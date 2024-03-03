"Успешный комедиант": президент Сирии высмеял Зеленского - 03.03.2024 Украина.ру
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"Успешный комедиант": президент Сирии высмеял Зеленского
"Успешный комедиант": президент Сирии высмеял Зеленского - 03.03.2024 Украина.ру
"Успешный комедиант": президент Сирии высмеял Зеленского
Президент Сирии Башар Асад в интервью для телеканала Соловьев Live ответил на вопрос о санкциях, которые в отношении него ввел украинский лидер Владимир Зеленский
2024-03-03T17:49
2024-03-03T17:49
сирия
украина
владимир зеленский
президент
башар асад
новости
зарубежье
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Асад пошутил, что они "вызвали нервное расстройство".Летом 2022 года МИД Украины заявил о разрыве дипломатических отношений с Сирией без разрыва консульских отношений в ответ на решение Дамаска о признании ДНР и ЛНР.В марте 2023 года Зеленский ввел персональные санкции в отношении президента Сирии, главы МИД Сирии Фейсала Микдада и премьер-министра страны Хусейна Арнуса.
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сирия, украина, владимир зеленский, президент, башар асад, новости, зарубежье
Сирия, Украина, Владимир Зеленский, президент, Башар Асад, Новости, Зарубежье

"Успешный комедиант": президент Сирии высмеял Зеленского

17:49 03.03.2024
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВстреча президента Сирии Башара Асада с делегацией российских парламентариев
Встреча президента Сирии Башара Асада с делегацией российских парламентариев - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Президент Сирии Башар Асад в интервью для телеканала Соловьев Live ответил на вопрос о санкциях, которые в отношении него ввел украинский лидер Владимир Зеленский
Асад пошутил, что они "вызвали нервное расстройство".

"Он (Зеленский - ред.) же комик. Это же было его профессией до президентства. Был, кстати, намного успешнее в том качестве, роли комедианта, а не лидера нации", - сказал Асад.

Летом 2022 года МИД Украины заявил о разрыве дипломатических отношений с Сирией без разрыва консульских отношений в ответ на решение Дамаска о признании ДНР и ЛНР.
В марте 2023 года Зеленский ввел персональные санкции в отношении президента Сирии, главы МИД Сирии Фейсала Микдада и премьер-министра страны Хусейна Арнуса.
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СирияУкраинаВладимир ЗеленскийпрезидентБашар АсадНовостиЗарубежье
 
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