Экс-нардепу Рады Мураеву грозит до 15 лет за продвижение неудобной Банковой позиции
© REUTERS / Vladislav MusienkoЕвгений Мураев
© REUTERS / Vladislav Musienko
На Украине завершено досудебное расследование в отношении экс-нардепа Евгения Мураева, которого обвиняют в том, что принадлежащий ему медиаресурс с начала проведения спецоперации, подавал информацию, неугодную киевскому режиму. Обвинительный акт направлен в суд, сообщает Служба безопасности Украины (СБУ)
"Служба безопасности завершила досудебное расследование в отношении руководителя запрещённой партии "Наши", экс-нардепа Евгения Мураева, который причастен к подрывной деятельности в пользу РФ", – говорится в телеграм-канале ведомства.
Уточняется, что Мураев использовал подконтрольный ему телеканал "Наш" для "массового распространения кремлёвской пропаганды на Украине". В СБУ считают, что подача мнения, отличного от официальной позиции властей страны, способствовала "дестабилизации общественно-политической ситуации".
10 февраля 2022, 17:00Мураев готовится «встретить» СНБО в ХарьковеУкраинский политик Евгений Мураев обратился к жителям Харькова с призывом выйти на акцию протеста в день заседания в этом городе Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Видеообращение было опубликовано 10 февраля на Facebokk-странице Мураева
Против медиаресурса неудобного оппозиционера в начале февраля 2022 года оперативно были введены санкции. Позже инициированные украинскими спецслужбами экспертизы якобы подтвердили факты "антиукраинской деятельности Мураева".
Какие конкретно тезисы звучали в эфире телеканала не сообщается, однако в СБУ заявляют, что судить бывшего депутата будут за государственную измену, а также за нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам.
"Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества", – добавили в СБУ.
В ведомстве также напомнили, что осенью 2022 года сотрудники СБУ провели серию обысков по местам жительства и в офисах Мураева в Киеве, в ходе которых были обнаружены наличные в российских рублях, оружие, а также компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами преступных действий.
По данным украинских СМИ, сам Мураев выехал за пределы страны ещё весной 2022 года и , вероятно, поживает в Вене вместе с семьёй.
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