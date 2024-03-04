https://ukraina.ru/20240304/1053690863.html

Медведев рассказал о важнейшем для России богатстве Украины

Медведев рассказал о важнейшем для России богатстве Украины - 04.03.2024 Украина.ру

Медведев рассказал о важнейшем для России богатстве Украины

Главным богатством на Украине для России являются люди. Об этом заявил 4 марта заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе выступления на марафоне Знание.Первые, проходящем в рамках Всемирного фестиваля молодёжи на федеральной территории Сириус

2024-03-04T13:45

2024-03-04T13:45

2024-03-04T13:45

дмитрий медведев

украина

богатство

новости

россия

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Он подчеркнул, что враги постоянно твердят, будто главной целью России является захват украинских земель. Однако Россия, по его словам, не стремится получить в свое распоряжение "несметные сокровища Украины: пшеницу, сталь, газ, уголь. "На деле ведь оказывается, что эти богатства сейчас, к сожалению, почти отсутствуют...", - добавил он.Политик добавил, что немалая часть жителей нынешней Украины сейчас растеряна и озлоблена, переживает сильнейший стресс и полностью дезориентирована."Наша задача наглядно показать им: кто есть кто", - уточнил Медведев.Он также подчеркнул, что главным интересом для РФ в целом является не приобретение новых земель."Для нас важна компетентная, прогнозируемая, суверенная власть в соседних странах, которая действует во благо процветания своих граждан и международного сообщества", - объяснил Медведев.

https://ukraina.ru/20240304/1053689431.html

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дмитрий медведев, украина, богатство, новости, россия