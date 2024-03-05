Лично награждён Гитлером: в Никополе назвали улицу в честь нациста и соучастника Холокоста
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Eduard Dolinsky
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Eduard Dolinsky
В Никополе Днепропетровской области переименовали улицу в четь нациста, соучастника Холокоста Петра Дяченко, сообщил накануне директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский в соцсети Facebook*
"Горсовет Никополя переименовал улицу Павлоградскую в честь нацистского военного преступника, соучастника Холокоста, исполнителя карательных акций против мирного населения, командира 31-го батальона шуцманшафт СД, руководителя коллаборационистких подразделений в составе Вермахта и дивизии СС "Галиция" Петра Дяченко", - написал Долинский.
Он подчеркнул, что за заслуги перед нацистской Германией Адольф Гитлер лично наградил Петра Дяченко орденом "Железный Крест".
За несколько дней до этого Каневский горсовет переименовал улицу имени лауреата Нобелевской премии Ивана Бунина в улицу имени нацистского коллаборанта, соучастника Холокоста, главного редактора антисемитской газеты "Волинь" Уласа Самчука.
Долинский отметил, что массовое убийство евреев Киева в Бабьем Яре газета Самчука назвала "великим днем".
Переименование улице, демонтаж памятников, мемориальных досок, связанных с советской историей начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
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22 февраля, 05:33Когда вместо слова "Здравствуйте" произнесли: "Слава Украине!", или Монстр, которого создал Майдан10 лет назад Украина перестала быть страной вишневых садов и красивых песен. Она стала страной ненависти и насилия. С тех пор далеко не все поняли, что же такое существенное произошло на Майдане, после чего волна насилия захлестнула мирную до того страну, доведя ее в итоге до большой войны, не исключающей потерю государственности