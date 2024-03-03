https://ukraina.ru/20240303/1053676953.html

Дроны в ПТУ, блокада в Польше, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 3 марта

Дроны в ПТУ, блокада в Польше, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 3 марта - 03.03.2024 Украина.ру

Дроны в ПТУ, блокада в Польше, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 3 марта

На Украине при помощи ЕС внедряют программу по дроноводству в профтехучилищах. Все шесть направлений на границе Польши и Украины заблокированы. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России

2024-03-03T13:00

2024-03-03T13:00

2024-03-03T13:00

хроники

эксклюзив

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В 2024 году семь профессионально-технических училищ Украины присоединились к пилотному проекту, в рамках которого вводится новая образовательная программа – "Оператор гражданских дронов". С его реализацией украинским педагогам помогает представительство ЕС, сообщило издание "Украинская правда. Жизнь"."Дроны используют во многих профессиях. Эта квалификация, эта компетенция очень развивается. К примеру, в строительстве, аграрном секторе, топографии. Многие используют дроны в кинематографе или журналисты. Поэтому во многих профессиях вводятся такие навыки", – заявил заместитель министра образования и науки Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Дмитрий Завгородний.По его словам, колледжи, в которых студенты первыми будут овладевать новой специальностью, уже получили дроны и другое необходимое для обучения материальное оборудование. В свою очередь, преподаватели учились на операторов дронов, а также тому, как преподавать эту профессию."Это разные дроны – и наиболее используемый DJI Mavic – аграрные дроны, большие, из которых можно опрыскивать поле и многие другие задачи выполнять. Поэтому пилотные заведения полностью обеспечены необходимым оборудованием и навыками, чтобы преподавать", – сказал замминистра.При этом ни издание, ни замминистра не сообщили, что DJI Mavic – один из наиболее используемых БПЛА в боевых действиях. Так, командир батальона БПЛА "ТЕРРА" в составе 3-й ошбр ВСУ Николай Волохов, известный под позывным "Абдулла", в интервью периодически подчёркивает, что именно этот дрон — базовый и наиболее желанный для украинских военных.Кроме того, украинское Минцифры реализует проект по насыщению украинской армии беспилотниками, о чём также не упомянули.Как отмечало издание, пилотный проект будут реализовываться во Львовской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Сумской и Черниговской областях.По словам Завгороднего, на Украине есть и другие заведения, которые постепенно вводят такие курсы: как в формате кружковой работы, так и в формате повышения квалификации для взрослого населения, которое может прийти именно на этот модуль для операторов дронов."Не всегда там полный комплект есть всего, но мы над этим работаем и будем в дальнейшем распространять такую практику, поскольку видим, насколько она популярна и полезна", - отметил он.При этом Завгородний отметил, что хоть навыки оператора гражданских дронов формально предусмотрены именно для применения их в соответствии со своей профессией, вскоре подростки на Украине смогут овладеть также управлением военными дронами, например, FPV. По словам замминистра, с сентября это будет входить в общеобразовательную программу "Защита Украины": управлению БПЛА будут обучать всех соискателей образования и в школах, и в заведениях профтехобразования, и в колледжах.Блокада в ПольшеПредставитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона заявил о блокаде украино-польской границы."Блокирование движения для грузовых средств продолжается польскими фермерами. Это шесть направлений. По состоянию на утро совокупно в очередях на всех этих направлениях на территории Польши в сторону Украины ожидают возможности проезда более 2400 грузовых транспортных средств", – рассказал он.По его словам, самая большая очередь наблюдается в направлении контрольных пунктов пропуска "Краковец" и "Ягодин", где на последнем КПП пропускают грузовики только в направлении Украины, а за минувшие сутки проехали 70 транспортных средств."Напомню, что "Ягодин" – это крупнейшее инфраструктурное направление, где может пересекать границу 1200-1400 грузовиков в обоих направлениях. Зато сейчас пропускаются только грузовые средства, которые следуют на Украину... Ни один грузовик не пересекает границу в сторону Польши, поскольку их не пропускают", – отметил Демченко.