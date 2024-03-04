"Вернут все до копейки": крымский суд зарегистрировал иск о взыскании с Киева более 3 триллионов рублей - 04.03.2024 Украина.ру
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"Вернут все до копейки": крымский суд зарегистрировал иск о взыскании с Киева более 3 триллионов рублей
"Вернут все до копейки": крымский суд зарегистрировал иск о взыскании с Киева более 3 триллионов рублей - 04.03.2024 Украина.ру
"Вернут все до копейки": крымский суд зарегистрировал иск о взыскании с Киева более 3 триллионов рублей
Арбитражный суд Крыма зарегистрировал иск о взыскании с Украины ущерба бюджету региона из-за энергоблокады. Об этом 4 марта сообщил в своем телеграм-канале председатель крымского парламента Владимир Константинов
2024-03-04T12:09
2024-03-04T12:09
энергетика
блокада
крым
ущерб
суд
владимир константинов
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"Арбитражный суд республики Крым зарегистрировал наш иск о взыскании с Украины ущерба бюджету Крыма из-за энергетической блокады полуострова. Объем наших претензий составляет более 3 триллионов 156 миллиардов рублей", - написал Константинов.Он назвал это событие очень значимым.На прошлой неделе правительству региона передали 51 том документов по ущербу бюджету Крыма от энергоблокады, документы готовились для подачи иска в Арбитражный суд от исполнительного органа власти. Иск подается к трем ответчикам: правительству Украины, украинскому Минэнерго и "Укрэнерго".
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энергетика, блокада, крым, ущерб, суд, владимир константинов
энергетика, блокада, Крым, ущерб, Суд, Владимир Константинов

"Вернут все до копейки": крымский суд зарегистрировал иск о взыскании с Киева более 3 триллионов рублей

12:09 04.03.2024
 
© Фото : пресс-служба НАБУсуд молоток судьи сток
суд молоток судьи сток - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© Фото : пресс-служба НАБУ
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Арбитражный суд Крыма зарегистрировал иск о взыскании с Украины ущерба бюджету региона из-за энергоблокады. Об этом 4 марта сообщил в своем телеграм-канале председатель крымского парламента Владимир Константинов
"Арбитражный суд республики Крым зарегистрировал наш иск о взыскании с Украины ущерба бюджету Крыма из-за энергетической блокады полуострова. Объем наших претензий составляет более 3 триллионов 156 миллиардов рублей", - написал Константинов.
Он назвал это событие очень значимым.

"Мы продолжим формировать наши претензии к террористическому образованию "Украина", к Западу, спонсирующему преступления киевской хунты против Крыма и крымчан. Мы сделаем все, чтобы довести эту работу до ее логического завершения. Посчитаем весь нанесенный нам ущерб до копейки",- заверил политик.

На прошлой неделе правительству региона передали 51 том документов по ущербу бюджету Крыма от энергоблокады, документы готовились для подачи иска в Арбитражный суд от исполнительного органа власти. Иск подается к трем ответчикам: правительству Украины, украинскому Минэнерго и "Укрэнерго".
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энергетикаблокадаКрымущербСудВладимир Константинов
 
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