"Не режьте по-живому": Медведев назвал территории по обоим берегам Днепра исторической частью России
13:22 04.03.2024 (обновлено: 13:55 04.03.2024)
Территории по обоим берегам Днепра являются частью российских стратегических и исторических границ. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе марафона Знание.Первые, проходящем в рамках Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус
"В случае с так называемой Украиной или, если говорить более точно, с Малороссией, всем нашим противникам необходимо твердо и навсегда понять простую истину: территории по обоим берегам Днепра - неотъемлемая часть российских стратегических исторических границ, поэтому все попытки изменить, отрезать по-живому, они обречены", - заверил Медведев.
В конце выступления он подчеркнул, что Россия обязательно победит в спецоперации.
Как передает корреспондент Украина.ру, после этого зал начал аплодировать, скандировать "Россия!", причем среди зрителей было много иностранцев.
"Я мог бы еще что-то сказать, но вы уже все сказали", - подытожил Медведев.
12:57"Вынужденный ответ РФ на русофобскую политику Запада": Медведев высказался об СВО Действия России на Украине являются вынужденным ответом на русофобскую политику Запада. Об этом 4 марта заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе марафона Знание. Первые, проходящем в рамках Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус