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"Успешный комедиант": президент Сирии высмеял Зеленского

"Успешный комедиант": президент Сирии высмеял Зеленского - 03.03.2024 Украина.ру

"Успешный комедиант": президент Сирии высмеял Зеленского

Президент Сирии Башар Асад в интервью для телеканала Соловьев Live ответил на вопрос о санкциях, которые в отношении него ввел украинский лидер Владимир Зеленский

2024-03-03T17:49

2024-03-03T17:49

2024-03-03T17:49

сирия

украина

владимир зеленский

президент

башар асад

новости

зарубежье

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Асад пошутил, что они "вызвали нервное расстройство".Летом 2022 года МИД Украины заявил о разрыве дипломатических отношений с Сирией без разрыва консульских отношений в ответ на решение Дамаска о признании ДНР и ЛНР.В марте 2023 года Зеленский ввел персональные санкции в отношении президента Сирии, главы МИД Сирии Фейсала Микдада и премьер-министра страны Хусейна Арнуса.

https://ukraina.ru/20231109/1050877112.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сирия, украина, владимир зеленский, президент, башар асад, новости, зарубежье