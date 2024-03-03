https://ukraina.ru/20240303/1053678181.html
Какие страны в мире точно являются великими и на что обречены Россия и США - Ищенко
Какие страны в мире точно являются великими и на что обречены Россия и США - Ищенко - 03.03.2024 Украина.ру
Какие страны в мире точно являются великими и на что обречены Россия и США - Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал о критериях, по которым ту или иную страну можно назвать великой державой, а также Украина.ру, 03.03.2024
2024-03-03T14:07
2024-03-03T14:07
2024-03-03T14:10
ростислав ищенко
сша
россия
китай
индия
страна
государство
президент
спецоперация
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Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал о критериях, по которым ту или иную страну можно назвать великой державой, а также назвал те государства, которые сейчас являются великими, и те, которые могут стать таковыми в ближайшем будущем.Интересно, что опрос, недавно проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения, показал, что половина россиян считают Россию одной из великих держав, а ещё 30% уверены, что она станет такой в ближайшие 15-20 лет.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
ростислав ищенко, сша, россия, китай, индия, страна, государство, президент, спецоперация, видео, видео
Ростислав Ищенко, США, Россия, Китай, Индия, страна, государство, президент, Спецоперация, Видео
Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал о критериях, по которым ту или иную страну можно назвать великой державой, а также назвал те государства, которые сейчас являются великими, и те, которые могут стать таковыми в ближайшем будущем.
Интересно, что опрос, недавно проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения, показал, что половина россиян считают Россию одной из великих держав, а ещё 30% уверены, что она станет такой в ближайшие 15-20 лет.