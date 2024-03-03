Какие страны в мире точно являются великими и на что обречены Россия и США - Ищенко - 03.03.2024 Украина.ру
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Какие страны в мире точно являются великими и на что обречены Россия и США - Ищенко
Какие страны в мире точно являются великими и на что обречены Россия и США - Ищенко - 03.03.2024 Украина.ру
Какие страны в мире точно являются великими и на что обречены Россия и США - Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал о критериях, по которым ту или иную страну можно назвать великой державой, а также Украина.ру, 03.03.2024
2024-03-03T14:07
2024-03-03T14:10
ростислав ищенко
сша
россия
китай
индия
страна
государство
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спецоперация
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Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал о критериях, по которым ту или иную страну можно назвать великой державой, а также назвал те государства, которые сейчас являются великими, и те, которые могут стать таковыми в ближайшем будущем.Интересно, что опрос, недавно проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения, показал, что половина россиян считают Россию одной из великих держав, а ещё 30% уверены, что она станет такой в ближайшие 15-20 лет.
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ростислав ищенко, сша, россия, китай, индия, страна, государство, президент, спецоперация, видео, видео
Ростислав Ищенко, США, Россия, Китай, Индия, страна, государство, президент, Спецоперация, Видео

Какие страны в мире точно являются великими и на что обречены Россия и США - Ищенко

14:07 03.03.2024 (обновлено: 14:10 03.03.2024)
 
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Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал о критериях, по которым ту или иную страну можно назвать великой державой, а также назвал те государства, которые сейчас являются великими, и те, которые могут стать таковыми в ближайшем будущем.
Интересно, что опрос, недавно проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения, показал, что половина россиян считают Россию одной из великих держав, а ещё 30% уверены, что она станет такой в ближайшие 15-20 лет.
 
Ростислав ИщенкоСШАРоссияКитайИндиястранагосударствопрезидентСпецоперацияВидео
 
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