https://ukraina.ru/20240304/1053690863.html
Медведев рассказал о важнейшем для России богатстве Украины
Медведев рассказал о важнейшем для России богатстве Украины - 04.03.2024 Украина.ру
Медведев рассказал о важнейшем для России богатстве Украины
Главным богатством на Украине для России являются люди. Об этом заявил 4 марта заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе выступления на марафоне Знание.Первые, проходящем в рамках Всемирного фестиваля молодёжи на федеральной территории Сириус
2024-03-04T13:45
2024-03-04T13:45
2024-03-04T13:45
дмитрий медведев
украина
богатство
новости
россия
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Он подчеркнул, что враги постоянно твердят, будто главной целью России является захват украинских земель. Однако Россия, по его словам, не стремится получить в свое распоряжение "несметные сокровища Украины: пшеницу, сталь, газ, уголь. "На деле ведь оказывается, что эти богатства сейчас, к сожалению, почти отсутствуют...", - добавил он.Политик добавил, что немалая часть жителей нынешней Украины сейчас растеряна и озлоблена, переживает сильнейший стресс и полностью дезориентирована."Наша задача наглядно показать им: кто есть кто", - уточнил Медведев.Он также подчеркнул, что главным интересом для РФ в целом является не приобретение новых земель."Для нас важна компетентная, прогнозируемая, суверенная власть в соседних странах, которая действует во благо процветания своих граждан и международного сообщества", - объяснил Медведев.
https://ukraina.ru/20240304/1053689431.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
дмитрий медведев, украина, богатство, новости, россия
Медведев рассказал о важнейшем для России богатстве Украины
Главным богатством на Украине для России являются люди. Об этом заявил 4 марта заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе выступления на марафоне Знание.Первые, проходящем в рамках Всемирного фестиваля молодёжи на федеральной территории Сириус
Он подчеркнул, что враги постоянно твердят, будто главной целью России является захват украинских земель.
Однако Россия, по его словам, не стремится получить в свое распоряжение "несметные сокровища Украины: пшеницу, сталь, газ, уголь.
"На деле ведь оказывается, что эти богатства сейчас, к сожалению, почти отсутствуют...", - добавил он.
"На Украине для нас главное богатство совсем иного рода, великая ценность, которую мы не уступим никому и ни за что - это люди", - сказал Медведев.
Политик добавил, что немалая часть жителей нынешней Украины сейчас растеряна и озлоблена, переживает сильнейший стресс и полностью дезориентирована.
"Наша задача наглядно показать им: кто есть кто", - уточнил Медведев.
Он также подчеркнул, что главным интересом для РФ в целом является не приобретение новых земель.
"Для нас важна компетентная, прогнозируемая, суверенная власть в соседних странах, которая действует во благо процветания своих граждан и международного сообщества", - объяснил Медведев.