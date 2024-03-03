https://ukraina.ru/20240303/1053674439.html

Напряженность между Берлином и НАТО, Третья мировая: чем грозит слитый разговор военных ФРГ

Напряженность между Берлином и НАТО, Третья мировая: чем грозит слитый разговор военных ФРГ - 03.03.2024 Украина.ру

Напряженность между Берлином и НАТО, Третья мировая: чем грозит слитый разговор военных ФРГ

Перехваченный разговор военных ФРГ о возможных ударах по Крымскому мосту может вызвать напряженность в отношениях между Берлином и НАТО. Об этом сообщила газета Wall Street Journal

2024-03-03T09:58

2024-03-03T09:58

2024-03-03T10:14

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В перехваченной беседе военные говорят, что военнослужащие из Великобритании, Франции и США уже находятся на Украине, чтобы помочь в обслуживании передовых западных боевых систем, однако, как пишет издание, сами страны отрицают этот факт."Утечка информации... вызвала ярость в Германии и может привести к обострению отношений с союзниками Германии по НАТО", - говорится в материале.Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на свои источники указала, что опубликованная запись немецких военных никак не повлияла на решение канцлера Олафа Шольца не поставлять ракеты на Украину."Его позиция по поводу отказа от поставок Киеву крылатых ракет Taurus не изменилась в результате инцидента", - пишет издание.Оно отмечает, что бытует мнение о том, что запись могла поставить Шольца в двусмысленное положение и вызвать подозрения, что поставки должны произойти тайно, поскольку военные на записи допускают возможность настройки и обслуживания ракет без участия немецких военных и уже примерились к целям в РФ."Однако этот вывод ошибочен. Канцлер по-прежнему тверд в своем отказе. И его партия СДПГ, и социал-демократическая фракция в бундестаге поддерживают Шольца в его отказе от поставок ракет Taurus", - заверяет газета.Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов в свою очередь предположил, что Германия может вновь стать виновницей Третьей мировой войны.По его словам, разговор немецких высокопоставленных военных об ударах по России говорит о том, что верхушку бундесвера вновь охватили "безумные идеи о вседозволенности и мировом господстве".В минувшую пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно".Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от Германии объяснений.По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, ситуация с записью разговора офицеров ФРГ, с одной стороны, поразительна, а с другой - нет, "лицо наших натовских коллег полностью в пуху".Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал расшифровку записи высокопоставленных офицеров ФРГ об ударе по Крымскому мосту, заявив, что немцы снова превратились в заклятых врагов России.Вице-спикер Совфеда Константин Косачев указал, что скандал с записями говорит об истинной роли Германии в украинском конфликте, полностью опровергает заявления канцлера ФРГ.На днях Шольц и министр обороны ФРГ Борис Писториус заверяли, что Германия не будет отправлять своих военных на Украину, Шольц подчеркивал, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. Он также намекнул, что британские и французские войска участвуют в размещении ракет дальнего радиуса действия в Киеве.

https://ukraina.ru/20240302/1053668444.html

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олаф шольц, новости, записи, украина, фрг, германия