https://ukraina.ru/20240305/1053716762.html

Экс-нардепу Рады Мураеву грозит до 15 лет за продвижение неудобной Банковой позиции

Экс-нардепу Рады Мураеву грозит до 15 лет за продвижение неудобной Банковой позиции - 05.03.2024 Украина.ру

Экс-нардепу Рады Мураеву грозит до 15 лет за продвижение неудобной Банковой позиции

На Украине завершено досудебное расследование в отношении экс-нардепа Евгения Мураева, которого обвиняют в том, что принадлежащий ему медиаресурс с начала проведения спецоперации, подавал информацию, неугодную киевскому режиму. Обвинительный акт направлен в суд, сообщает Служба безопасности Украины (СБУ)

2024-03-05T16:34

2024-03-05T16:34

2024-03-05T16:34

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верховная рада

спецоперация

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Уточняется, что Мураев использовал подконтрольный ему телеканал "Наш" для "массового распространения кремлёвской пропаганды на Украине". В СБУ считают, что подача мнения, отличного от официальной позиции властей страны, способствовала "дестабилизации общественно-политической ситуации". Против медиаресурса неудобного оппозиционера в начале февраля 2022 года оперативно были введены санкции. Позже инициированные украинскими спецслужбами экспертизы якобы подтвердили факты "антиукраинской деятельности Мураева". Какие конкретно тезисы звучали в эфире телеканала не сообщается, однако в СБУ заявляют, что судить бывшего депутата будут за государственную измену, а также за нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам. В ведомстве также напомнили, что осенью 2022 года сотрудники СБУ провели серию обысков по местам жительства и в офисах Мураева в Киеве, в ходе которых были обнаружены наличные в российских рублях, оружие, а также компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами преступных действий. По данным украинских СМИ, сам Мураев выехал за пределы страны ещё весной 2022 года и , вероятно, поживает в Вене вместе с семьёй.

https://ukraina.ru/20220210/1033252182.html

https://ukraina.ru/20220209/1033238618.html

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новости, украина, сбу, госизмена, сво, евгений мураев, нардеп, верховная рада, спецоперация