https://ukraina.ru/20240304/1053689431.html

"Не режьте по-живому": Медведев назвал территории по обоим берегам Днепра исторической частью России

"Не режьте по-живому": Медведев назвал территории по обоим берегам Днепра исторической частью России - 04.03.2024 Украина.ру

"Не режьте по-живому": Медведев назвал территории по обоим берегам Днепра исторической частью России

Территории по обоим берегам Днепра являются частью российских стратегических и исторических границ. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе марафона Знание.Первые, проходящем в рамках Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

2024-03-04T13:22

2024-03-04T13:22

2024-03-04T13:55

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"В случае с так называемой Украиной или, если говорить более точно, с Малороссией, всем нашим противникам необходимо твердо и навсегда понять простую истину: территории по обоим берегам Днепра - неотъемлемая часть российских стратегических исторических границ, поэтому все попытки изменить, отрезать по-живому, они обречены", - заверил Медведев.В конце выступления он подчеркнул, что Россия обязательно победит в спецоперации.Как передает корреспондент Украина.ру, после этого зал начал аплодировать, скандировать "Россия!", причем среди зрителей было много иностранцев.

https://ukraina.ru/20240304/1053688589.html

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новости, дмитрий медведев, днепр, сво, украина, россия