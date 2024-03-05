https://ukraina.ru/20240305/1053706886.html

Лично награждён Гитлером: в Никополе назвали улицу в честь нациста и соучастника Холокоста

Лично награждён Гитлером: в Никополе назвали улицу в честь нациста и соучастника Холокоста - 05.03.2024 Украина.ру

Лично награждён Гитлером: в Никополе назвали улицу в честь нациста и соучастника Холокоста

В Никополе Днепропетровской области переименовали улицу в четь нациста, соучастника Холокоста Петра Дяченко, сообщил накануне директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский в соцсети Facebook*

2024-03-05T12:30

2024-03-05T12:30

2024-03-05T12:30

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дивизия сс "галичина"

холокост

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"Горсовет Никополя переименовал улицу Павлоградскую в честь нацистского военного преступника, соучастника Холокоста, исполнителя карательных акций против мирного населения, командира 31-го батальона шуцманшафт СД, руководителя коллаборационистких подразделений в составе Вермахта и дивизии СС "Галиция" Петра Дяченко", - написал Долинский. Он подчеркнул, что за заслуги перед нацистской Германией Адольф Гитлер лично наградил Петра Дяченко орденом "Железный Крест".За несколько дней до этого Каневский горсовет переименовал улицу имени лауреата Нобелевской премии Ивана Бунина в улицу имени нацистского коллаборанта, соучастника Холокоста, главного редактора антисемитской газеты "Волинь" Уласа Самчука.Долинский отметил, что массовое убийство евреев Киева в Бабьем Яре газета Самчука назвала "великим днем".Переименование улице, демонтаж памятников, мемориальных досок, связанных с советской историей начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.* Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.

https://ukraina.ru/20240222/1053450714.html

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новости, украина, никополь, переименование, сс, дивизия сс "галичина", холокост