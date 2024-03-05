https://ukraina.ru/20240305/1053722088.html
Вятрович призывает Раду к окончательному разгрому Украинской православной церкви
Вятрович призывает Раду к окончательному разгрому Украинской православной церкви - 05.03.2024 Украина.ру
Вятрович призывает Раду к окончательному разгрому Украинской православной церкви
Комитет Верховной Рады Украины рекомендовал парламенту поддержать законопроект, который предусматривает собой закрытие всех храмов и общин Украинской православной церкви (УПЦ) на территории Украины. Об этом сообщил 5 марта депутат Верховной Рады и директор Института национальной памяти Владимир Вятрович в соцсетях
2024-03-05T18:45
2024-03-05T18:45
2024-03-05T18:45
новости
упц
пцу
украина
владимир вятрович
верховная рада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/13/1050329821_0:116:800:566_1920x0_80_0_0_3d7ad15ab9e72b93238c4bc663126db8.jpg
Как пишет Вятрович, комитет Верховной Рады Украины по гуманитарной и информационной политике единогласно рекомендовал парламенту поддержать во втором чтении законопроект, который предусматривает собой закрытие всех храмов канонической церкви. Вятрович называет УПЦ "структурой Русской православной церкви"."РПЦ и ассоциированные структуры не смогут пользоваться государственным и коммунальным имуществом, значительно упростят переход общин в Православную церковь Украины", - пишет депутат.В начале 2019 года на Украине была официально зарегистрирована раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ), о создании которой было объявлено по итогам объединительного собора 15 декабря 2018 года.Регулярно появляются видео захватов православных церквей сторонниками ПЦУ, полицейские и сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задерживают православных священников канонической церкви, им предъявляют обвинения в госизмене.
https://ukraina.ru/20231225/1052239126.html
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/13/1050329821_0:41:800:641_1920x0_80_0_0_dc84704fc6d9cef68fdaa011e7698ea0.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, упц, пцу, украина, владимир вятрович, верховная рада
Новости, УПЦ, ПЦУ, Украина, Владимир Вятрович, Верховная Рада
Вятрович призывает Раду к окончательному разгрому Украинской православной церкви
Комитет Верховной Рады Украины рекомендовал парламенту поддержать законопроект, который предусматривает собой закрытие всех храмов и общин Украинской православной церкви (УПЦ) на территории Украины. Об этом сообщил 5 марта депутат Верховной Рады и директор Института национальной памяти Владимир Вятрович в соцсетях
Как пишет Вятрович, комитет Верховной Рады Украины по гуманитарной и информационной политике единогласно рекомендовал парламенту поддержать во втором чтении законопроект, который предусматривает собой закрытие всех храмов канонической церкви. Вятрович называет УПЦ "структурой Русской православной церкви".
"РПЦ и ассоциированные структуры не смогут пользоваться государственным и коммунальным имуществом, значительно упростят переход общин в Православную церковь Украины", - пишет депутат.
В начале 2019 года на Украине была официально зарегистрирована раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ), о создании которой было объявлено по итогам объединительного собора 15 декабря 2018 года.
Регулярно появляются видео захватов православных церквей сторонниками ПЦУ, полицейские и сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задерживают православных священников канонической церкви, им предъявляют обвинения в госизмене.