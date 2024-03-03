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Глава МИД Венгрии призвал Киев поспешить с мирными переговорами
Глава МИД Венгрии призвал Киев поспешить с мирными переговорами - 03.03.2024 Украина.ру
Глава МИД Венгрии призвал Киев поспешить с мирными переговорами
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто 3 марта в эфире радио Kossuth предупредил, что чем позже начнутся переговоры по мирному урегулированию на Украине, тем хуже будет для Киева
2024-03-03T17:02
2024-03-03T17:02
2024-03-03T17:09
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"Я уже несколько месяцев слышу на советах глав МИД, что украинцы пытаются завоевать такую позицию на поле боя, с которой они могли бы более выгодно начать переговоры. В последние недели и пару месяцев всем стало ясно, что этого сценария не было, а если был, то провалился. Время однозначно на стороне России, русские имеют успех на поле боя. Чем позже будет прекращение огня и начнутся переговоры, тем хуже будет для Украины", - сказал Сийярто.Он также напомнил, что "НАТО - это оборонительный альянс, а не атакующий", и у него "нет задачи на кого-то нападать".По его словам, "неудачное безответственное заявление в данном случае может привести к трагедии и кризису безопасности мирового масштаба"."Поэтому, по-моему, самое важное - чтобы все вернулись на почву здравого смысла, вели себя ответственно и воздерживались не только от поступков, но и от заявлений, которые могли бы привести к эскалации в данном случае", - добавил глава венгерского МИД.В феврале премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Украина не сможет победить Россию в конфликте, сколько бы оружия и военной помощи ей ни передал Запад. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее неоднократно указывал, что чем дольше Украина и Запад будут тянуть с мирным урегулированием, тем сложнее будет договариваться.Москва отмечала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.
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переговоры, украина, новости, венгрия, россия, нато, зарубежье
Глава МИД Венгрии призвал Киев поспешить с мирными переговорами
17:02 03.03.2024 (обновлено: 17:09 03.03.2024)
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто 3 марта в эфире радио Kossuth предупредил, что чем позже начнутся переговоры по мирному урегулированию на Украине, тем хуже будет для Киева
"Я уже несколько месяцев слышу на советах глав МИД, что украинцы пытаются завоевать такую позицию на поле боя, с которой они могли бы более выгодно начать переговоры. В последние недели и пару месяцев всем стало ясно, что этого сценария не было, а если был, то провалился. Время однозначно на стороне России, русские имеют успех на поле боя. Чем позже будет прекращение огня и начнутся переговоры, тем хуже будет для Украины", - сказал Сийярто.
Он также напомнил, что "НАТО - это оборонительный альянс, а не атакующий", и у него "нет задачи на кого-то нападать".
"Поэтому я искренне надеюсь, что среди стран НАТО все будут способны ответственно себя вести в последующий период. Заявления, которые западноевропейские политики один за другим делали ранее, чрезвычайно безответственны и опасны еще и потому, что в такой напряженной ситуации поразительное значение имеют не только поступки, но и слова", - отметил Сийярто.
По его словам, "неудачное безответственное заявление в данном случае может привести к трагедии и кризису безопасности мирового масштаба".
"Поэтому, по-моему, самое важное - чтобы все вернулись на почву здравого смысла, вели себя ответственно и воздерживались не только от поступков, но и от заявлений, которые могли бы привести к эскалации в данном случае", - добавил глава венгерского МИД.
В феврале премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Украина не сможет победить Россию в конфликте, сколько бы оружия и военной помощи ей ни передал Запад.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее неоднократно указывал, что чем дольше Украина и Запад будут тянуть с мирным урегулированием, тем сложнее будет договариваться.
Москва отмечала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.