"Не режьте по-живому": Медведев назвал территории по обоим берегам Днепра исторической частью России - 04.03.2024 Украина.ру
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"Не режьте по-живому": Медведев назвал территории по обоим берегам Днепра исторической частью России
"Не режьте по-живому": Медведев назвал территории по обоим берегам Днепра исторической частью России - 04.03.2024 Украина.ру
"Не режьте по-живому": Медведев назвал территории по обоим берегам Днепра исторической частью России
Территории по обоим берегам Днепра являются частью российских стратегических и исторических границ. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе марафона Знание.Первые, проходящем в рамках Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус
2024-03-04T13:22
2024-03-04T13:55
новости
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"В случае с так называемой Украиной или, если говорить более точно, с Малороссией, всем нашим противникам необходимо твердо и навсегда понять простую истину: территории по обоим берегам Днепра - неотъемлемая часть российских стратегических исторических границ, поэтому все попытки изменить, отрезать по-живому, они обречены", - заверил Медведев.В конце выступления он подчеркнул, что Россия обязательно победит в спецоперации.Как передает корреспондент Украина.ру, после этого зал начал аплодировать, скандировать "Россия!", причем среди зрителей было много иностранцев.
https://ukraina.ru/20240304/1053688589.html
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новости, дмитрий медведев, днепр, сво, украина, россия
Новости, Дмитрий Медведев, Днепр, СВО, Украина, Россия

"Не режьте по-живому": Медведев назвал территории по обоим берегам Днепра исторической частью России

13:22 04.03.2024 (обновлено: 13:55 04.03.2024)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВсемирный фестиваль молодежи в Сочи
Всемирный фестиваль молодежи в Сочи - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Территории по обоим берегам Днепра являются частью российских стратегических и исторических границ. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе марафона Знание.Первые, проходящем в рамках Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус
"В случае с так называемой Украиной или, если говорить более точно, с Малороссией, всем нашим противникам необходимо твердо и навсегда понять простую истину: территории по обоим берегам Днепра - неотъемлемая часть российских стратегических исторических границ, поэтому все попытки изменить, отрезать по-живому, они обречены", - заверил Медведев.
В конце выступления он подчеркнул, что Россия обязательно победит в спецоперации.
Как передает корреспондент Украина.ру, после этого зал начал аплодировать, скандировать "Россия!", причем среди зрителей было много иностранцев.

"Я мог бы еще что-то сказать, но вы уже все сказали", - подытожил Медведев.

Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
12:57
"Вынужденный ответ РФ на русофобскую политику Запада": Медведев высказался об СВО Действия России на Украине являются вынужденным ответом на русофобскую политику Запада. Об этом 4 марта заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе марафона Знание. Первые, проходящем в рамках Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус
 
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