Он указал, что протестующие не блокируют движение для других категорий транспорта, в частности легковых автомобилей и автобусов.Таким образом, блокада, которую ранее начали польские фермеры, продолжается.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 12 ударов по территории этого региона России.На донецком направлении ВСУ нанесли 5 обстрелов, на горловском направлении — 7 обстрелов, выпустив в общем случае 34 боеприпаса различных калибров.Поступили сведения о гибели двух гражданских лиц. Огнём ВСУ были повреждены 3 жилых домостроения, 1 объект гражданской инфраструктуры и уничтожен 1 автомобиль.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера ВСУ выпустили по этому региону России 14 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 14 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 2; Подстепное — 4; Алёшки — 3; Старая Збурьевка — 3; Голая Пристань — 2", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 19 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Саги, Голая Пристань, Козачьи Лагеря. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Утром 3 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов по этому региону России."В Белгородском районе под артиллерийский обстрел попало село Щетиновка – зафиксировано 3 прилета. Также на окраине села с беспилотника сброшено одно взрывное устройство. Пострадавших нет. В результате взрыва есть повреждения на линии электропередачи. В настоящий момент электроснабжение восстановлено. По селу Журавлёвка выпущено 15 артиллерийских снарядов, по селу Наумовка – 4 артиллерийских снаряда. Системой ПВО над селом Щетиновка сбиты два БПЛА самолётного типа и один дрон-камикадзе, над хутором Валковский – FPV-дрон, над селом Наумовка – дрон-камикадзе, над селом Нехотеевка два БПЛА самолётного типа и один дрон-камикадзе, над сёлами Новая Деревня и Ближнее – по одному БПЛА самолётного типа. В данных населённых пунктах пострадавших и разрушений нет. После отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ разрушения выявлены в поселке Дубовое – повреждена кровля в одном частном жилом домовладении", - писал губернатор.В Борисовском районе украинские военные из гранатомёта обстреляли окраину села Богун-Городок – зафиксировано 20 гранатомётных выстрелов. Никто не пострадал. В результате обстрела повреждена система газоснабжения.В Волоконовском районе на окраине села Тишанка украинские военные атаковали с помощью дрона-камикадзе, в хуторе Плоское – с помощью БПЛА самолётного типа. Обошлось без последствий.В Грайворонском городском округе по окраине села Безымено было выпущено 4 миномётных снаряда. В селе Козинка совершил падение дрон-камикадзе. Над селом Ивановская Лисица системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа. Ни в одном из населённых пунктов округа пострадавших и разрушений нет.В Корочанском районе были найдены и обезврежены взрывотехниками два совершивших падение БПЛА самолётного типа: один беспилотник обнаружен в поле в районе села Щетиновка, второй – рядом с поселком Афанасово. Обошлось без последствий.В Краснояружском районе под обстрел попала окраина поселка Прилесье – установлено 4 прилёта. Пострадавших и разрушений нет."В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попала село Новая Таволжанка – зафиксировано 12 прилётов. Никто не пострадал. Различные повреждения выявлены в семи частных домовладениях и двух автомобилях. Также была повреждена линия электроснабжения, в настоящий момент она восстановлена. По окраине города Шебекино и селу Середа выпущено по 6 миномётных снарядов, по селу Дмитриевка – один снаряд из РСЗО, по селу Муром – 5 миномётных снарядов. В данных населённых пунктах пострадавших и разрушений нет. На территории округа системой ПВО сбит один БПЛА противника. Обошлось без последствий на земле", - указывалось в сводке.В 12:05 Гладков сообщил о ракетной опасности."В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - призвал губернатор.В 12:41 он сообщил об отмене ракетной опасности.В приграничных с Украиной регионах России обстановка остаётся крайне напряжённой.

https://ukraina.ru/20240303/1053673838.html

https://ukraina.ru/20240302/1053669206.html

https://ukraina.ru/20240302/1053665356.html

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2024

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив