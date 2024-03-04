Коррупционеров и нарушителей предложил отправлять в ВСУ глава Минюста Украины - 04.03.2024 Украина.ру
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Коррупционеров и нарушителей предложил отправлять в ВСУ глава Минюста Украины
Коррупционеров и нарушителей предложил отправлять в ВСУ глава Минюста Украины - 04.03.2024 Украина.ру
Коррупционеров и нарушителей предложил отправлять в ВСУ глава Минюста Украины
Глава министерства юстиции Украины Денис Малюська порассуждал, каких осужденных можно мобилизовать и отправить на фронт, передает РБК-Украина
2024-03-04T10:42
2024-03-04T10:42
новости
денис малюська
дтп
коррупция
украина
всу
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"Коррупционеров можно совершенно спокойно отправлять воевать… У нас страна десятилетиями культивировала коррупцию. Кто в большей степени, кто в меньшей, это было распространенным и остается распространенным явлением", - признал Малюська.По его мнению, отправлять на фронт стоит и осужденных, которые нарушили правила дорожного движения.Он добавил, что есть и категории осужденных, которых ни в коем случае нельзя отправлять на фронт, однако он их не назвал, отметив, что депутаты Рады вряд ли поддержат инициативу."Нужно предоставить право военным, военной разведке выбирать всех, кого угодно, кого они желают. Но у этой позиции, к сожалению, вряд ли есть перспективы поддержки в парламенте, поэтому мы ее не транслируем как официальную позицию министерства", - подытожил Малюська.На Украине с февраля 2022 года действует режим военного положения, также президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.В октябре журнал Time сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года.Как заявляла в январе замминистра юстиции Украины Елена Высоцкая, минюст направил в парламент предложения изменений в законодательство о мобилизации, которыми предлагает официально разрешить забирать в армию судимых граждан. В феврале депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* заявил, что работает над альтернативным законопроектом о мобилизации, в котором предусмотрит порядок призыва заключенных в ряды ВСУ, по его мнению, это "хорошая возможность" для осуществления ротации военнослужащих.* Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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новости, денис малюська, дтп, коррупция, украина, всу
Новости, Денис Малюська, ДТП, коррупция, Украина, ВСУ

Коррупционеров и нарушителей предложил отправлять в ВСУ глава Минюста Украины

10:42 04.03.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Denis MalyuskaДенис Малюська
Денис Малюська - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Denis Malyuska
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Глава министерства юстиции Украины Денис Малюська порассуждал, каких осужденных можно мобилизовать и отправить на фронт, передает РБК-Украина
"Коррупционеров можно совершенно спокойно отправлять воевать… У нас страна десятилетиями культивировала коррупцию. Кто в большей степени, кто в меньшей, это было распространенным и остается распространенным явлением", - признал Малюська.
По его мнению, отправлять на фронт стоит и осужденных, которые нарушили правила дорожного движения.
"Получающие приговор "ДТПшники" попадают в тюрьму часто не потому, что они как-то особенно грубо нарушали ПДД. А потому что это нарушение повлекло тяжелые последствия", - объяснил министр.
Он добавил, что есть и категории осужденных, которых ни в коем случае нельзя отправлять на фронт, однако он их не назвал, отметив, что депутаты Рады вряд ли поддержат инициативу.
"Нужно предоставить право военным, военной разведке выбирать всех, кого угодно, кого они желают. Но у этой позиции, к сожалению, вряд ли есть перспективы поддержки в парламенте, поэтому мы ее не транслируем как официальную позицию министерства", - подытожил Малюська.
На Украине с февраля 2022 года действует режим военного положения, также президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.
В октябре журнал Time сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года.
Как заявляла в январе замминистра юстиции Украины Елена Высоцкая, минюст направил в парламент предложения изменений в законодательство о мобилизации, которыми предлагает официально разрешить забирать в армию судимых граждан.
В феврале депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* заявил, что работает над альтернативным законопроектом о мобилизации, в котором предусмотрит порядок призыва заключенных в ряды ВСУ, по его мнению, это "хорошая возможность" для осуществления ротации военнослужащих.
* Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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13 февраля, 15:25
Осужденных уклонистов все равно призовут в ВСУ - Нацполиция УкраиныУклонисты, получившие условный срок за отказ воевать, все равно подлежат мобилизации. Об этом сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Максим Цуцкиридзе, передает сensor.net
 
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