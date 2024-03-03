"Один против ядерной державы": французский политик указал на "невыносимое легкомыслие" Макрона

"Макрон в политическом цирке не отстает от Зеленского": эксперт о том, для чего Запад "пугает" войсками

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке западных сухопутных войск на Украину является "прощупыванием" силы России, рассказал генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов в интервью изданию "Украина.ру"