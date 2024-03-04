https://ukraina.ru/20240304/1053688589.html

"Вынужденный ответ РФ на русофобскую политику Запада": Медведев высказался об СВО

"Вынужденный ответ РФ на русофобскую политику Запада": Медведев высказался об СВО - 04.03.2024 Украина.ру

"Вынужденный ответ РФ на русофобскую политику Запада": Медведев высказался об СВО

Действия России на Украине являются вынужденным ответом на русофобскую политику Запада. Об этом 4 марта заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе марафона Знание. Первые, проходящем в рамках Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

2024-03-04T12:57

2024-03-04T12:57

2024-03-04T12:57

дмитрий медведев

запад

зарубежье

новости

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/16/1053466622_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_a3b0165566ee1ec623d2d43a29f5a7dc.jpg

По его словам, то , что происходит на Украине - это "особый случай". Россия не стремится расширить собственные границы.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.

https://ukraina.ru/20240303/1053678506.html

запад

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

дмитрий медведев, запад, зарубежье, новости, украина, россия