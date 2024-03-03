https://ukraina.ru/20240303/1053675302.html

Сокрушительное поражение. Украинские военные рассказали о паническом бегстве из Авдеевки

Сокрушительное поражение. Украинские военные рассказали о паническом бегстве из Авдеевки - 03.03.2024 Украина.ру

Сокрушительное поражение. Украинские военные рассказали о паническом бегстве из Авдеевки

Отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Авдеевки было паническим и неорганизованным. Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на слова украинских солдат

2024-03-03T11:40

2024-03-03T11:40

2024-03-03T12:03

авдеевка

всу

новости

потери

русский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1d/1053624494_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_48c1d7003244540cee59fcd84701774a.jpg.webp

"Эта потеря (Авдеевки - ред.) стала сокрушительным поражением для Украины, которая до последней минуты продолжала перебрасывать войска в город в последней отчаянной попытке сдержать русских. По многим оценкам, отступление было паническим и неорганизованным", - говорится в материале.Военнослужащий, которого издание называет "Кавказом", высказался, что приказ об отступлении из Авдеевки "должен был быть отдан раньше".Пулеметчик с позывным "Бандит" рассказал, что ему с товарищами пришлось выбираться из Авдеевки пешком, потому что транспорт пришлось бы ждать.Авдеевка – северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка.Город перешел под контроль российских сил 17 февраля.Накануне секретарь комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко признал, что ВСУ при сдаче Авдеевки не имели никаких оборонительных укреплений, на которых войска должны были закрепиться, они не были заранее подготовлены.

https://ukraina.ru/20240303/1053673408.html

авдеевка

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

авдеевка, всу, новости, потери, русский