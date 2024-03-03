https://ukraina.ru/20240303/1053678315.html

Минобороны России рассказало о провалах ВСУ на нескольких направлениях

Минобороны России рассказало о провалах ВСУ на нескольких направлениях - 03.03.2024 Украина.ру

Минобороны России рассказало о провалах ВСУ на нескольких направлениях

Вооруженные силы Украины за сутки потеряли на Авдеевском направлении около 460 военнослужащих. Об этом 3 марта сообщили в Министерстве обороны России

2024-03-03T14:37

2024-03-03T14:37

2024-03-03T14:37

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По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и отразили 11 контратак формирований 53-й механизированной, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Тоненькое, Орловка, Первомайское и Бердычи ДНР.Также ВС РФ отразили две атаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новгородское.На Херсонском направлении россияне за сутки уничтожили свыше 40 военнослужащих и две артиллерийские системы М777.На Южнодонецком направлении российские военные заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение живой силе и технике двух украинских бригад."Потери ВСУ составили свыше 250 военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубица Д-20, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и боевая машина РСЗО "Град", - уточнили в Минобороны РФ.На Донецком направлении российские войска отразили три атаки и уничтожили склад боеприпасов.ВСУ потеряли до 240 военнослужащих, два бронетранспортера, три автомобиля и артиллерийскую систему М777 производства США.Кроме того, российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили 143 украинских беспилотника, в том числе Bayraktar TB-2 турецкого производства."Средствами противовоздушной обороны сбито два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, в течение суток уничтожено 143 украинских беспилотных летательных аппарата, включая "Байрактар ТБ-2", - говорится в сообщении.Уточняется, что дроны были сбиты над ДНР, Харьковской, Херсонской, Запорожской и Сумской областью.Всего с начала спецоперации было уничтожено 575 украинских военных самолетов, 267 вертолетов, более 14 тысяч беспилотников, 476 зенитных ракетных комплексов, свыше 15,3 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 1228 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8275 орудий полевой артиллерии и минометов, а также почти 20 тысяч единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ukraina.ru/20240227/1053566989.html

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всу, потери, минобороны рф, новости, днр