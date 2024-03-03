https://ukraina.ru/20240303/1053678181.html

Какие страны в мире точно являются великими и на что обречены Россия и США - Ищенко

Какие страны в мире точно являются великими и на что обречены Россия и США - Ищенко - 03.03.2024 Украина.ру

Какие страны в мире точно являются великими и на что обречены Россия и США - Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал о критериях, по которым ту или иную страну можно назвать великой державой, а также Украина.ру, 03.03.2024

2024-03-03T14:07

2024-03-03T14:07

2024-03-03T14:10

ростислав ищенко

сша

россия

китай

индия

страна

государство

президент

спецоперация

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Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал о критериях, по которым ту или иную страну можно назвать великой державой, а также назвал те государства, которые сейчас являются великими, и те, которые могут стать таковыми в ближайшем будущем.Интересно, что опрос, недавно проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения, показал, что половина россиян считают Россию одной из великих держав, а ещё 30% уверены, что она станет такой в ближайшие 15-20 лет.

сша

россия

китай

индия

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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