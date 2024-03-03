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Глава МИД Венгрии призвал Киев поспешить с мирными переговорами

Глава МИД Венгрии призвал Киев поспешить с мирными переговорами - 03.03.2024 Украина.ру

Глава МИД Венгрии призвал Киев поспешить с мирными переговорами

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто 3 марта в эфире радио Kossuth предупредил, что чем позже начнутся переговоры по мирному урегулированию на Украине, тем хуже будет для Киева

2024-03-03T17:02

2024-03-03T17:02

2024-03-03T17:09

переговоры

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"Я уже несколько месяцев слышу на советах глав МИД, что украинцы пытаются завоевать такую позицию на поле боя, с которой они могли бы более выгодно начать переговоры. В последние недели и пару месяцев всем стало ясно, что этого сценария не было, а если был, то провалился. Время однозначно на стороне России, русские имеют успех на поле боя. Чем позже будет прекращение огня и начнутся переговоры, тем хуже будет для Украины", - сказал Сийярто.Он также напомнил, что "НАТО - это оборонительный альянс, а не атакующий", и у него "нет задачи на кого-то нападать".По его словам, "неудачное безответственное заявление в данном случае может привести к трагедии и кризису безопасности мирового масштаба"."Поэтому, по-моему, самое важное - чтобы все вернулись на почву здравого смысла, вели себя ответственно и воздерживались не только от поступков, но и от заявлений, которые могли бы привести к эскалации в данном случае", - добавил глава венгерского МИД.В феврале премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Украина не сможет победить Россию в конфликте, сколько бы оружия и военной помощи ей ни передал Запад. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее неоднократно указывал, что чем дольше Украина и Запад будут тянуть с мирным урегулированием, тем сложнее будет договариваться.Москва отмечала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.

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переговоры, украина, новости, венгрия, россия, нато, зарубежье