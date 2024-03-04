https://ukraina.ru/20240304/1053686628.html

"Вернут все до копейки": крымский суд зарегистрировал иск о взыскании с Киева более 3 триллионов рублей

"Вернут все до копейки": крымский суд зарегистрировал иск о взыскании с Киева более 3 триллионов рублей - 04.03.2024 Украина.ру

"Вернут все до копейки": крымский суд зарегистрировал иск о взыскании с Киева более 3 триллионов рублей

Арбитражный суд Крыма зарегистрировал иск о взыскании с Украины ущерба бюджету региона из-за энергоблокады. Об этом 4 марта сообщил в своем телеграм-канале председатель крымского парламента Владимир Константинов

2024-03-04T12:09

2024-03-04T12:09

2024-03-04T12:09

энергетика

блокада

крым

ущерб

суд

владимир константинов

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"Арбитражный суд республики Крым зарегистрировал наш иск о взыскании с Украины ущерба бюджету Крыма из-за энергетической блокады полуострова. Объем наших претензий составляет более 3 триллионов 156 миллиардов рублей", - написал Константинов.Он назвал это событие очень значимым.На прошлой неделе правительству региона передали 51 том документов по ущербу бюджету Крыма от энергоблокады, документы готовились для подачи иска в Арбитражный суд от исполнительного органа власти. Иск подается к трем ответчикам: правительству Украины, украинскому Минэнерго и "Укрэнерго".

https://ukraina.ru/20220617/1034171622.html

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энергетика, блокада, крым, ущерб, суд, владимир константинов