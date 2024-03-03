https://ukraina.ru/20240303/1053680957.html

Выборы в Херсонской области, посещение пленных и вопрос с телами погибших. Итоги 3 марта на Украине

Выборы в Херсонской области, посещение пленных и вопрос с телами погибших. Итоги 3 марта на Украине - 03.03.2024 Украина.ру

Выборы в Херсонской области, посещение пленных и вопрос с телами погибших. Итоги 3 марта на Украине

В Херсонской области успешно завершились оба этапа досрочного голосования на выборах президента России. Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала о посещении пленных и о возвращении тел, погибших в катастрофе Ил-76, на Украину

2024-03-03T19:00

2024-03-03T19:00

2024-03-03T19:00

эксклюзив

хроники

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О завершении досрочного голосования в Херсонской области журналистам сообщила председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова."Сегодня, 3 марта, в Херсонской области завершилось досрочное голосование для избирателей, которые проживают в населённых пунктах на линии боевого соприкосновения, а также в населённых пунктах, транспортное сообщение с которыми затруднено либо отсутствует полностью", - рассказала Захарова.Досрочное голосование проходило на 172 избирательных участках Херсонской области.Она также рассказала о том, как Украина угрожала членам избиркомов."Не обошлось без угроз, которые звучали в адрес наших членов участковых комиссий. И, к сожалению, в адрес наших избирателей, которые с гражданской ответственностью шли на избирательные участки", - отметила Захарова.Она также указала на сложные оперативные условия, в которых пришлось работать мобильным участковым комиссиям."С помощью дронов и другого оружия массового поражения Украина пыталась дестабилизировать обстановку и сделать все, чтобы сорвать избирательный процесс в отдаленных населённых пунктах. Так, были зафиксированы обстрелы в Новой Каховке, в Голопристанском муниципальном округе, в Горностаевском и в Великолепетихском", - сказала она.Захарова подчеркнула, что несмотря на провокации, избирательные комиссии области продолжали работу с гражданами, приостанавливая голосование только во время непосредственной опасности, исходившей от украинской армии.Уже вечером 3 марта губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об очередной атаке на Алёшкинский округ."В результате обстрела со стороны боевиков украинских вооружённых формирований ранен мирный житель в селе Казачьи Лагеря Алёшкинского муниципального округа. Пострадавший госпитализирован в Скадовскую центральную городскую больницу, ему оказана вся необходимая медицинская помощь", - отметил Сальдо.Досрочное голосование проходило в два этапа: с 27 по 29 февраля 2024 года, и с 1 по 3 марта 2024 года. На первом этапе проголосовать смогли жители Херсонской области из Алёшкинского, Верхнерогачикского, Генического, Горностаевского, Каланчакского, Новотроицкого округов и Новой Каховки. На втором этапе голосовали жители Каховского, Великолепетихского, Ивановского, Нижнесерогозского, Чаплынского, Скадовского, Голопристанского муниципальнвх округов."Мы ещё раз убеждаемся в том насколько удобно досрочное голосование. Потому что оно востребовано людьми. Это важно. Тем более, когда не всегда бывает спокойная обстановка. Это позволяет людям распределить свое время. Свои жизненные планы. Работают наблюдатели. Все четко, все максимально прозрачно. И я много раз говорил, что по многим аспектам Херсонская область может поделиться опытом организации выборов с множеством других регионов нашей страны", - заявил заместитель руководителя рабочей группы Общественной палаты России по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич.Основной этап выборов президента Российской Федерации пройдет в Херсонской области с 15 по 17 марта 2024 года.Пленные и погибшиеОмбудсмены России и Украины и в настоящее время продолжают посещать военнопленных двух стран, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Эта информация многократно звучала..., о том что взаимное посещение осуществляется у нас с прошлого года и в настоящее время тоже", - рассказала Москалькова в кулуарах Всемирного фестиваля молодёжи.Она также рассказала о ситуации с телами погибших при крушении Ил-76 украинских военнопленных. По словам Москальковой, экспертные процедуры со стороны России завершились."Наши процедуры экспертные завершились", - отметила она.По её словам, фрагменты тел украинских военных, погибших при крушении Ил-76, могут быть переданы Украине в ближайшее время, контакты по этому поводу с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом состоялись 29 февраля."Были контакты, мы с ним разговаривали 29 февраля. Мы надеемся, что фрагменты тел украинских военнослужащих, погибших в результате ракетного удара со стороны Украины, будут в ближайшее время переданы", - отметила Москалькова.При этом она не стала называть возможные даты передачи останков."Воля со стороны России есть", — добавила уполномоченный по правам человека.Так она ответила на просьбу уточнить, есть ли какие-либо препятствия для передачи или же все зависит только от воли двух сторон.Вооружённые силы Украины 24 января сбили российский самолёт Ил-76 над Белгородской областью. На борту самолёта находились 65 украинских пленных, которых везли на обмен, запланированный на тот же день. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа погибли.Официально Украина отказывалась признать свою роль в катастрофе. При этом в день трагедии украинские СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах сообщали, что Украина сбила военно-транспортный самолёт, который якобы вёз ракеты к С-300. Россия же тогда опубликовала список погибших военнопленных.Однако позднее Украина подтвердила, что на 24 января планировался обмен, а Координационный штаб по обращению с украинскими военнопленными подтвердил информацию о том, что 65 солдат ВСУ, погибших при крушении самолета Ил-76, входили в список для обмена."Координационный штаб подтверждает, что 65 украинских пленных из этого списка действительно планировалось вернуть на Украину в рамках запланированного обмена 24 января", — указывалось в заявлении.При этом украинцы отказывались признавать, что эти люди погибли в катастрофе, а с родственниками людей из списка провели встречу в Главном управлении разведки Минобороны Украины.1 февраля Следственный комитет России сообщил об идентификации останков погибших в катастрофе Ил-76."В рамках расследования уголовного дела о теракте, в результате которого потерпел крушение военно-транспортный самолёт Ил-76 ВКС России в Белгородской области, следствием проведена работа по идентификации погибших. Всего в районе места падения самолета обнаружены и изъяты более 670 фрагментов тел погибших, а также частично сохранившиеся личные документы", – указывалось в сообщении.Там же подчёркивалось, что при работе с задержанными украинскими военнослужащими следствие в обязательном порядке берёт биологический материал для установления генетического профиля. Таким образом, в распоряжении следствия имелись генетические профили всех украинских военнослужащих, находившихся на борту Ил-76, потерпевшего крушение под Белгородом."Результаты проведения генетических экспертиз позволили сделать однозначный вывод о принадлежности изъятых фрагментов тел 6 членам экипажа, 3 сотрудникам военной полиции и 65 украинским военнослужащим, погибшим при крушении самолёта в результате атаки Вооружённых сил Украины 24 января 2024 года", – сообщал СК РФ.Кроме того, было идентифицировано оружие, из которого был сбит перевозивший украинских военнопленных самолёт. Следственный комитет РФ опубликовал маркировочные обозначения, которые были на обломках ракет.Также по результатам исследования было установлено, что на смывах с объектов обнаружены следы гексогена с примесями до 10 % октогена, что характерно для взрывчатых веществ иностранного производства.

https://ukraina.ru/20240303/1053676953.html

https://ukraina.ru/20240303/1053673838.html

https://ukraina.ru/20240302/1053669206.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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