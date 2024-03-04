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Павел Алёшин: от неоклассики до ампира

Павел Алёшин: от неоклассики до ампира - 04.03.2024 Украина.ру

Павел Алёшин: от неоклассики до ампира

Направляясь на демонстрации колонны студентов-архитекторов Киевского политеха всегда останавливались перед единственным на Большой Житомирской конструктивистским домом и скандировали: "да здравствует академик советской архитектуры Павел Алёшин!" Тогда на балкон выходил немолодой, старорежимного вида человек и приветствовал студентов сняв шляпу

2024-03-04T07:05

2024-03-04T07:05

2024-03-04T07:05

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Павел Федотович Алёшин родился 4 марта 1881 года в Киеве, в семье простого плотника, который только благодаря своим способностям выбился в строительные подрядчики. Сын бывшего крепостного к концу жизни стал почётным членом Академии строительства и архитектуры УССР, доктором наук.Алёшин строил в стилях самых разнообразных – от модерна и неоклассики до сталинского "большого стиля". Без построенных им домов просто невозможно представить себе Киев. Среди его учеников такие зубры как Каракис, Заболотный, Бразилович…В 1904 году Алёшин окончил Петербургский Институт гражданских инженеров с медалью за лучший архитектурный проект, премией за лучший отчёт и званием гражданского инженера. Проходил практику в Москве у признанного мастера русского модерна Льва Кекушева. В 1917 году окончил Высшее художественное училище со званием художника-архитектора, причём учился у представителя известной художественной династии Леонтия Бенуа.Для изучения архитектуры он в 1900, 1902, 1908, 1911 и 1917 годах посещал Германию, Францию, Англию, Австрию, Швейцарию, Турцию, Грецию, Италию и Норвегию.По словам Алёшина "архитектор должен владеть 150-ю профессиями". И он действительно был не только архитектором, но и инженером-строителем, художником-оформителем и даже столяром-краснодеревщиком.Первым его проектом было Здание Торгово-Промышленного Товарищества Бажанова и Чувалдиной в Петербурге, построенное в 1910 году. Кстати, часть зарубежных поездок была ориентирована именно на реализацию этого проекта – заказчику нужна была комната-сейф и Алёшин изучал аналоги. Изучил успешно – комната эта по сей день не найдена, хотя известно, что она точно есть.Затем он перебирается в Киев и там получает известность благодаря строительству особняка Ковалевского в фешенебельных Липках. Заказчик строительства, чиновник по особым поручениям при киевском генерал-губернаторе, надворный советник Николай Ковалевский хотел построить нечто невероятное, потому и пригласил молодого, не связанного традициями архитектора.Особняк действительно получился причудливым, выполненным в романской стилистике, но с мавританской башней на углу. На сравнительно небольшом и неудобном участке нашлось место и для хозяйственных построек и для садика, а в самом доме – особая комната, повторяющая во всём купе вагона, в котором заказчик познакомился со своей женой. По городской легенде, "купе" даже могло раскачиваться, но при реставрации никакие механизмы обнаружены не были.Правда, при этом Алёшин превысил смету чуть ли не вдвое, а отношения с Ковалевским достигли такого накала, что общались они исключительно письмами. Зато потом заказчик имел возможность хвастаться обновкой перед всем городом и даже простил архитектору мальчишество – тот поместил на одну из внешних стен медальон со своим стилизованным автопортретом (больше, правда, напоминавший поросёнка).Эта работа открыла ему путь к заказу богатейшего купца Семёна Могилевича по строительству для Киева здания Педагогического музея. Дворец в неоклассическом стиле был построен в необычайно короткие сроки и его не стыдно было показать главе российского правительства Петру Столыпину.Здание прожило сложную жизнь – там заседала Центральная Рада, был импровизированный концлагерь для пленных офицеров, потом в нём разместилась экспозиция музея В.И. Ленина (для чего по проекту того же Алёшина его достроили, увеличив площадь вдвое) и, наконец, там по сегодняшний день находится городской Дом учителя.При Советской власти Алёшин преподавал в Киевском Архитектурном институте, впоследствии – Киевском художественном институте (1923-30 годы), в разное время был главным архитектором Киева и Киевской губернии.Самостоятельных проектов у него было немного, это, например, 1-й и 2-й дома Советского врача в стиле конструктивизма. Во втором из них находилась его собственная квартира. С ним, кстати, связана удивительная история – в 1937 году на первом Всесоюзном съезде советских архитекторов этот дом упоминается в одном из докладов как превосходный образец жилищной архитектуры. Это несмотря на то, что в 1937 году в стиле конструктивизма уже никто не строил и проектирование в нём могло привести и к оргвыводам – уклон-с… Но дом-то действительно получился на загляденье.Алёшин руководил восстановлением Киева после Гражданской и Великой Отечественной войн. В частности – занимался ремонтом и реставрацией университета и Мариинского дворца. Но вот его проект застройки разрушенного в 1941 году Крещатика занял только второе место на конкурсе.Алёшин много занимался комплексным проектированием территорий. Например, в 1930-32 года он был руководителем творческого коллектива при НКВД, которые занимался проектированием и строительством Соцгорода "Новый Харьков" на 113 тыс. жителей при тракторном заводе. Проектирование было завершено в фантастический срок 40 дней.Помимо Петербурга, Киева и Харькова спроектированные Алёшиным здания сохранились в Краснодаре, Вятке, Казани, Екатеринбурге, Мурманске, Ростове-на-Дону, Грозном, Геленджике, Запорожье, Горловке, Виннице и даже в Москве.Были и проекты вызывающие некоторое удивление. Алёшин, например, спроектировал в 1945 году 12 предметов мебели для ЦК КПУ. Но это только на первый взгляд странно. Алёшин писал, что предметом "глубокого изучения и экспериментирования с целью отыскания лучших, удобнейших для человека решений" является всё – "от дверной ручки, тамбура и вестибюля, размеров и уклонов лестниц, формы поручня и до решения сложных задач композиции".В советские годы Алёшин обладал непререкаемым авторитетом. Ему прощалось очень многое. Он дружил с Василием Шульгиным, он не пострадал в годы Большого террора, он остался в Киеве во время немецкой оккупации, он в ответ на какую-то эскападу первого секретаря ЦК КПУ Хрущёва ответил: "Никита Сергеевич, если вы приглашаете специалистов, так, будьте любезны, наберитесь терпения и выслушайте их до конца"… Легендарная личность.Павел Алёшин умер в 7 октября 1961 года в Киеве.

https://ukraina.ru/20230304/1043945327.html

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

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история, история ссср, история украины, архитектура, главный архитектор, киев