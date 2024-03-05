Экс-нардепу Рады Мураеву грозит до 15 лет за продвижение неудобной Банковой позиции - 05.03.2024 Украина.ру
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Экс-нардепу Рады Мураеву грозит до 15 лет за продвижение неудобной Банковой позиции
Экс-нардепу Рады Мураеву грозит до 15 лет за продвижение неудобной Банковой позиции - 05.03.2024 Украина.ру
Экс-нардепу Рады Мураеву грозит до 15 лет за продвижение неудобной Банковой позиции
На Украине завершено досудебное расследование в отношении экс-нардепа Евгения Мураева, которого обвиняют в том, что принадлежащий ему медиаресурс с начала проведения спецоперации, подавал информацию, неугодную киевскому режиму. Обвинительный акт направлен в суд, сообщает Служба безопасности Украины (СБУ)
2024-03-05T16:34
2024-03-05T16:34
новости
украина
сбу
госизмена
сво
евгений мураев
нардеп
верховная рада
спецоперация
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Уточняется, что Мураев использовал подконтрольный ему телеканал "Наш" для "массового распространения кремлёвской пропаганды на Украине". В СБУ считают, что подача мнения, отличного от официальной позиции властей страны, способствовала "дестабилизации общественно-политической ситуации". Против медиаресурса неудобного оппозиционера в начале февраля 2022 года оперативно были введены санкции. Позже инициированные украинскими спецслужбами экспертизы якобы подтвердили факты "антиукраинской деятельности Мураева". Какие конкретно тезисы звучали в эфире телеканала не сообщается, однако в СБУ заявляют, что судить бывшего депутата будут за государственную измену, а также за нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам. В ведомстве также напомнили, что осенью 2022 года сотрудники СБУ провели серию обысков по местам жительства и в офисах Мураева в Киеве, в ходе которых были обнаружены наличные в российских рублях, оружие, а также компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами преступных действий. По данным украинских СМИ, сам Мураев выехал за пределы страны ещё весной 2022 года и , вероятно, поживает в Вене вместе с семьёй.
https://ukraina.ru/20220210/1033252182.html
https://ukraina.ru/20220209/1033238618.html
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новости, украина, сбу, госизмена, сво, евгений мураев, нардеп, верховная рада, спецоперация
Новости, Украина, СБУ, госизмена, СВО, Евгений Мураев, нардеп, Верховная Рада, Спецоперация

Экс-нардепу Рады Мураеву грозит до 15 лет за продвижение неудобной Банковой позиции

16:34 05.03.2024
 
© REUTERS / Vladislav MusienkoЕвгений Мураев
Евгений Мураев - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© REUTERS / Vladislav Musienko
Читать в
На Украине завершено досудебное расследование в отношении экс-нардепа Евгения Мураева, которого обвиняют в том, что принадлежащий ему медиаресурс с начала проведения спецоперации, подавал информацию, неугодную киевскому режиму. Обвинительный акт направлен в суд, сообщает Служба безопасности Украины (СБУ)

"Служба безопасности завершила досудебное расследование в отношении руководителя запрещённой партии "Наши", экс-нардепа Евгения Мураева, который причастен к подрывной деятельности в пользу РФ", – говорится в телеграм-канале ведомства.

Уточняется, что Мураев использовал подконтрольный ему телеканал "Наш" для "массового распространения кремлёвской пропаганды на Украине". В СБУ считают, что подача мнения, отличного от официальной позиции властей страны, способствовала "дестабилизации общественно-политической ситуации".
Евгений Мураев - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
10 февраля 2022, 17:00
Мураев готовится «встретить» СНБО в ХарьковеУкраинский политик Евгений Мураев обратился к жителям Харькова с призывом выйти на акцию протеста в день заседания в этом городе Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Видеообращение было опубликовано 10 февраля на Facebokk-странице Мураева
Против медиаресурса неудобного оппозиционера в начале февраля 2022 года оперативно были введены санкции. Позже инициированные украинскими спецслужбами экспертизы якобы подтвердили факты "антиукраинской деятельности Мураева".
Какие конкретно тезисы звучали в эфире телеканала не сообщается, однако в СБУ заявляют, что судить бывшего депутата будут за государственную измену, а также за нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам.
"Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества", – добавили в СБУ.
В ведомстве также напомнили, что осенью 2022 года сотрудники СБУ провели серию обысков по местам жительства и в офисах Мураева в Киеве, в ходе которых были обнаружены наличные в российских рублях, оружие, а также компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами преступных действий.
По данным украинских СМИ, сам Мураев выехал за пределы страны ещё весной 2022 года и , вероятно, поживает в Вене вместе с семьёй.
Евгений Мураев - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
9 февраля 2022, 11:20
Мураев назвал два способа остаться у власти для ЗеленскогоПрезиденту Украины Владимиру Зеленскому придется распрощаться с должностью, если он не захочет выполнять Минские соглашения. Такое мнение 8 февраля выразил лидер политической партии «Наши» Евгений Мураев в эфире телеканала «Наш»
 
НовостиУкраинаСБУгосизменаСВОЕвгений МураевнардепВерховная РадаСпецоперация
 
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