогласно рекомендовал парламенту поддержать во втором чтении законопроект, который предусматривает собой закрытие всех храмов канонической церкви. Вятрович называет УПЦ "структурой Русской православной церкви"."РПЦ и ассоциированные структуры не смогут пользоваться государственным и коммунальным имуществом, значительно упростят переход общин в Православную церковь Украины", - пишет депутат.В начале 2019 года на Украине была официально зарегистрирована раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ), о создании которой было объявлено по итогам объединительного собора 15 декабря 2018 года.Регулярно появляются видео захватов православных церквей сторонниками ПЦУ, полицейские и сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задерживают православных священников канонической церкви, им предъявляют обвинения в госизмене.
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новости, упц, пцу, украина, владимир вятрович, верховная рада
Новости, УПЦ, ПЦУ, Украина, Владимир Вятрович, Верховная Рада

Вятрович призывает Раду к окончательному разгрому Украинской православной церкви

18:45 05.03.2024
 
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© Public domain
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Комитет Верховной Рады Украины рекомендовал парламенту поддержать законопроект, который предусматривает собой закрытие всех храмов и общин Украинской православной церкви (УПЦ) на территории Украины. Об этом сообщил 5 марта депутат Верховной Рады и директор Института национальной памяти Владимир Вятрович в соцсетях
Как пишет Вятрович, комитет Верховной Рады Украины по гуманитарной и информационной политике единогласно рекомендовал парламенту поддержать во втором чтении законопроект, который предусматривает собой закрытие всех храмов канонической церкви. Вятрович называет УПЦ "структурой Русской православной церкви".
"РПЦ и ассоциированные структуры не смогут пользоваться государственным и коммунальным имуществом, значительно упростят переход общин в Православную церковь Украины", - пишет депутат.
В начале 2019 года на Украине была официально зарегистрирована раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ), о создании которой было объявлено по итогам объединительного собора 15 декабря 2018 года.
Регулярно появляются видео захватов православных церквей сторонниками ПЦУ, полицейские и сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задерживают православных священников канонической церкви, им предъявляют обвинения в госизмене.
Руслан Калинчук интервью
25 декабря 2023, 06:33
Миссионер Руслан Калинчук: Не дай бог сказать на Украине, что Церковь основал Иисус ХристосУкраина по науськиванию Запада порывает с православием и русской культурой. Это приведет страну к бюрократическому коллапсу.
 
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