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"Один против ядерной державы": французский политик указал на "невыносимое легкомыслие" Макрона
"Один против ядерной державы": французский политик указал на "невыносимое легкомыслие" Макрона - 03.03.2024 Украина.ру
"Один против ядерной державы": французский политик указал на "невыносимое легкомыслие" Макрона
Президент Франции Эммануэль Макрон проявил "невыносимое легкомыслие", упомянув возможную отправку войск Киеву. Таким мнением поделился глава французского региона Овернь - Рона - Альпы Лоран Вокье в колонке для газеты Tribune
2024-03-03T10:57
2024-03-03T10:57
2024-03-03T11:08
эммануэль макрон
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"Упомянув отправку войск на территорию Украины, что, если не довольствоваться пустыми словами, подразумевало бы вступление в войну Франции и других западных стран, президент проявил невыносимое легкомыслие. Он имел неосторожность выступить в одиночку против ядерной державы, не заручившись какой-либо европейской или американской поддержкой", - написал политик.По его мнению, голос Франции теперь "дискредитирован", поскольку для того, чтобы угрозу воспринимали всерьез, она, по крайней мере, должна "выглядеть серьезной". После того, как высказывания французской стороны были немедленно отвергнуты союзниками, она теперь "представляет всем врагам Запада зрелище раскола и бессилия", считает Вокье.На минувшей неделе Макрон заверил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. В ответ канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Отказались отправлять бойцов Киеву и другие страны Европы, а также США и Канада.
https://ukraina.ru/20240302/1053634358.html
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эммануэль макрон, политик, франция, украина, новости, зарубежье
"Один против ядерной державы": французский политик указал на "невыносимое легкомыслие" Макрона
10:57 03.03.2024 (обновлено: 11:08 03.03.2024)
Президент Франции Эммануэль Макрон проявил "невыносимое легкомыслие", упомянув возможную отправку войск Киеву. Таким мнением поделился глава французского региона Овернь - Рона - Альпы Лоран Вокье в колонке для газеты Tribune
"Упомянув отправку войск на территорию Украины, что, если не довольствоваться пустыми словами, подразумевало бы вступление в войну Франции и других западных стран, президент проявил невыносимое легкомыслие. Он имел неосторожность выступить в одиночку против ядерной державы, не заручившись какой-либо европейской или американской поддержкой", - написал политик.
По его мнению, голос Франции теперь "дискредитирован", поскольку для того, чтобы угрозу воспринимали всерьез, она, по крайней мере, должна "выглядеть серьезной".
После того, как высказывания французской стороны были немедленно отвергнуты союзниками, она теперь "представляет всем врагам Запада зрелище раскола и бессилия", считает Вокье.
На минувшей неделе Макрон заверил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут.
В ответ канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом.
Отказались отправлять бойцов Киеву и другие страны Европы, а также США и Канада.