"Успешный комедиант": президент Сирии высмеял Зеленского
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВстреча президента Сирии Башара Асада с делегацией российских парламентариев
Президент Сирии Башар Асад в интервью для телеканала Соловьев Live ответил на вопрос о санкциях, которые в отношении него ввел украинский лидер Владимир Зеленский
Асад пошутил, что они "вызвали нервное расстройство".
"Он (Зеленский - ред.) же комик. Это же было его профессией до президентства. Был, кстати, намного успешнее в том качестве, роли комедианта, а не лидера нации", - сказал Асад.
Летом 2022 года МИД Украины заявил о разрыве дипломатических отношений с Сирией без разрыва консульских отношений в ответ на решение Дамаска о признании ДНР и ЛНР.
В марте 2023 года Зеленский ввел персональные санкции в отношении президента Сирии, главы МИД Сирии Фейсала Микдада и премьер-министра страны Хусейна Арнуса.
9 ноября 2023, 04:47В Сирии начались бои между правительственной армией и силами США - Al MayadeenВойска Сирийской Арабской Республики (САР) при поддержке союзных отрядов ведут бои с силами США и курдскими формированиями "Сирийских демократических сил" (СДС) в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Об этом со ссылкой на источник 9 ноября сообщает телеканал Al Mayadeen