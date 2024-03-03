Сокрушительное поражение. Украинские военные рассказали о паническом бегстве из Авдеевки - 03.03.2024 Украина.ру
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Сокрушительное поражение. Украинские военные рассказали о паническом бегстве из Авдеевки
Сокрушительное поражение. Украинские военные рассказали о паническом бегстве из Авдеевки - 03.03.2024 Украина.ру
Сокрушительное поражение. Украинские военные рассказали о паническом бегстве из Авдеевки
Отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Авдеевки было паническим и неорганизованным. Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на слова украинских солдат
2024-03-03T11:40
2024-03-03T12:03
авдеевка
всу
новости
потери
русский
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"Эта потеря (Авдеевки - ред.) стала сокрушительным поражением для Украины, которая до последней минуты продолжала перебрасывать войска в город в последней отчаянной попытке сдержать русских. По многим оценкам, отступление было паническим и неорганизованным", - говорится в материале.Военнослужащий, которого издание называет "Кавказом", высказался, что приказ об отступлении из Авдеевки "должен был быть отдан раньше".Пулеметчик с позывным "Бандит" рассказал, что ему с товарищами пришлось выбираться из Авдеевки пешком, потому что транспорт пришлось бы ждать.Авдеевка – северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка.Город перешел под контроль российских сил 17 февраля.Накануне секретарь комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко признал, что ВСУ при сдаче Авдеевки не имели никаких оборонительных укреплений, на которых войска должны были закрепиться, они не были заранее подготовлены.
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452
60
авдеевка, всу, новости, потери, русский
Авдеевка, ВСУ, Новости, потери, русский

Сокрушительное поражение. Украинские военные рассказали о паническом бегстве из Авдеевки

11:40 03.03.2024 (обновлено: 12:03 03.03.2024)
 
© Игорь Гомольский
© Игорь Гомольский
Читать в
Отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Авдеевки было паническим и неорганизованным. Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на слова украинских солдат
"Эта потеря (Авдеевки - ред.) стала сокрушительным поражением для Украины, которая до последней минуты продолжала перебрасывать войска в город в последней отчаянной попытке сдержать русских. По многим оценкам, отступление было паническим и неорганизованным", - говорится в материале.
Военнослужащий, которого издание называет "Кавказом", высказался, что приказ об отступлении из Авдеевки "должен был быть отдан раньше".
Пулеметчик с позывным "Бандит" рассказал, что ему с товарищами пришлось выбираться из Авдеевки пешком, потому что транспорт пришлось бы ждать.
Авдеевка – северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка.
Город перешел под контроль российских сил 17 февраля.
Накануне секретарь комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко признал, что ВСУ при сдаче Авдеевки не имели никаких оборонительных укреплений, на которых войска должны были закрепиться, они не были заранее подготовлены.
11:06
Секреты Авдеевки. Почему российские войска смогли взять с наименьшими потерями "неприступную фортецию"В конце минувшего года, части и подразделения ВС РФ взяли одну из ключевых крепостей стратегического оборонительного пояса ВСУ - Марьинку, что стало чрезвычайно болезненной новостью.
 
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