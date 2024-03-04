"Вынужденный ответ РФ на русофобскую политику Запада": Медведев высказался об СВО
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Действия России на Украине являются вынужденным ответом на русофобскую политику Запада. Об этом 4 марта заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе марафона Знание. Первые, проходящем в рамках Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус
По его словам, то , что происходит на Украине - это "особый случай". Россия не стремится расширить собственные границы.
"Наши действия (на Украине – ред.) – это вынужденный, но вполне действенный ответ на русофобскую политику бандеровского режима и коллективного Запада, на его стремление разрушить нашу государственность, подорвать независимость и суверенитет", - сказал Медведев.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.